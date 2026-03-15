search
Duminică, 15 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Forțe speciale și debarcări: Cum ar putea arăta o operațiune americană de capturare a insulei petroliere Kharg

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Tensiunile din Orientul Mijlociu au atins noi niveluri de intensitate, după ce președintele american Donald Trump a amenințat să atace Insula Kharg, centrul strategic al infrastructurii petroliere iraniene și o arteră vitală pentru economia iraniană. Potrivit unor experți citați de The Sun, o eventuală intervenție ar putea include forțe speciale americane, submarine de atac și elicoptere stealth, într-o misiune considerată extrem de riscantă.

Insula Kharg FOTO: Pprofimedia
Insula Kharg FOTO: Pprofimedia

Trump a anunțat sâmbătă că aviația americană a distrus toate țintele militare de pe Insula Kharg, descriind operațiunea drept „unul dintre cele mai puternice raiduri aeriene din istoria Orientului Mijlociu”.

„Am distrus complet fiecare țintă militară din bijuteria coroanei Iranului”, a scris președintele american, amenințând că următoarele lovituri ar fi asupra infrastructurii petroliere în eventualitatea în care Iranul sau alți actori vor continua să perturbe traficul maritim în Strâmtoarea Ormuz.

Totuși, infrastructura petrolieră a insulei – vitală pentru economia Iranului – ar fi fost până acum evitată în mod deliberat. Surse militare susțin că cel mai probabil SUA ar efectua o operațiune de capturare a instalațiilor mai degrabă decât să le distrugă. 

Insula care susține economia Iranului

Miza este uriașă pentru Iran.

Kharg este responsabilă pentru aproximativ 90% din exporturile de petrol ale Iranului, iar veniturile din petrol reprezintă aproape 40% din bugetul statului. Din acest motiv, controlul asupra acestei mici insule de doar opt kilometri lungime ar putea afecta grav capacitatea regimului de la Teheran de a finanța operațiuni militare și grupări aliate din regiune.

Analiștii spun că o eventuală capturare a insulei ar putea limita finanțarea organizațiilor precum Hezbollah sau rebelii Houthi, dar și programele nucleare iraniene.

În ciuda avertismentului lui Trump, veteranul Corpului de Marină al SUA Jonathan Hackett a declarat pentru The Sun că un atac aerian asupra acestei instalații cruciale nu ar fi probabil luat în calcul de Washington.

„Nu cred că distrugerea infrastructurii ar fi o opțiune prezentată președintelui, având în vedere importanța acestui nod pentru industria petrolieră și a gazelor la nivel mondial, mai ales după încheierea conflictului”, a spus el.

„În schimb, misiunea ar consta într-o capturare.”

Kenneth Katzman, analist pentru Orientul Mijlociu care a consiliat Congresul SUA timp de peste trei decenii, a explicat că insula ar putea deveni un instrument de presiune politică.

„Kharg ar putea fi folosită ca monedă de negociere cu ceea ce ar mai rămâne din regimul iranian. Practic, mesajul ar fi: veți primi insula înapoi atunci când cerințele noastre vor fi îndeplinite”, a explicat el.

Posibilă intervenție a forțelor speciale

Potrivit unor foști oficiali militari americani, scenariul analizat la Washington ar implica inițial raiduri ale forțelor speciale.

O grupare operativă de război amfibiu a Marinei a pornit spre Golful Persic cu 2.500 de pușcași marini, în timp ce loviturile aeriene se abăteau asupra insulei,

Colonelul în rezervă Ron MacCammon, fost membru al forțelor speciale americane, a explicat că trupele de elită ar avea un rol decisiv.

„Echipele Navy SEAL ar conduce asaltul, capturând principalele centre de control și terminalele pentru a prelua controlul asupra singurului port iranian suficient de adânc pentru petroliere”, a declarat el.

Operațiunea ar putea include infiltrații nocturne ale echipelor SEAL lansate din submarine, parașutiști introduși prin salturi HALO și trupe de comando transportați cu elicoptere stealth. Ulterior, unități mai mari ale pușcașilor marini ar putea debarca pentru a consolida controlul asupra insulei.

SEAL Team Six ar neutraliza buncărele de comandă rămase ale IRGC, zdrobind orice rezistență cu rafale de 800 de gloanțe pe minut trase din puști de asalt HK416, echipate cu lansatoare de grenade letale.

Rangerii de elită ai armatei ar putea prelua aerodromul de la capătul nordic al insulei Kharg printr-o operațiune tactică de desant aerian.

Avioane C-130 cu lumini stinse ar ateriza forțat pentru a debarca între 50 și 100 de trupe de șoc puternic înarmate, echipate cu ochelari de vedere pe timp de noapte cu patru lentile, care oferă vizibilitate laterală.

