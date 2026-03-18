Anthropic, acuzată că a copiat şi reprodus versuri din hituri ale lui Bruno Mars, The Rolling Stones și alți muzicieni pentru a antrena AI

Compania muzicală BMG Rights Management a intentat un proces companiei de inteligență artificială Anthropic, acuzând-o că ar fi folosit versuri protejate de drepturi de autor pentru a antrena modelele lingvistice care stau la baza chatbotului Claude. Acțiunea a fost depusă la un tribunal federal din California, relatează Reuters.

În plângerea formulată marți, BMG susține că Anthropic ar fi copiat și reprodus versuri din piese ale unor artiști precum The Rolling Stones, Bruno Mars, Ariana Grande și alți muzicieni de top, încălcând astfel sute de drepturi de autor, notează Anthropic, citând agenția internațională de presă.

Procesul se adaugă unei serii tot mai lungi de litigii deschise de autori, agenții de presă și companii media împotriva firmelor de tehnologie care folosesc opere protejate pentru antrenarea sistemelor AI.

Ce invocă BMG

Universal Music Group, rivalul BMG, dar şi alţi editori muzicali au intentat un proces similar împotriva Anthropic în 2023, proces care este încă în desfăşurare. Anthropic a soluţionat anul trecut, pentru 1,5 miliarde de dolari, un alt proces legat de antrenarea inteligenţei artificiale ce a fost intentat de un grup de autori.

Reprezentanții Anthropic nu au răspuns imediat miercuri unei solicitări de comentarii.

„Practica Anthropic de a antrena modele de inteligenţă artificială pe lucrări protejate de drepturi de autor provenite de pe site-uri de torrente neautorizate, printre altele, este în opoziţie directă cu standardele solicitate oricărui participant responsabil în comunitatea inteligenţei artificiale”, a declarat BMG într-un comunicat.

Companiile de inteligenţă artificială au susţinut că utilizează în mod corect materialele protejate de drepturi de autor transformându-le în ceva nou.

Compania BMG deţinută de grupul media german Bertelsmann, a citat 493 de exemple de drepturi de autor pe care Anthropic se presupune că le-a încălcat. Daunele legale pentru încălcarea drepturilor de autor, conform legislaţiei americane, pot varia de la sute de dolari până la 150.000 de dolari per lucrare, dacă instanţa constată că încălcarea a fost intenţionată