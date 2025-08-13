Oligarhul Vladimir Plahotniuc, extrădat în Republica Moldova. Atena a acceptat cererea Chișinăului privind extrădarea

Curtea de Apel din Atena a acceptat cererea Chișinăului privind extrădarea oligarhului moldovean Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova. Decizia a fost luată în cadrul ședinței din 13 august, însă la care a lipsit persoana vizată.

Până acum, autoritățile de la Chișinău au expediat două cereri privind extrădarea oligarhului în țara sa.

În data de 8 august, Procuratura Generală din Republica Moldova a anunțat că a transmis o nouă cerere de extrădare pe numele oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc, aceasta incluzând capete de acuzare suplimentare care nu au fost menționate în prima solicitare.

Conform „The Insider”, un site de investigații cu sediul în Letonia, oligarhul Vladimir Plahotniuc a făcut mai multe vizite în Rusia începând cu luna iunie 2024 pentru a negocia împreună cu adjunctul șefului administrației prezidențiale ruse, Dmitri Kozak sprijinul Kremlinului în alegerile de la Chișinău, precum și revenirea sa pe scena politică din Republica Moldova.

La data de 23 iulie, Vladimir Plahotniuc a fost arestat pentru 40 de zile, o decizie similară fiind luată și în cazul fostului deputat democrat Constantin Țuțu, reținut alături de oligarh pe un aeroport din Atena.

Vladimir Plahotniuc a fost arestat în baza unui mandat emis de autoritățile de la Chișinău, iar Constantin Țuțu-în urma unuia emis de cele de la Moscova, acesta din urmă având pe numele său o notificare roșie de urmărire internațională emisă de autoritățile ruse pentru implicare într-o rețea de trafic de droguri.

Oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc a fost dat în căutare internațională de Interpol la începutul acestui an, decizia fiind luată după ce Chișinăul a solicitat revizuirea refuzului în acest sens din 2020.

Vladimir Plahotniuc, om de afaceri și fost lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM), a fost unul dintre cei mai influenți politicieni de la Chișinău în deceniul 2010-2020.

Poreclit „Păpușarul”, Vladimir Plahotniuc a fost acuzat de influență asupra întregii clase politice de la Chișinău. Acesta este fugar din vara anului 2019, atunci când formațiunea pe care o conducea, PDM, a rămas fără putere.