Luis Diaz i-a spart capul fostului jucător de la Dinamo. Vedeta lui Bayern Munchen a fost eliminată din meci, dar nu pentru asta! Ce a urmat apoi

Derby-ul etapei a 26-a din Bundesliga, dintre Bayer Leverkusen și Bayern Munchen, s-a încheiat la egalitate, 1-1, pe BayArena. Meciul a fost tensionat, iar bavarezii au terminat partida cu doi oameni mai puțin.

Luis Diaz a fost eliminat după o intervenție dură asupra lui Aleix Garcia, fost jucător la Dinamo în sezonul 2020-2021. Al doilea cartonaș roșu a fost văzut de Nicolas Jackson, atacant împrumutat de la Chelsea FC.

Bayern Munchen, ghinionistă înainte de a merge la vestiare

Meciul a început foarte bine pentru Bayer Leverkusen și pentru Aleix Garcia. În minutul 6, spaniolul a deschis scorul cu un șut din careu, deviat, care l-a învins pe portarul Sven Ulreich.

Situația s-a complicat pentru Bayern Munchen înainte de pauză. În minutul 42, Nicolas Jackson l-a călcat pe gleznă pe Martin Terrier, iar arbitrul Christian Dingert i-a arătat cartonașul roșu, după ce a revăzut faza la VAR.

Chiar și în inferioritate numerică, bavarezii au reușit să egaleze în minutul 69, prin Luis Diaz, care a profitat de o greșeală mare în apărarea gazdelor. La scurt timp însă, columbianul a fost implicat într-un moment dur. L-a lovit cu piciorul în cap pe Aleix Garcia. Fostul jucător de la Dinamo a ieșit de pe teren cu o rană la cap și a primit îngrijiri medicale chiar lângă banca tehnică. A fost cusut imediat.

Diaz a primit doar cartonaș galben pentru acea intervenție, decizie care a stârnit nemulțumirea gazdelor. Până la finalul partidei, a încasat și cel de-al doilea cartonaș galben.

Simulare și eliminare pentru Luis Diaz

În minutul 84, Luis Diaz, fost jucător la Liverpool, a căzut în careu și a cerut penalty. Arbitrul, aflat aproape de fază, a considerat însă că atacantul a simulat și i-a arătat cel de-al doilea cartonaș galben, ceea ce a dus la eliminarea sa.

Pe final, Bayern Munchen, rămasă în nouă jucători, a fost presată de echipa antrenată de Kasper Hjulmand, însă defensiva bavarezilor a rezistat până la final. Partida s-a încheiat 1-1. După acest rezultat, Bayern a ajuns la 67 de puncte și rămâne lider. De partea cealaltă, Bayer Leverkusen are acum 45 de puncte și se află pe locul 6 în Bundesliga.