Trump refuză să spună dacă vrea să cucerească insula iraniană a petrolului: „Nu pot să răspund la o întrebare ca asta”

Lunetiștii ar fi lăsați de elicoptere SOAR MH-60 Blackhawk pe turnuri, unde ar instala puști Barrett de calibru .50 cu lunetă, în timp ce elicopterele de luptă MH-6 „Little Bird” ar trage cu tunuri de 30 mm și rachete asupra pozițiilor de rachete și artilerie ale IRGC.

Arme sonice montate pe elicoptere ar putea paraliza concentrațiile de trupe, în timp ce fascicule laser trase din conurile de senzori ar dezactiva sistemele de ghidare în infraroșu și de urmărire a căldurii ale rachetelor sol-aer rusești care ar putea fi lansate împotriva lor.

Dronele Reaper, echipate cu rachete Hellfire activate de inteligență artificială, ar oferi un strat suplimentar de acoperire aeriană, căutând semnale de lansare de la altitudini de aproximativ 15.240 de metri.

Scenarii militare posibile

Jonathan Hackett, veteran al Marine Corps și specialist în operațiuni speciale, a explicat că armata americană ar avea la dispoziție patru opțiuni pentru capturarea insulei Kharg.

Obiectivele ar fi aceleași: pregătirea zonei, atacul asupra insulei, capturarea infrastructurii, menținerea controlului și predarea ulterioară către alte forțe, a precizat el.

Printre opțiuni se numără utilizarea unităților speciale Maritime Raid Forces, implicarea Regimentului 75 Rangers, o operațiune comună sub comandamentul SOCOM sau o intervenție combinată cu aliați, inclusiv Israel.

În ultimul scenariu, forțe speciale israeliene precum Flotilla 13 sau Sayeret Matkal ar putea participa la operațiune, în timp ce serviciile de informații israeliene ar contribui cu date și recunoaștere aeriană.

Trump ar putea aștepta ca marina iraniană să fie complet distrusă înainte de a lansa o operațiune pe insula Kharg.

Potrivit Pentagonului, cel puțin 70 de nave de război iraniene – inclusiv portavioane pentru drone, fregate, submarine și ambarcațiuni pentru plasarea minelor – au fost deja scufundate de avioanele americane.

Exercițiile de capturare a insulelor au fost efectuate pe tot parcursul pregătirilor pentru operațiunea „Epic Fury”.

Debarcări amfibii cu 3.000 de pușcași marini americani, alături de unități israeliene și chiar unele saudite, ar putea urma după intervenția forțelor speciale.

„Ar putea fi necesară mobilizarea unei apărare antiaeriene consistente”, a comentat MacCammon.

O operațiune posibilă, dar extrem de riscantă

Deși experții spun că o astfel de operațiune este fezabilă din punct de vedere militar, menținerea controlului asupra insulei ar putea deveni o provocare majoră.

Profesorul Evan Ellis, de la US Army War College, a subliniat această dificultate:

„Există o mie de moduri prin care am putea captura Kharg. Problema reală este cum o menții.”

„Insula Kharg ar deveni rapid un magnet pentru drone.

De asemenea, profesorul Greg Kennedy, specialist în politică externă strategică, avertizează că o asemenea intervenție ar putea transforma un conflict aerian într-o ocupație militară de durată.

SUA au bombardat Insula Kharg, inima petrolieră a Iranului. Infrastructura militară a fost „spulberată”, anunță Trump

„Este cu siguranță posibil din punct de vedere militar, dar odată ce faci acest lucru te legi de o poziție statică. Treci de la ideea de schimbare a regimului prin lovituri aeriene la ocupație. Este o mișcare periculoasă”, a spus el.

„Dacă încerci să duci o campanie relativ fără vărsare de sânge și fără victime, ultimul lucru pe care ți-l dorești este să efectuezi cea mai periculoasă operațiune militară care există – și anume o operațiune amfibie împotriva unui punct fortificat al inamicului.”

O idee veche de aproape patru decenii

Interesant este că Donald Trump a menționat pentru prima dată Insula Kharg ca țintă strategică încă din 1988, pe vremea când era om de afaceri la New York.

„Dacă un singur glonț ar fi tras asupra unuia dintre oamenii sau navele noastre, aș lovi Insula Kharg. Aș intra acolo și aș prelua controlul”, declara el atunci.

