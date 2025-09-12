search
Vineri, 12 Septembrie 2025
Adevărul
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, alături de mama și sora sa, a fost primită în audiență de Papa Leon al XIV-lea

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, alături de mama și sora sa, a fost primită în data de 12 septembrie în audiență de Papa Leon al XIV-lea. Discuțiile au vizat, printre altele, și restabilirea păcii pe continentul european.

Maia Sandu a fost primită în audiență de Papa Leon al XIV-lea. FOTO: Facebook
Maia Sandu a fost primită în audiență de Papa Leon al XIV-lea. FOTO: Facebook

Lidera de la Chișinău a subliniat că întrevederea cu Papa Leon al XIV-lea a fost o onoare pentru ea, menționând că a avut discuții cu acesta despre ,,pace, despre credința care ne ține împreună și despre drumul țării noastre spre o viață mai bună.I-am povestit despre bunătatea și generozitatea moldovenilor, despre cum oamenii noștri rămân profund atașați de valorile creștine”.

,,Chiar și în timpuri grele, când regimul sovietic deporta preoți și transforma bisericile în grajduri, oamenii au păzit cum au putut lăcașele sfinte și au păstrat credința vie. Am vorbit și despre cum, cu un război la hotar, am știut să arătăm compasiune și solidaritate. Așa am devenit cunoscuți ca o țară mică, cu inima mare. Credința și omenia țin neamul nostru rezistent și demn.Sanctitatea Sa m-a asigurat că Moldova este văzută, că Moldova este auzită. Cu voia lui Dumnezeu și prin munca noastră, ne vom croi un viitor în demnitate și pace, în marea familie europeană”, a menționat Maia Sandu într-o postare pe pagina sa de Facebook.  

Președintele Republicii Moldova a ținut să-i mulțumească acestuia ,,pentru sprijinul moral important pentru parcursul european al Republicii Moldova”.

„Sanctitatea Sa m-a asigurat că Moldova este văzută, că Moldova este auzită”, a adăugat lidera de la Chișinău. 

În marja vizitei sale la Vatican, președintele Republicii Moldova a avut și o întrevedere cu Cardinalul Secretar de Stat, Pietro Parolin, cei doi având discuții despre eforturile Chișinăului pentru promovarea păcii, stabilității și securității regionale.

Vizită de trei zile

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, întreprinde în perioada 10–12 septembrie 2025 o vizită de lucru în Italia, unde a avut întrevedere atât atât cu prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni, cât și cu președintele Senatului Ignazio La Russa, subliind că relațiile moldo-italiene au devenit tot mai apropiate în ultimii ani.

,,Italia a sprijinit Moldova cu proiecte în valoare de 90 de milioane de euro, inclusiv pentru a ajuta familiile vulnerabile să-și plătească facturile la energie.Și astăzi mai avem o veste bună: din 8 noiembrie 2025 va intra în vigoare acordul privind conversiunea permiselor de conducere moldovenești în Italia. De asemenea, din 1 septembrie 2025 moldovenii care au muncit aici pot primi pensie pentru anii lucrați, indiferent dacă aleg să rămână sau să revină acasă. Suntem recunoscători pentru susținerea constantă a Italiei și vom continua împreună să promovăm pacea, bunăstarea și viitorul european al cetățenilor noștri”, a scris Maia Sandu pe internet. 

Alocațiune în plenul PE

Vizita în Italia are loc după cea din orașul Strasbourg, Franța, unde președintele Republicii Moldova a avut întrevederi cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și cu șefa diplomației europene, Kaja Kallas. Discuțiile au vizat sprijinul Uniunii Europene pentru parcursul european al Republicii Moldova.

Tot la Strasbourg, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut întrevederi și cu liderii grupurilor politice europene, fiind vorba de grupul Partidului Popular European, grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților, grupul Renew Europe, grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni și grupul Verzilor.

,,Șefa statului a discutat despre necesitatea continuării sprijinului ferm al legislativului comunitar pentru parcursul de aderare la UE, inclusiv prin susținerea economică acordată țării noastre.Maia Sandu a salutat și decizia de a deschide la Chișinău un birou de legătură al Parlamentului European. În cadrul discuțiilor, Președinta a subliniat progresele țării noastre pe drumul european, importanța menținerii cursului democratic și a asigurării integrității alegerilor, precum și necesitatea unui răspuns comun la provocările actuale de securitate. Șefa statului a accentuat că Moldova își poate asigura pacea și securitatea printr-o diplomație activă bazată pe relații solide cu partenerii și vecinii săi”, se arată într-un comunicat de presă al Administrației Prezidențiale de la Chișinău.

În aceeași zi, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a rostit un discurs în plenul Parlamentului European, abordând alegerile parlamentare de la finalul lunii pe care le-a descris drept o bătălie crucială, precum și amenințările războiului hibrid dus de Moscova împotriva țării sale.

Mai mult, de la tribuna structurii europene, Maia Sandu a enumerat lecțiile învățate de țara sa, fiind pe „linia frontului în lupta pentru democrație”. Ulterior, Maia Sandu a fost aplaudată îndelung de cei prezenți în plenul Parlamentului European.

Republica Moldova

