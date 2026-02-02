Speakerii din Țările Baltice, la Chișinău. Igor Grosu: ,,Moldovenii sunt europeni, lucru demonstrat atât de istorie, cât și de fapte”

Președinții Parlamentelor din Estonia, Letonia și Lituania sunt în vizită la Chișinău, unde, alături de omologul lor moldovean, au susținut o conferință de presă, reafirmând sprijinul pentru aderarea la UE. Igor Grosu a subliniat că moldovenii sunt europeni, lucru demonstrat de istorie și de faptele de zi cu zi.

„De fiecare dată când vorbim despre aderarea la Uniunea Europeană, privim firesc spre dumneavoastră, pentru că știți ce înseamnă să ieși dintr-o zonă gri a istoriei, să rupi dependențe, să reformezi instituții și să alegi ferm libertatea. Parcursul statelor baltice ne arată că transformarea este posibilă atunci când există voință politică și încrederea cetățenilor. Să știți că, deseori, noi, moldovenii, ne reproșăm, ca stat și ca popor, că am ratat acel start comun, acum mai bine de 20 de ani, de a merge împreună în marea familie europeană. Dar în popor avem o zicală: mai bine mai târziu decât niciodată. De aceea, avem responsabilitatea să recuperăm timpul pierdut. Astăzi nu mai vorbim despre dacă, ci despre când. Acest „când” depinde de munca noastră, de unitatea noastră internă și de sprijinul prietenilor noștri europeni. Republica Moldova este ferm angajată pe drumul european și am demonstrat acest lucru inclusiv la alegerile parlamentare din septembrie 2025, când cetățenii au reconfirmat clar această direcție”, a spus Igor Grosu, președintele Parlamentului, precum și al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) de la Chișinău.

Liderul puterii a mai subliniat că ,,integrarea europeană nu este doar un proiect economic sau politic. Este, înainte de toate, un proiect de țară, pentru că moldovenii sunt europeni, lucru demonstrat atât de istorie, cât și de faptele noastre”.

Estonia deschide misiune diplomatică în țara vecină

Estonia va deschide în 2026 o ambasadă la Chișinău, care urmează să devină operațională în a doua jumătate a anului, iar președintele Parlamentului estonian, Lauri Hussar, a menționat că acest lucru demonstrează atitudinea extrem de serioasă a țării sale față de procesul de integrare în Uniunea Europeană al Republicii Moldova.

„Tot ceea ce ați făcut deja pentru procesul de integrare europeană este extraordinar și vă încurajez să continuați reformele, pentru că tratarea acestui proces cu seriozitate vă poate aduce mai aproape de obiectivul aderării la UE”, a afirmat Lauri Hussar.

Totodată, președintele Parlamentului de la Tallinn, Lauri Hussar, a declarat că Republica Moldova are sprijinul statelor europene în procesul de aderare la UE, apreciind progresele realizate până acum și încurajând autoritățile să continue reformele pentru a deveni membri deplini ai Uniunii Europene.

„Noi suntem aici pentru că vreți să vă integrați în Uniunea Europeană. Vă sprijinim pe această cale, în acest proces, și vreau să vă asigur că, în conformitate cu ceea ce ați făcut și cu ceea ce ați realizat, într-adevăr aparțineți marii familii europene. Acolo este locul Republicii Moldova și, prin urmare, tot ceea ce ați întreprins deja pentru grăbirea procesului de integrare europeană este extraordinar. Vreau să vă încurajez să mergeți pe calea europeană și să întreprindeți pași în continuare. O abordare serioasă vă aduce mai aproape de obiectivul vostru principal: să deveniți membri deplini ai Uniunii Europene”, a mai spus Lauri Hussar.

Iar președinta Legislativului din Letonia, Daiga Mieriņa, a menționat că este necesar ca procesul de integrare europeană al Republicii Moldova să aibă loc cât mai rapid, iar statul său este gata să intensifice susținerea oferită Chișinăului.

„Republica Moldova face parte din familia europeană. Vă vedem ca parte a familiei europene și vom lucra împreună pentru a vă ajuta să vă integrați cât mai curând”, a adăugat Daiga Mieriņa.

În același timp, președintele Parlamentului din Lituania, Juozas Olekas, a ținut să amintească faptul că Republica Moldova a fost primul stat care a recunoscut în anul 1991 independența Lituaniei.

„Colegii din Republica Moldova sunt aliații noștri încă de la începutul mișcării de eliberare națională din Lituania”, a spus oficialul care a punctat că procesul înregistrat de Republica Moldova privind integrarea în Uniunea Europeană este impresionant. „Vedem ambiția moldovenilor de a implementa reforme. Vom susține cu toată determinarea dosarul dumneavoastră european”, a adăugat Juozas Olekas.

Așteptați la ședința aleșilor moldoveni

În dimineața zilei de marți, oficialii din Țările Baltice vor susține alocuțiuni în cadrul unei ședințe solemne a Parlamentului de la Chișinău, care marchează deschiderea sesiunii de primăvară.

De asemenea, ei vor avea întrevederi cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, prim-ministrul Alexandru Munteanu, viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, precum și cu președinții fracțiunilor parlamentare.

Totodată, alături de Igor Grosu, vor vizita orașul Călărași, unde vor avea întâlniri cu reprezentanți ai autorităților publice locale, ai mediului de afaceri și cu cetățeni, și vor vizita Incubatorul de Afaceri din Călărași, un proiect realizat cu sprijinul Uniunii Europene.