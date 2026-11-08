 Republica Moldova are o nouă legătură energetică directă cu România. Linia Vulcănești–Chișinău a fost pusă în funcțiune | adevarul.ro
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Foto Republica Moldova are o nouă legătură energetică directă cu România. Linia Vulcănești–Chișinău a fost pusă în funcțiune

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Republica Moldova poate transporta acum energie electrică din România și de pe piața europeană direct către centrul țării, printr-o nouă infrastructură de înaltă tensiune. Linia electrică Vulcănești–Chișinău, cunoscută drept „Linia independenței energetice”, a fost dată în exploatare duminică, în cadrul unei ceremonii la care au participat președinta Maia Sandu și comisarul european pentru Extindere, Marta Kos.

Linia Vulcănești–Chișinău a fost pusă în funcțiune.
Linia Vulcănești–Chișinău a fost pusă în funcțiune. Foto: Facebook / Maia Sandu

Noua conexiune de 400 kV, cu o lungime de aproximativ 158 de kilometri, permite transportul energiei fără ca fluxul să mai depindă de nodul energetic din regiunea transnistreană. Autoritățile de la Chișinău consideră că proiectul reprezintă un pas important pentru reducerea vulnerabilităților energetice ale țării și pentru apropierea de sistemul european, relatează deschide.md şi newsmaker.md.

La evenimentul organizat la Stația Electrică Chișinău au fost prezenți Maia Sandu, Marta Kos și ministrul Energiei, Dorin Junghietu.

Președinta Republicii Moldova a amintit că, timp de decenii, țara a investit insuficient în interconexiunile energetice, ceea ce a menținut-o dependentă de un număr restrâns de surse și rute de aprovizionare.

„De fiecare dată când Moldova îndrăznea să aleagă altceva decât îşi dorea Moscova, eram ameninţaţi că vom rămâne fără lumină şi căldură. Şi au fost perioade în care am fost deconectaţi de la energie. Ultima dată s-a întâmplat în toamna anului 2021. (…) Despre necesitatea unei linii electrice care să ne conecteze direct la piaţa românească se discută de mai mult de un deceniu. Primele demersuri au început în 2013 şi doar în septembrie 2019 Guvernul pe care l-am condus a aprobat acordul de finanţare din partea Băncii Mondiale, în valoare de 61 de milioane de euro pentru construcţia liniei. Iniţial, finalizarea proiectului era planificată pentru luna august 2024. Termenele au fost însă prelungite inclusiv din cauza războiului Rusiei împotriva Ucrainei, care a afectat disponibilitatea şi procesele de livrare a echipamentelor. Construcţia liniei electrice a fost finalizată în noiembrie 2025, după care au urmat testările tehnice, verificările de siguranţă şi procedurile de recepţie. Staţia de la Vulcăneşti a fost gata în iunie 2026, iar staţia Chişinău a început testările acum câteva săptămâni”, a precizat Sandu.

Șefa statului a atras atenția și asupra scumpirilor de pe piețele internaționale de energie, generate de conflicte, schimbări climatice și crize regionale, care au avut efecte asupra facturilor consumatorilor din Republica Moldova.

„Au condus la creşterea costurilor pentru consumatorii din ţara noastră. (…) Am încredere că pe termen mediu piaţa energetică mondială se va echilibra. (…) Pentru moment, totuşi, am reuşit să rezolvăm o problemă majoră: nimeni nu ne mai poate şantaja, stinge lumina şi închide căldura”, a adăugat președinta.

Comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, a descris inaugurarea liniei drept un moment important pentru desprinderea Republicii Moldova de dependența energetică față de Rusia.

„Astăzi putem spune cu adevărat: dependenţa energetică a Republicii Moldova faţă de Rusia a fost stopată. Nicio ţară nu are dreptul să utilizeze sursele energetice pentru a dicta ceva Moldovei. Acum puteţi lua energie de unde vă doriţi”, a declarat oficialul european.

Marta Kos a admis însă că prețurile la energie rămân o problemă pentru populație și a transmis că Uniunea Europeană va continua să sprijine Republica Moldova.

„Cunoaştem că preţurile sunt în continuare o povară pentru cetăţeni, dar puteţi miza în continuare pe UE pentru ajutor”, a afirmat comisarul european.

La rândul său, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a subliniat că infrastructura contribuie nu doar la securitatea energetică, ci și la siguranța generală a statului.

„Europa se construieşte şi aici, prin fiecare legătură care ne face mai siguri şi mai liberi. Securitatea energetică e şi parte a securităţii Republicii Moldova”, a declarat ministrul.

Linia Vulcănești–Chișinău are aproximativ 158 de kilometri și face parte dintr-un proiect mai amplu, care a inclus și modernizarea stațiilor electrice din cele două localități.

Termenul inițial pentru finalizarea lucrărilor era august 2024. Calendarul a fost însă prelungit, inclusiv pe fondul dificultăților de aprovizionare și al problemelor logistice provocate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Construcția liniei a fost încheiată în noiembrie 2025, după care au urmat verificările tehnice și procedurile de recepție. Stația Vulcănești a fost finalizată în iunie 2026, iar stația Chișinău a intrat ulterior în etapa de testare.

Prin punerea în funcțiune a acestei conexiuni, Republica Moldova dispune de o rută suplimentară pentru importul energiei electrice din România și din sistemul energetic european. Măsura reduce dependența de infrastructura energetică din regiunea transnistreană și oferă autorităților mai multe posibilități de diversificare a aprovizionării.

La încheierea ceremoniei, ministrul Dorin Junghietu le-a oferit simbolic Maiei Sandu și Martei Kos câte o bucată din conductorul electric folosit la construirea liniei.

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