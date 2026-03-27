Maia Sandu, mesaj de ziua Unirii Basarabiei cu România: „Chiar dacă timpurile vitrege ne-au despărțit, România ne este aproape”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj în ziua în care se împlinesc 108 ani de la Unirea României cu Basarabia, afirmând că timpurile vitrege au despărțit cele două state, dar Bucureștiul este aproape Chișinăului, oferind sprijin constant.

,,La 27 martie marcăm un eveniment care ne definește neamul. După o lungă ocupație a pământului nostru de Imperiul Rus, care a încercat să ne șteargă identitatea, limba, demnitatea națională, Unirea din 1918 a însemnat o reîntoarcere vitală în familie. Cine știe care era soarta noastră azi dacă nu se înfăptuia acel act istoric? Adevărul istoric trebuie știut și rostit: pasul curajos de acum 108 ani a dat neamului nostru puterea de a rezista identitar în fața ocupației sovietice ulterioare, de a-și duce mai departe tradițiile, limba română, de a-și cere locul binemeritat ca parte a lumii libere. Chiar dacă timpurile vitrege ne-au despărțit, România ne este aproape, cu grijă și sprijin constant”, a notat lidera de la Chișinău pe pagina sa de Facebook.

Maia Sandu a subliniat că alături de România, Republica Moldova va reuși să adere la Uniunea Europeană.

,,Să revenim în familia europeană, să ne modernizăm și să ne protejăm democrația și pacea”, a mai menționat președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

Iar premierul moldovean, Alexandru Munteanu, a afirmat că, în ziua de 27 martie, sunt marcați atât 108 ani de la Unirea Basarabiei cu România, cât și ,,un prezent în care malurile Prutului sunt tot mai aproape – prin proiecte care schimbă viața fiecărui cetățean – de la grădinițe moderne și poduri ce ne conectează fizic, până la sprijinul necondiționat în parcursul nostru european. România rămâne cel mai statornic și de încredere partener al Republicii Moldova. Vorbim aceeași limbă, împărtășim aceleași valori și tradiții și construim împreună un viitor în pace și prosperitate.Cea mai înălțătoare formă de a onora Ziua Unirii Basarabiei cu România este să continuăm munca începută: să fortificăm relațiile noastre economice, să asigurăm independența energetică a țării și să ne asigurăm că viitorul copiilor noștri este unul al libertății, într-o familie europeană unită”.

Șeful Cabinetului de miniștri și-a încheiat mesajul, aducâd felicitări ,,tuturor celor care simt și trăiesc românește pe ambele maluri ale Prutului!”.

Și Igor Grosu, președintele Parlamentului, precum și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a transmis un mesaj cu această ocazie, menționând că această zi are o ,,profundă încărcătură simbolică”.

,,Marcăm Unirea Basarabiei cu România, un act de voință națională care a consfințit unitatea de neam, limbă și destin. Această dată rămâne un reper al demnității și al aspirațiilor noastre comune. Este un moment important pentru toți românii, în care celebrăm legătura tot mai strânsă dintre cele două maluri ale Prutului. În ultimii ani, fiecare dintre noi a simțit sprijinul constant al României. România ne-a fost alături în timpul pandemiei, ne este alături de mai bine de patru ani, de când avem război la hotar, ne sprijină atunci când suntem lăsați în frig și în beznă, ne susține în parcursul nostru european și a intervenit prompt în ajutor zilele trecute, când râul Nistru a fost poluat în urma agresiunii ruse. Cel mai bun mod de a onora acel moment istoric este să întărim legăturile dintre oamenii de pe ambele maluri ale Prutului. Și asta facem! Mulțumim, România! Felicitări, dragi români!”, a conchis liderul puterii de la Chișinău.

În data de 27 martie 2026 s-au împlinit 108 ani de la Unirea Basarabiei cu România, un document adoptat la Chișinău care a fost piatră de temelie adusă fundației reîntregirii.