Miercuri, 10 Septembrie 2025
Maia Sandu merge în Italia. Discuții cu premierul Giorgia Meloni și audiență la Papa Leon al XIV-lea

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua în perioada 10–12 septembrie 2025 o vizită de lucru în Italia, unde va avea o întrevedere cu premierul Georgia Meloni și va primită în audiență la Papa Leon al XIV-lea.

Maia Sandu întreprinde o vizită în Italia în perioada 10-12 septembrie. FOTO: Presedinte.md
Maia Sandu întreprinde o vizită în Italia în perioada 10-12 septembrie. FOTO: Presedinte.md

Conform responsabililor Administrației Prezidențiale de la Chișinău, Maia Sandu și Giorgia Meloni vor discuta ,,despre aprofundarea relațiilor bilaterale, sprijinul Italiei pentru parcursul european al țării noastre, extinderea cooperării economice și susținerea acordată comunității moldovenești din Italia”.

Tot în Italia, lidera de la Chișinău va avea o întâlnire cu președintele Senatului, Ignazio La Russa, precum și va fi primită în audiență de Papa Leon al XIV-lea.

,,Discuția va oferi prilejul unui schimb de opinii privind promovarea păcii, solidarității și valorilor creștine într-o lume marcată de multiple provocări. Totodată, șefa statului va avea o întrevedere cu Cardinalul Secretar de Stat, Pietro Parolin. Vizita Președintei Maia Sandu în Italia și la Sfântul Scaun se înscrie în eforturile Republicii Moldova de a consolida parteneriatele externe, de a asigura pacea în țară și de a contribui la securitatea regională și europeană”, au conchis angajații structurii moldovene.

Deplasarea în Franța

Vizita în Italia are loc după cea din orașul Strasbourg, Franța, unde președintele Republicii Moldova a avut întrevederi cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și cu șefa diplomației europene, Kaja Kallas. Discuțiile au vizat sprijinul Uniunii Europene pentru parcursul european al Republicii Moldova.

Tot la Strasbourg, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut întrevederi și cu liderii grupurilor politice europene, fiind vorba de grupul Partidului Popular European, grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților, grupul Renew Europe, grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni și grupul Verzilor.

,,Șefa statului a discutat despre necesitatea continuării sprijinului ferm al legislativului comunitar pentru parcursul de aderare la UE, inclusiv prin susținerea economică acordată țării noastre.Maia Sandu a salutat și decizia de a deschide la Chișinău un birou de legătură al Parlamentului European. În cadrul discuțiilor, Președinta a subliniat progresele țării noastre pe drumul european, importanța menținerii cursului democratic și a asigurării integrității alegerilor, precum și necesitatea unui răspuns comun la provocările actuale de securitate. Șefa statului a accentuat că Moldova își poate asigura pacea și securitatea printr-o diplomație activă bazată pe relații solide cu partenerii și vecinii săi”, se arată într-un comunicat de presă al Administrației Prezidențiale de la Chișinău.

Aplaudată de eurodeputați 

În aceeași zi, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a rostit un discurs în plenul Parlamentului European, abordând alegerile parlamentare de la finalul lunii pe care le-a descris drept o bătălie crucială, precum și amenințările războiului hibrid dus de Moscova împotriva țării sale.

Citește și: Discursul Maiei Sandu în Parlamentul European: „Kremlinul vrea să cucerească Moldova prin intermediul urnelor de vot”

,,Am rezistat multor presiuni venite din partea Moscovei în trecut.Independența noastră a fost câștigată cu greu - cu dificultăți economice și politice și un conflict alimentat de Rusia pe pământul nostru. Iar de fiecare dată când ne-am exercitat cu adevărat dreptul de a alege liber, Moscova a ripostat: ne-a tăiat gazul, ne-a interzis vinul și fructele, a provocat tensiuni în regiunea transnistreană. Dar astăzi ne confruntăm cu un război hibrid fără limite - de o amploare nemaivăzută până la invazia pe scară largă a Ucrainei. Scopul Kremlinului este limpede: să captureze Moldova prin intermediul urnelor de vot,  să ne folosească împotriva Ucrainei și să ne transforme într-o rampă de lansare a atacurilor hibride împotriva Uniunii Europene. De aceea sunt atât de importante aceste alegeri.  Apărându-le, noi protejăm nu doar Moldova - dar și securitatea și stabilitatea regională. Doamnelor și domnilor, interferența nu începe și nu se încheie în ziua votului.  Ea începe cu mai multe luni înainte și persistă cu mult după.  Precum un virus, găsește slăbiciunile - și lovește. Abia ne revenisem după ingerința Rusiei de anul trecut când, în ianuarie, am fost aruncați într-o criză energetică artificială - menită să crească prețurile, să lase regiunea transnistreană în frig și beznă și să semene dezbinare între cetățenii de pe cele două maluri ale Nistrului. 

Pe urmă au venit banii. Finanțarea ilicită a curs prin criptomonede, firme-paravan și carduri preplătite. Anul trecut, într-o singură zi, peste un milion de euro în numerar au fost confiscate pe aeroportul din Chișinău. Iar instituțiile noastre estimează că, pe parcursul anului, Rusia a cheltuit echivalentul a 1% din PIB-ul Moldovei pentru a influența alegerile din 2024. Astăzi, noi sume finanțează partidele sprijinite de Kremlin, cumpără influență, otrăvesc democrația. Anul trecut s-a ajuns și mai departe - la ceva cu care democrația noastră nu se mai confruntase vreodată: o schemă de cumpărare de voturi. O bancă rusească aflată sub sancțiuni a deschis 138.000 de conturi pentru a influența rezultatul prin intermediul unor plăți directe.  Nu este ceva cu care să ne mândrim, dar arată cum Rusia identifică și exploatează vulnerabilitățile.  Iată însăși democrația transformată într-o țintă. Interpușii Rusiei finanțează și proteste - puse la cale pe Telegram, cu transport asigurat și oameni momiți cu promisiuni de mii de euro. Sunt răspândite minciuni. E-mailuri false din numele instituțiilor statului. Deepfake-uri cu politicieni. Site-uri “internaționale” inventate care pretind a da știri imparțiale, dar promovează propaganda Kremlinului. Iar pe rețelele de socializare, un think tank românesc a constatat că doar o sută de conturi coordonate au promovat videoclipuri cu 13 milioane de vizualizări într-o singură lună. Comentariile lor — mii de rânduri copiate cuvânt cu cuvânt — reflectă o manipulare, nu o dezbatere autentică”, a subliniat președintele Maia Sandu.

Mai mult, de la tribuna structurii europene, Maia Sandu a enumerat lecțiile învățate de țara sa, fiind pe „linia frontului în lupta pentru democrație”. Ulterior, Maia Sandu a fost aplaudată îndelung de cei prezenți în plenul Parlamentului European.

Republica Moldova

