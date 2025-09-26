Planul secret al Rusiei pentru destabilizarea Moldovei. Tineri instruiți în Serbia, arma secretă a Kremlinului

Înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, Republica Moldova se confruntă cu o intensificare a tensiunilor politice și a activităților de destabilizare, alimentate de influențe externe.

Președinta pro-europeană Maia Sandu și partidul său, PAS, se află într-o competiție strânsă cu blocuri politice susținute de Rusia, iar autoritățile moldovenești au descoperit planuri orchestrate de Moscova pentru a submina procesul electoral și a destabiliza țara.

Intervenția Rusiei în alegerile moldovenești

Potrivit ISW, autoritățile moldovenești au raportat că persoane, majoritatea tinere, au călătorit în Serbia pentru a primi instruire de la instructori străini, inclusiv oficiali ruși din serviciile de informații, în tehnici de destabilizare și provocare. Aceștia au fost învățați să evite arestarea, să folosească arme și să organizeze proteste violente.

Autoritățile moldovenești au descoperit că un grup de tineri cu vârste între 19 și 45 de ani a fost recrutat pentru a participa la un program de instruire coordonat de oficiali ruși în Serbia. Acești tineri provin din medii variate, inclusiv cluburi sportive și rețele de criminalitate organizată, și au fost selectați pentru a crea destabilizare în perioada alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.

Tineri instruiți în Serbia, arma Kremlinului pentru destabilizarea Moldovei

Documentele și declarațiile oficialilor moldoveni arată că instruirea urmărea mai multe obiective: provocarea de proteste violente și transformarea demonstrațiilor pașnice în conflicte, învățarea tehnicilor de evitare a arestării și coordonarea acțiunilor ilegale fără a fi depistați, manipularea armelor și a dispozitivelor pirotehnice pentru escaladarea conflictelor și crearea și răspândirea de narațiuni false menite să destabilizeze percepția publicului asupra alegerilor.

Potrivit publicației citate, întreaga instruire a fost coordonată de oficiali ruși din GRU, care au supravegheat participanții folosind aplicații de mesagerie criptate și alte canale securizate.

Fiecare participant a primit aproximativ 400 de euro pentru participare și pentru pregătirea ulterioară a protestelor, bani proveniți din surse legate de politicieni pro-Kremlin din Moldova, precum Ilan Șor. Programul de instruire a inclus exerciții practice, simulări de proteste violente, blocaje stradale și provocări menite să testeze reacția forțelor de ordine.

Planul Kremlinului este să creeze haos după alegeri pentru a submina PAS și a slăbi poziția președintei Maia Sandu, indiferent de rezultatul votului.

Dacă PAS pierde, protestele ar urma să pară spontane și să conteste alegerile.

Dacă PAS câștigă, acțiunile ar fi folosite pentru a reclama fraudă electorală și a cere demisia președintei. Astfel, tinerii instruiți devin un instrument direct al unei operațiuni de destabilizare orchestrate din afara țării.

Manipularea informațională și utilizarea Bisericii Ortodoxe

Pe lângă instruirea directă a protestatarilor, Rusia desfășoară o campanie de manipulare a opiniei publice. Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) a lansat acuzații false că NATO ar plănui să invadeze Moldova prin Ucraina, pentru a genera frică și sentiment anti-european.

Astfel de afirmații urmăresc să consolideze sprijinul pentru partidele pro-ruse și să slăbească PAS, partidul Maiei Sandu.

În paralel, Rusia a desfășurat o campanie de manipulare informațională, recrutând sute de preoți ortodocși moldoveni pentru a promova mesaje anti-europene și pro-ruse.

Aceștia au fost invitați în Rusia, unde au primit cadouri și instruire ideologică, fiind încurajați să creeze canale de Telegram parohiale pentru a răspândi narațiuni favorabile Kremlinului.

Uniunea Europeană și Statele Unite au condamnat intervenția Rusiei în procesul electoral. Comisia Europeană a reafirmat importanța protejării integrității alegerilor și a sprijinit autoritățile moldovenești în combaterea influențelor externe. Totodată, se urmărește prevenirea escaladării violențelor în perioada imediat următoare scrutinului.

Alegerile din 28 septembrie 2025 reprezintă un moment crucial pentru viitorul politic al Moldovei.

În consecință, în fața presiunilor externe și a încercărilor de destabilizare, este esențial ca cetățenii moldoveni să participe activ și informat la procesul electoral, pentru a asigura un viitor democratic și pro-european pentru țară.