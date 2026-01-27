Constantin Țuțu, apropiat al oligarhului basarabean Vladimir Plahotniuc, condamnat la închisoare

Constantin Țuțu, apropiat al oligarhului basarabean Vladimir Plahotniuc, a fost condamnat la opt ani de închisoare, sentința fiind pronunțată în lipsa acestuia pentru escrocherie, trafic de influență și fals în declarații.

Judecătoria Chișinău, cu sediul în sectorul Buiucani, a pronunțat sentința în privința lui Constantin Țuțu, fost deputat în Parlamentul de la Chișinău în perioada în care oligarhul Vladimir Plahotniuc controla Republica Moldova. Pe lângă cei opt ani de închisoare, acestuia i-a fost aplicată o amendă de 450.000 de lei moldovenești, adică în jur de 23.000 de euro, precum și i-a fost interzis dreptul de a exercita funcții publice pe un termen de cinci ani.

„De asemenea, din contul inculpatului, a fost dispusă confiscarea în folosul statului a sumei de 2.000 de euro, ca bunuri rezultate din infracțiune. Mijloacele bănești în sumă de 20.000 de euro, recunoscute în calitate de corp delict, au fost restituite părții vătămate, iar acțiunea civilă înaintată de aceasta a fost admisă parțial, fiind dispusă încasarea de la inculpat a sumei restante nerestituite din cuantumul acțiunii civile de 22.000 de euro, în mărime de 2.000 de euro. Sechestrul aplicat pe bunurile inculpatului a fost menținut în scopul garantării executării acțiunii civile și aplicării confiscării speciale a bunurilor rezultate din activitatea infracțională. Cât privește infracțiunea de fals în declarații (comisă în două episoade), ex-deputatul a fost recunoscut vinovat, însă liberat de pedeapsa penală în legătură cu expirarea termenului de prescripție pentru tragerea la răspundere penală. Pentru infracțiunea de îmbogățire ilicită, inculpatul a fost achitat, pe motiv că fapta acestuia nu întrunește elementele infracțiunii”, au subliniat responsabilii Procuraturii Anticorupție (PA) de la Chișinău.

Ce a comis

Conform probelor acuzării, inculpatul Constantin Țuțu, ocupând funcția de deputat, ar fi pretins de la rudele unui bărbat încătușat suma de 20.000 de euro pentru ca acesta să scape de gratii, însă Țuțu nu și-ar fi onorat promisiunea.

„Pentru că influența promisă nu a fost realizată, acesta a fost de acord să restituie banii, însă suma de 2.000 de euro a păstrat-o pentru „costul serviciilor sale în vederea influențării procurorilor”. Ulterior, neștiind ce soluție vor adopta procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, acesta a pretins și primit repetat 20.000 de euro de la rudele persoanei aflate în arest, pentru ca ultimul să fie eliberat. După eliberarea persoanei, rudele acesteia au aflat că, în realitate, inculpatul nu a realizat nicio influență în privința procurorilor din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău și i-au solicitat restituirea banilor. Astfel, inculpatul a restituit suma de 20.000 de euro primită ulterior”, au explicat procurorii.

De asemenea, fostul deputat a fost acuzat că a avut cheltuieli mai mari decât veniturile sale, iar în declarațiile de avere pentru anii 2017–2018 ar fi introdus date care nu corespundeau realității.

„Pe un alt capăt de acuzare, fiind contrapuse de către procurori suma veniturilor realizate de către fostul deputat în perioada decembrie 2014 – decembrie 2019 cu suma cheltuielilor efectuate de către acesta pentru aceeași perioadă, a fost constatată o diferență substanțială dintre venituri și cheltuieli, suma cheltuielilor prevalând asupra sumelor de venituri obținute cu 3.556.857,22 lei, mijloace care nu puteau fi obținute licit. Pe acest capăt de acuzare, inculpatul a fost achitat”, a conchis acuzarea.

Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile, iar până la rămânerea definitivă a hotărârii, magistrații au dispus arest preventiv față de inculpat.

Neagă acuzațiile

Constantin Țuțu a lipsit de la ședință, însă avocatul său, Ion Negura, a subliniat că acesta, care se declară nevinovat, își va căuta dreptatea în instanța superioară.

„Nu ne-am așteptat la o asemenea sentință”, a adăugat apărătorul.

Prins în Grecia

Fostul deputat moldovean Constantin Țuțu a fost reținut în luna iulie a anului trecut, împreună cu Vladimir Plahotniuc, în Grecia. El a fost eliberat în luna septembrie de autoritățile de la Atena, fiind văzut ulterior în regiunea separatistă transnistreană, în timp ce oligarhul a fost extrădat la Chișinău și încarcerat.

Iar în luna octombrie a anului trecut, Constantin Țuțu a fost încătușat în punctul de trecere a frontierei Vulcănești–Vinogradovka, în timp ce încerca să intre în Republica Moldova, potrivit polițiștilor de frontieră.

Acesta este cercetat penal inclusiv în Rusia, unde este acuzat de implicare într-o rețea de trafic de droguri.

În perioada 2014–2018, Constantin Țuțu a fost deputat pe listele Partidului Democrat din Moldova (PDM), partid condus la acea vreme de oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc. După schimbarea guvernării, în iunie 2019, deputatul a fugit din țară, revenind în martie 2020, când a fost reținut la Vama Leușeni–Albița, după ce a fost dat în urmărire internațională.