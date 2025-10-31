search
Vineri, 31 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Candidatul la șefia Guvernului moldovean cere votul aleșilor: ,,Voi fi un prim-ministru care ascultă, respectă și lucrează”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Candidatul desemnat la funcția de premier, Alexandru Munteanu, și-a prezentat echipa și programul de guvernare în contextul votului de încredere acordat de aleși. De la tribuna Parlamentului moldovean, el a vorbit despre un Guvern orientat spre creștere economică, eficiență și integrare europeană.

Alexandru Munteanu cere votul de încredere al Parlamentului moldovean. FOTO: Facebook
Alexandru Munteanu cere votul de încredere al Parlamentului moldovean. FOTO: Facebook

,,Am fost mândru să privesc, ca mulți alți compatrioți, progresele Republicii Moldova din ultimii ani. Ca unul dintre cetățenii care și-au făcut datoria acolo unde s-au aflat, am văzut cum, prin curaj, perseverență și contribuția fiecăruia, țara noastră a trecut de la un stat capturat, ignorat pe scena internațională, la un stat respectat — important pentru pacea regională, admirat pentru lecțiile sale de democrație și libertate, capabil să se dezvolte prin forțele proprii și cu sprijinul unor prieteni adevărați”, așa și-a început discursul candidatul desemnat la funcția de premier al Republicii Moldova.

Acesta a ținut să-i mulțumească liderei de la Chișinău, Maia Sandu, precum și puterii pentru că l-au desemnat la această funcție importantă în stat. 

,,Este o mare onoare pentru mine să am astăzi ocazia de a-mi servi țara. Îi mulțumesc doamnei Președinte Maia Sandu și fracțiunii PAS pentru încrederea acordată. Dar, mai ales, le mulțumesc pentru că au avut curajul să lupte, să câștige alegeri și să miște lucrurile în direcția corectă. Recunoștința mea se îndreaptă, în mod special, către cetățenii Republicii Moldova — fără hotărârea și puterea lor de a se opune răului, astăzi nu am fi vorbit despre aderare la Uniunea Europeană, ci despre oligarhie, corupție și stagnare. Ceea ce s-a realizat în ultimii ani reprezintă un salt extraordinar. Acest progres ne arată cât de mult putem face atunci când construim împreună, având mereu în față un obiectiv comun. Cel mai important rezultat este redobândirea speranței că Moldova poate fi un stat demn, liber și puternic.Dar știm cu toții — mai avem enorm de multe lucruri de făcut”, a subliniat Alexandru Munteanu.

Promisiunile candidatului 

Candidatul Alexandru Munteanu a accentuat că cere sprijinul aleșilor ,,pentru un program de guvernare orientat spre creștere economică, eficiență și integrare europeană, și pentru o echipă profesionistă, capabilă să pregătească Republica Moldova pentru aderarea la Uniunea Europeană în următorii ani. Experiența mea profesională și de viață m-a învățat că vorba frumoasă e bună pentru a uni oamenii, dar devine dăunătoare atunci când încearcă să acopere lipsuri. De aceea, vă promit că voi fi un prim-ministru care ascultă, respectă și lucrează — nu unul populist. Voi spune adevărul, chiar și atunci când soluțiile cer un efort comun din partea întregii țări.Voi fi deschis la propuneri și opinii, pentru că soluțiile bune se nasc din dialog. Dar dialogul este o stradă cu dublu sens — sper să-l parcurgem împreună. Ideile contează prin fezabilitate, nu prin intensitatea cu care sunt strigate. Critica e utilă, dar participarea activă este de neînlocuit.Diferențele de opinie sunt firești într-o democrație. Important este ca ele să nu ne abată de la direcția stabilită de cetățeni: viitor european, viață mai bună, siguranță pentru fiecare familie.Când și cum atingem aceste obiective poate fi discutabil, dar direcția strategică — pro-europeană și democratică — nu este negociabilă. A fost votată de majoritatea cetățenilor Republicii Moldova”, a adăugat acesta. 