Astăzi, în contextul tensiunilor crescânde din Orientul Mijlociu, scenariul pe care Trump îl evoca cu aproape 40 de ani în urmă pare mai aproape ca niciodată de realitate.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Putin i-a propus lui Trump să mute în Rusia uraniul din Iran. Ce a răspuns președintele SUA
digi24.ro
image
Un nou indicator rutier a apărut pe șosele din Europa și dă mari bătăi de cap șoferilor. Ce reprezintă, de fapt
stirileprotv.ro
image
Mirajul Dubai. S-a spart bula imobiliară odată cu războiul din Iran? Ce spun investitorii și specialiștii după ce piața a pierdut 250 miliarde de dolari în câteva zile
gandul.ro
image
Donald Trump anunță că trimite nave de război ca să deschidă Strâmtoarea Ormuz
mediafax.ro
image
Alexandru Ion Țiriac a dezvăluit legile pe care le aplică în afaceri. Ce părere are, de fapt, despre bani
fanatik.ro
image
Ce a stat în spatele deciziei lui Donald Trump de a lovi Iranul și lupta SUA pentru a limita consecințele
libertatea.ro
image
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii lui Putin, demascați pentru că au folosit Google Translate
digi24.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
Gică Hagi, pe primul loc în lume: 120 de milioane de euro!
digisport.ro
image
Distrugătoarele Marinei SUA lansează interceptori de ultimă genrație pentru a doborî rachete iraniene care se apropie de spațiul NATO, dar costurile sunt uriașe
stiripesurse.ro
image
Antimoniul, metalul critic pentru apărare, descoperit în abundență în Europa de Est: Laboratoarele din România confirmă zăcământul
antena3.ro
image
A 8-a scumpire a carburanţilor în 14 zile. România vrea să plafoneze preţurile: cine ia decizia finală
observatornews.ro
image
Dan Alexa a înscris în poarta vedetei, la party-ul de Revelion! Detaliile care schimbă totul în divorțul momentului
cancan.ro
image
Guvernul anunță oficial cu cât cresc pensiile în 2027, 2028 și 2029? Cât va fi pensia medie?
newsweek.ro
image
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
prosport.ro
image
Ce este TVA şi unde ajung banii. Taxa pe valoare adăugată, pe înţelesul tuturor
playtech.ro
image
Povestea de viață a sportivului care a făcut istorie în baschet. A trăit în rulotă, iar acum are o avere uriașă
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Două cuvinte! Ce i-a strigat Chivu arbitrului, după ce a luat cartonaș roșu în Inter - Atalanta
digisport.ro
image
Disperare în Emiratele Arabe Unite. Zeci de persoane arestate pentru postarea pe rețelele sociale a imaginilor cu bombardamentele și instalațiile militare
stiripesurse.ro
image
Durere fără margini în Constanța. O fetiță de 5 ani și-a pierdut viața după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de foc. Mama și fratele ei sunt în stare gravă
kanald.ro
image
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete la Sala Palatului! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Au mai rămas 14 zile până la marea schimbare în România. Pregătiți ceasurile, se întâmplă în noaptea de 28 spre 29 martie
romaniatv.net
image
Decizie pentru pensionari! Cum se pot pierde toate drepturile
mediaflux.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Holograf a dezvăluit cauza morții lui Mugurel Vrabete. Motivul pentru care basistul trupei a încetat din viață: „Vine o zi… Și astăzi a venit o zi dureroasă”
actualitate.net
image
Comoara Iranului: cel mai mare diamant roz din lume și tezaurul de miliarde din Teheran
click.ro
image
4 zodii își schimbă destinul după Luna Nouă în Pești de pe 19 martie. Viața lor intră într-o nouă etapă, au loc finaluri karmice și noi începuturi
click.ro
image
Praf, nervi și ambiție! Iulia Albu recunoaște cât de greu e să locuiești în șantier: „Stresul te ține și slabă, și în viață”
click.ro
Prințesa Farahnaz Pahlavi a Iranului foto Instagram colaj jpg
Prințesa dispărută a Iranului și-a făcut în sfârșit apariția. Cum arată azi singura fiică în viață a Împărătesei Farah, gonită din țară de ayatollahi
okmagazine.ro
Echipa Visuri la cheie JPG
Dragoș Bucur: „Am fost și sunt un om dependent de «acasă», de locul în care se află familia”
clickpentrufemei.ro
Tezaurul de la Torzhok este format din 409 monede imperiale rusești care au fost ascunse într-o cană de lut sub podeaua unei case (© Institutul de Arheologie al Academiei Ruse de Științe)
Tezaur de monede de aur din perioada Revoluției Ruse, descoperit în timpul construcției unei case
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Prăjitură turnată cu mere de post. Un desert simplu și economic, ideal în post
image
Comoara Iranului: cel mai mare diamant roz din lume și tezaurul de miliarde din Teheran

OK! Magazine

image
Nu trebuia să se afle că e însărcinată, înainte de anunțul oficial! Cine a păstrat secretul Prințesei Kate, de fapt. Surpriză!

Click! Pentru femei

image
Oscarurile de duminică, în pericol? Organizatorii se tem de răzbunarea iranienilor. Ce măsuri iau?

Click! Sănătate

image
Poţi găsi pisica diferită în 10 secunde?