PPDA, surpriza alegerilor de la Chișinău, fără subvenții de la stat. Instanța a menținut decizia autorității electorale

Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a anulat decizia instanței inferioare, care a anulat sancțiunea aplicată de autoritatea electorală privind lipsirea de subvenții timp de un an a Partidului Politic Democrația Acasă (PPDA). Hotărârea CSJ a fost pronunțată în data de 13 octombrie.

Conform judecătorilor Curții Supreme de Justiție (CSJ), Partidul Politic Democrația Acasă a beneficiat de o promovare online extensivă, aceasta fiind ,,realizată printr -o rețea de conturi inautentice care augenerat peste 42 de milioane de vizualizări, de aproape două ori mai multe decât contul oficial al formațiunii. Parte semnificativă dintre aceste conturi a redistribuit conținutul paginilor oficiale ale partidului, iar opt conturi aufost ulterior eliminate, indicând un comportament concertat. Raportările financiare depuse la CEC nuau reflectat aceste activități,lipsind mențiunile privind cheltuielile de producție, promovare digitală saususținere din partea terților. Aceste circumstanțe au fost corect interpretate de CEC dreptneraportare a cheltuielilor electorale, ceea ce constituie încălcare legislațieielectorale și activează ipoteza de la art. 102 alin. (4)din Codul electoral privind repetarea abaterilor. Analiza factuală relevă că Partidul Politic „Democrația Acasă” a beneficiat de o promovare electorală coordonată prin mijloace digitaleneautentice, implicând conturi false și redistribuiri masive, cu participareaunor persoane străine declarate indezirabile. Aceste fapte au generat unimpact disproporționat asupra electoratului și au fost neraportate înevidențele financiare, încălcând principiile transparenței și egalității de șanseîntre concurenți”.

Decizia a fost pronunțată de magistrații Curții Supreme de Justiție (CSJ) din Republica Moldova: Stela Procopciuc, Oxana Parfeni și Diana Stănilă. Hotărârea este irevocabilă.

,,Declară inadmisibile recursurile depuse de avocații Străisteanu Doina-Ioana și Ion Cobîșenco, în interesele Partidului Politic „Democrația Acasă”.Admite recursul depus deComisia Electorală Centrală.Casează parțial decizia din 9 octombrie 2025 a Curții de Apel Centru, înlatura anulării punctului 3 din dispozitivul Hotărârii Comisiei ElectoraleCentrale nr. 4140 din 3 octombrie 2025și în această parte emite o decizie nouă, prin care: respinge acțiunea depusă de Partidul Politic „Democrația Acasă” în partea anulării punctului 3 din dispozitivul Hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 4140 din 3 octombrie 2025. În rest decizia din 9 octombrie 2025 a Curții de Apel Centru se menține”, se arată în hotărârea CSJ.

CSJ a emis decizia după ce a examinat recursurile împotriva hotărârii Curții de Apel Centru din data de 9 octombrie prin care a fost anulată parțial sancțiunea aplicată de Comisia Electorală Centrală (CEC) Partidului Politic Democrația Acasă condus de Vasile Costiuc.

Argumentele CEC

În data de 3 octombrie, Comisia Electorală Centrală a sancționat Partidul Politic Democrația Acasă ca urmare a unui denunț depus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și a altor două denunțuri înaintate de Inspectoratul Național de Investigații (INI). Reclamanții au invocat încălcări ale legislației privind finanțarea campaniei electorale, desfășurarea agitației electorale și participarea într-un bloc electoral nedeclarat.

Prin urmare, CEC a aplicat ,,concurentului electoral Partidul Politic Democrația Acasă sancțiunea sub formă de avertisment pentru încălcarea repetată a prevederilor legale în ceea ce privește interzicerea finanțării ori susținerii materiale sub orice formă a campaniilor electorale de către persoanele fizice care nu sunt cetățeni ai Republicii Moldova și folosirea fondurilor financiare și materiale nedeclarate. În același context, concurentului electoral i-a fost aplicată și o sancțiune complementară sub formă de lipsire de alocații de la bugetul de stat pentru performanțele obținute la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, pentru o perioadă de 12 luni, începând cu luna noiembrie 2025”.

Comisia Electorală Centrală a acuzat PPDA că a beneficiat de o campanie electorală coordonată prin mijloace digitale neautentice, inclusiv conturi false și implicarea unor persoane străine declarate indezirabile, făcând referire la liderul AUR de la București, George Simion.

,,Această combinație a generat un impact disproporționat asupra percepției alegătorilor, fără transparența necesară privind sursele și finanțarea acestei campanii mediatice, încălcând obligațiile legale privind raportarea cheltuielilor electorale. În raportul privind finanțarea campaniei electorale lipsesc orice fel de informații despre cheltuielile legate de elaborarea și producerea spoturilor de promovare electorală, dar și cheltuielile suportate de terți în interesul candidatului prin promovarea concertată a spoturilor pe diverse platforme on-line, în mod special TikTok”, au subliniat membrii CEC.

Mai mult, autoritatea electorală a subliniat existența unui bloc electoral camuflat între PPDA și AUR Moldova, evidențiat prin legături strânse și susținerea deschisă a liderului AUR din România, George Simion, ceea ,,ce indică o coordonare indirectă a activităților electorale”.

Vasile Costiuc neagă

La ședință a fost prezent și Vasile Costiuc, liderul PPDA, care a negat acuzațiile.

,,Noi le considerăm ilegale și abuzive”, a menționat șeful formațiunii.

Anterior, autoritatea electorală de la Chișinău a avertizat formațiunea, motivând că aceasta nu a raportat cheltuieli pentru promovarea pe rețelele sociale, deși a desfășurat o campanie intensă. În replică, liderul Partidului Politic Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a afirmat că nu a cheltuit niciun leu pentru promovarea pe TikTok.