Citește și: Dorin Recean îl apără pe pretendentul la șefia Guvernului moldovean, acuzat de afaceri offshore și legături controversate

Tot de la tribuna Legislativului, el a vorbit și programul de guvernare cu sloganul: „UE, pace, dezvoltare”. 

,,Programul de guvernare derivă din mandatul oferit de cetățeni acestui Parlament: de a trasa direcția strategică a țării pentru următoarele decenii. Misiunea Guvernului este ca aderarea la Uniunea Europeană să aducă beneficii concrete oamenilor încă înainte de finalizarea procesului formal — investiții, locuri de muncă bine plătite, servicii publice moderne și o administrație prietenoasă și eficientă. Guvernul se va ghida după strategiile naționale existente, agenda de reforme și integrare europeană, precum și Programul UE 2028, susținut de majoritatea cetățenilor”, a conchis candidatul desemnat la funcția de șef al Cabinetului de miniștri de la Chișinău.

Propus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS)

Alexandru Munteanu a ajuns în atenția opiniei publice după ce, pe 14 octombrie, puterea de la Chișinău a anunțat că îl propune pentru funcția de premier.

Zece zile mai târziu, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a desemnat candidat la funcția de premier. Lidera de la Chișinău a afirmat într-o emisiune TV că l-a contactat personal pe Alexandru Munteanu pentru a-i propune să preia șefia Guvernului.

Mai mult, investigații jurnalistice au arătat că Alexandru Munteanu ar figura în cinci companii offshore înregistrate în Insulele Virgine Britanice, administrate de firma unui avocat cipriot aflat sub sancțiuni internaționale.

Acesta a reacționat pe pagina sa de Facebook, precizând: „Vom reuși să ne construim societatea dorită doar dacă vom lucra împreună – cu critică bazată pe fapte, nu prin a ne distruge reciproc, fără drept la replică. În prezent, nicio companie de-a mea nu este înregistrată în regimul fiscal special din Insulele Virgine Britanice. Anterior, am administrat companii înregistrate în state cu regimuri fiscale speciale. De ce? În perioada respectivă, companiile căutau astfel de regimuri fiscale nu doar pentru optimizarea fiscală, ci și pentru cadrul legal aplicabil și optimizarea transferurilor bancare”. 

Alexandru Munteanu a subliniat astfel că a avut firme în paradisuri fiscale, dar acestea au fost închise încă din 2019.

