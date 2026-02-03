Președinții Parlamentelor Țărilor Baltice, primiți la Chișinău de Maia Sandu. Ce au vizat discuțiile

Președintele Parlamentului Estoniei, Lauri Hussar, președinta Legislativului Letoniei, Daiga Mieriņa, și cel al Lituaniai, Juozas Olekas, au avut marți o întrevedere cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, discuțiile vizând, inclusiv situația de securitate din regiune.

În sediul Administrației Prezidențiale de la Chișinău, președinta Maia Sandu a avut o întrevedere cu cei trei oficiali din Țările Baltice, vizita acestora în acest format în Republica Moldova fiind o premieră și constituind ,,un semnal puternic de susținere a parcursului european” al Chișinăului. Discuțiile s-au axat cu precădere pe procesul de aderare la Uniunea Europeană.

,,Experiența Estoniei, Letoniei și Lituaniei demonstrează în mod clar beneficiile integrării europene – consolidarea democrației, dezvoltarea economică accelerată, creșterea nivelului de trai și instituții publice eficiente și transparente. Datele economice ilustrează succesul drumului european al acestor state. În Estonia, salariul mediu brut a crescut de peste 4 ori, iar PIB-ul pe cap de locuitor a crescut de 3,5 ori. În Letonia, salariul mediu brut a crescut de de aproape 5 ori, iar PIB-ul pe cap de locuitor a crescut de 2,5 ori. De asemenea, în Lituania, salariul mediu brut a crescut de aproape 7 ori, iar PIB-ul pe cap de locuitor a crescut de 4 ori”, au afirmat reprezentanții structurii moldovene.

Discuțiile au vizat și situația de securitate din regiune, oficialii discutând despre ,,modalitățile de contracarare a riscurilor generate de războiul hibrid, inclusiv atacurile cibernetice, dezinformarea și ingerințele externe care vizează procesele democratice”.

Discuții cu șeful Cabinetului de miniștri

Tot marți, cei trei demnitari au avut o întrevedere cu premierul moldovean Alexandru Munteanu, care a subliniat că țara sa și Statele Baltice au o istorie marcată de experiențe și provocări similare, dar sunt unite de valori comune și de același obiectiv: integrarea în marea familie europeană.”

„Vom continua să transformăm această solidaritate în cât mai multe acțiuni concrete, în beneficiul cetățenilor, care să apropie Republica Moldova, pas cu pas, de locul său firesc în Uniunea Europeană”, a menționat șeful Cabinetului de miniștri.

În cadrul întâlnirii s-a vorbit, inclusiv ,,despre situația politică regională, eforturile de combatere a ingerințelor rusești și a dezinformării, importanța reformei administrației publice locale, care a fost inițiată, recent, de Guvernul de la Chișinău, precum și despre oportunitățile investiționale pentru companiile din Estonia, Letonia și Lituania pe piața din Republica Moldova”.

Reacția comuniștilor

În aceeași zi, demnitarii din statele UE au participat la ședința solemnă a Parlamentului de la Chișinău care marchează începutul sesiunii de primăvară. Dar opoziția pro-rusă, reprezentată de membrii Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), a boicotat ședința, fiind nemulțumită de vizita oficialilor, precum și de faptul că aceștia au susținut alocuțiuni în plenul Legislativului moldovean.

Iar președintele Parlamentului, Igor Grosu, a vorbit despre transformările profunde prin care au trecut Estonia, Letonia și Lituania după aderarea la Uniunea Europeană în 2004, subliniind că ,, economiile lor au crescut semnificativ, produsul intern brut s-a triplat, nivelul de trai s-a îmbunătățit, iar instituțiile statului au devenit mai puternice și eficiente”.

„Statele Baltice sunt un exemplu clar că aderarea la Uniunea Europeană aduce rezultate concrete pentru cetățeni. La rândul nostru, avem un mandat clar și puternic din partea cetățenilor de a duce Republica Moldova în Uniunea Europeană. Parlamentul, deputații acestui for suprem, au un rol esențial în acest proces: să adoptăm reformele necesare, să consolidăm democrația și să pregătim țara pentru aderare”, a afirmat Igor Grosu.

În perioada 2–4 februarie, președintele Parlamentului Estoniei, Lauri Hussar, președinta Legislativului Letoniei, Daiga Mieriņa, și președintele Parlamentului Lituaniei, Juozas Olekas, se află în vizită în Republica Moldova.