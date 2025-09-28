Video Nicușor Dan, mesaj pentru moldoveni cu câteva ore înainte de închiderea secțiilor de votare: „Este momentul în care fiecare voce contează”

Cu câteva ore înainte de închiderea urnelor la alegerile parlamentare din Republica Moldova, președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj către cetățenii moldoveni, îndemnându-i să participe la vot și subliniind importanța scrutinului.

„Dragi basarabeni, mai sunt câteva ore. Vă rog, ieșiți la vot! Sunt alegeri decisive, cele mai importante din Republica Moldova după perioada comunistă. De alegerile acestea depinde viitorul vostru, al familiei voastre, al Republicii Moldova”, a afirmat Nicușor Dan pe platformele de socializare.

Șeful statului român a reiterat că implicarea cetățenilor este esențială pentru conturarea viitorului țării: „Ieșiți la vot! Este momentul în care fiecare voce contează.”

Și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a făcut apel la mobilizarea alegătorilor, inclusiv în diaspora, subliniind că scrutinul trebuie să reflecte voința cetățenilor și nu interesele grupărilor politice controversate. „Haideți să demonstrăm că noi suntem mai puternici decât banii lor murdari!”, a spus Sandu, referindu-se la presupusele acțiuni ale grupării Şor.

Președinta a atras atenția asupra mai multor incidente semnalate în străinătate, menționând transportarea ilegală a alegătorilor la secții de votare, alerte false cu bombă și așa-numitele „carusele”, prin care se încearcă manipularea buletinelor de vot. „Sunt multe cazuri când oameni din rețeaua Șor încearcă să împiedice procesul de vot, mai ales în secțiile unde prezența este mare”, a adăugat Sandu.

Alegerile parlamentare din Republica Moldova au fost catalogate de oficialii români și moldoveni drept decisive pentru viitorul politic și economic al țării, iar autoritățile îndeamnă la un proces de vot corect și sigur.