Republica Moldova

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO. Momentul în care jandarmii îl amendează cu 3,000 de lei pe organizatorul marșului de comemorare Colectiv
digi24.ro
image
O femeie de 83 de ani va fi exhumată în Pantelimon. Descoperire șocantă după ce se credea că a murit din cauze naturale
stirileprotv.ro
image
Ilie Bolojan „JOACĂ” în „Las Fierbinți”? Scandal-monstru! S-a depășit orice limită: „Mie-mi place, e bizon”
gandul.ro
image
Orașul din România în care se montează LUMINILE de Crăciun. Când se vor aprinde
mediafax.ro
image
Dezvăluire şoc: “Jose Mourinho a venit personal la Bucureşti să-l transfere! Gigi Becali a cerut 12 milioane euro pe el!”
fanatik.ro
image
Statul, dator la stat. Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, campioana datoriilor la stat și a contractelor cu „firmele de casă” ale unor politicieni
libertatea.ro
image
Putin poartă din nou haine militare: Ar putea exista trei motive pentru asta
digi24.ro
image
Dacia, ca un tanc! Au văzut noul model și au rămas cu gura căscată: „Zici că e blindată”
gsp.ro
image
ANAF a făcut analiza: lovitură de milioane pentru Gigi Becali
digisport.ro
image
Ilie Bolojan riscă sancțiuni penale dacă lipsește de la Parlament? Avertismentul dur lansat de un avocat
stiripesurse.ro
image
Amenințare fără precedent pentru Putin din NATO: „Vom șterge Moscova de pe fața Pământului dacă va ataca o capitală europeană”
antena3.ro
image
Facturile la electricitate şi căldură cresc din nou de la 1 noiembrie. Cu cât vom plăti mai mult
observatornews.ro
image
Mesajul găsit în telefonul medicului Ștefania Szabo ridică mari semne de întrebare. Poate confirma una dintre ipotezele triste vehiculate
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
prosport.ro
image
Cum declari o donație sau o moștenire la notar. Situațiile în care nu trebuie plătit impozit
playtech.ro
image
Sigur regretă acum! Echipa din Serie A la care Cristi Chivu a fost propus înainte de Parma: „Nu prea are experiență”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Celebrul milionar român care circulă cu metroul în București. Cum arată acum, la 47 de ani
digisport.ro
image
Călin Georgescu scapă de controlul judiciar? Judecătorii îl consideră 'pericol social' - când va fi dat verdictul
stiripesurse.ro
image
Apropiații își iau rămas-bun de la Ștefania Szabo. Cuvintele îndurerate rostite de colegi la căpătâiul acesteia: „Uită-te la ea...”
kanald.ro
image
În aeroport, pe lângă bagaje vor fi cântăriți și pasagerii. Reguli la check-in impuse de....
playtech.ro
image
Primele imagini cu Ștefania Szabo în sicriu! Trupul neînsuflețit al doctoriței de 37 de ani a fost ridicat de la morgă și depus la capelă. Va fi înmormântată în uniforma de medic | FOTO
wowbiz.ro
image
❤️❤️❤️BOMBA BOMBELOR! Dan Alexa și Denise Rifai, noul cuplu din showbiz?! Au fost prinși hârjonindu-se în mașină! FOTO
romaniatv.net
image
Facturi mai mari de la 1 noiembrie! Anunț pentru milioane de români
mediaflux.ro
image
Dacia, ca un tanc! Au văzut noul model și au rămas cu gura căscată: „Zici că e blindată”
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Mitul alcoolului „curat”: tequila, ginul, vinul sau berea. Ce spun experții despre băuturile promovate ca sănătoase
actualitate.net
image
Avertismentul psihologului Radu Leca, după ce Alex Ciucu și-a acuzat foștii socri de eșecul căsniciei cu Alina Sorescu: „Cine doarme între doi părinți se trezește fără partener”
click.ro
image
Horoscop săptămâna 31 octombrie - 6 noiembrie. Leii au parte de pierderi, noi oportunități profesionale pentru Fecioare
click.ro
image
Tradiții și superstiții Moșii de toamnă. Ce nu trebuie să faci în Sâmbăta Morților pentru a-ți merge bine
click.ro
Kate Middleton foto GettyImages jpg
Prințesei de Wales i s-a făcut rău din nou! Kate Middleton abia se mai ține pe picioare după ultimul scandal
okmagazine.ro
Kardashian foto Instagram jpg
Își împarte patul cu o pisică și n-a mai avut relații intime de trei ani! Despre ce vedetă e vorba?
clickpentrufemei.ro
ana blandiana jpg
Scriitoarea Ana Blandiana, membru titular al Academiei Române
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
image
Avertismentul psihologului Radu Leca, după ce Alex Ciucu și-a acuzat foștii socri de eșecul căsniciei cu Alina Sorescu: „Cine doarme între doi părinți se trezește fără partener”

OK! Magazine

image
Povestea macabră a motivului pentru care Regina Elisabeta și Regina Mamă au participat la un exorcism

Click! Pentru femei

image
După atâția ani de la divorț, Brad Pitt și Angelina Jolie tot mai au ceva de împărțit. Ce-i cere acum actorul fostei lui soții?

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii noiembrie 2025: Cine se pregătește pentru cele mai mari schimbări?