Candidatul la șefia Guvernului moldovean cere votul aleșilor: ,,Voi fi un prim-ministru care ascultă, respectă și lucrează”

Candidatul desemnat la funcția de premier, Alexandru Munteanu, și-a prezentat echipa și programul de guvernare în contextul votului de încredere acordat de aleși. De la tribuna Parlamentului moldovean, el a vorbit despre un Guvern orientat spre creștere economică, eficiență și integrare europeană.

,,Am fost mândru să privesc, ca mulți alți compatrioți, progresele Republicii Moldova din ultimii ani. Ca unul dintre cetățenii care și-au făcut datoria acolo unde s-au aflat, am văzut cum, prin curaj, perseverență și contribuția fiecăruia, țara noastră a trecut de la un stat capturat, ignorat pe scena internațională, la un stat respectat — important pentru pacea regională, admirat pentru lecțiile sale de democrație și libertate, capabil să se dezvolte prin forțele proprii și cu sprijinul unor prieteni adevărați”, așa și-a început discursul candidatul desemnat la funcția de premier al Republicii Moldova.

Acesta a ținut să-i mulțumească liderei de la Chișinău, Maia Sandu, precum și puterii pentru că l-au desemnat la această funcție importantă în stat.

,,Este o mare onoare pentru mine să am astăzi ocazia de a-mi servi țara. Îi mulțumesc doamnei Președinte Maia Sandu și fracțiunii PAS pentru încrederea acordată. Dar, mai ales, le mulțumesc pentru că au avut curajul să lupte, să câștige alegeri și să miște lucrurile în direcția corectă. Recunoștința mea se îndreaptă, în mod special, către cetățenii Republicii Moldova — fără hotărârea și puterea lor de a se opune răului, astăzi nu am fi vorbit despre aderare la Uniunea Europeană, ci despre oligarhie, corupție și stagnare. Ceea ce s-a realizat în ultimii ani reprezintă un salt extraordinar. Acest progres ne arată cât de mult putem face atunci când construim împreună, având mereu în față un obiectiv comun. Cel mai important rezultat este redobândirea speranței că Moldova poate fi un stat demn, liber și puternic.Dar știm cu toții — mai avem enorm de multe lucruri de făcut”, a subliniat Alexandru Munteanu.

Promisiunile candidatului

Candidatul Alexandru Munteanu a accentuat că cere sprijinul aleșilor ,,pentru un program de guvernare orientat spre creștere economică, eficiență și integrare europeană, și pentru o echipă profesionistă, capabilă să pregătească Republica Moldova pentru aderarea la Uniunea Europeană în următorii ani. Experiența mea profesională și de viață m-a învățat că vorba frumoasă e bună pentru a uni oamenii, dar devine dăunătoare atunci când încearcă să acopere lipsuri. De aceea, vă promit că voi fi un prim-ministru care ascultă, respectă și lucrează — nu unul populist. Voi spune adevărul, chiar și atunci când soluțiile cer un efort comun din partea întregii țări.Voi fi deschis la propuneri și opinii, pentru că soluțiile bune se nasc din dialog. Dar dialogul este o stradă cu dublu sens — sper să-l parcurgem împreună. Ideile contează prin fezabilitate, nu prin intensitatea cu care sunt strigate. Critica e utilă, dar participarea activă este de neînlocuit.Diferențele de opinie sunt firești într-o democrație. Important este ca ele să nu ne abată de la direcția stabilită de cetățeni: viitor european, viață mai bună, siguranță pentru fiecare familie.Când și cum atingem aceste obiective poate fi discutabil, dar direcția strategică — pro-europeană și democratică — nu este negociabilă. A fost votată de majoritatea cetățenilor Republicii Moldova”, a adăugat acesta.

Tot de la tribuna Legislativului, el a vorbit și programul de guvernare cu sloganul: „UE, pace, dezvoltare”.

,,Programul de guvernare derivă din mandatul oferit de cetățeni acestui Parlament: de a trasa direcția strategică a țării pentru următoarele decenii. Misiunea Guvernului este ca aderarea la Uniunea Europeană să aducă beneficii concrete oamenilor încă înainte de finalizarea procesului formal — investiții, locuri de muncă bine plătite, servicii publice moderne și o administrație prietenoasă și eficientă. Guvernul se va ghida după strategiile naționale existente, agenda de reforme și integrare europeană, precum și Programul UE 2028, susținut de majoritatea cetățenilor”, a conchis candidatul desemnat la funcția de șef al Cabinetului de miniștri de la Chișinău.

Propus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS)

Alexandru Munteanu a ajuns în atenția opiniei publice după ce, pe 14 octombrie, puterea de la Chișinău a anunțat că îl propune pentru funcția de premier.

Zece zile mai târziu, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a desemnat candidat la funcția de premier. Lidera de la Chișinău a afirmat într-o emisiune TV că l-a contactat personal pe Alexandru Munteanu pentru a-i propune să preia șefia Guvernului.

Mai mult, investigații jurnalistice au arătat că Alexandru Munteanu ar figura în cinci companii offshore înregistrate în Insulele Virgine Britanice, administrate de firma unui avocat cipriot aflat sub sancțiuni internaționale.

Acesta a reacționat pe pagina sa de Facebook, precizând: „Vom reuși să ne construim societatea dorită doar dacă vom lucra împreună – cu critică bazată pe fapte, nu prin a ne distruge reciproc, fără drept la replică. În prezent, nicio companie de-a mea nu este înregistrată în regimul fiscal special din Insulele Virgine Britanice. Anterior, am administrat companii înregistrate în state cu regimuri fiscale speciale. De ce? În perioada respectivă, companiile căutau astfel de regimuri fiscale nu doar pentru optimizarea fiscală, ci și pentru cadrul legal aplicabil și optimizarea transferurilor bancare”.

Alexandru Munteanu a subliniat astfel că a avut firme în paradisuri fiscale, dar acestea au fost închise încă din 2019.