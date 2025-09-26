AUR se retrage din cursa electorală din Republica Moldova. Democrația Acasă rămâne singură pe culoarul unionist

Partidul lui George Simion a anunțat, vineri, retragerea din competiția electorală din Republica Moldova, decizia fiind comunicată într-o conferință de presă. Astfel, numărul formațiunilor înscrise la scrutinul de duminică scade, iar Democrația Acasă rămâne singurul unionist în cursă.

„AUR se retrage din această competiție pentru a nu produce și mai multă dezbinare și a nu dezorienta publicul. Avem simțul datoriei împlinite! Nu vrem să fim acuzați că ne-am implicat în afacerile unui alt stat, chiar dacă acel stat este al doilea stat românesc și trebuie să revină acasă”, a declarat deputata AUR Cristina Dascălu.

Adrian Buga, candidat pe lista AUR la scrutinul din 28 septembrie, a transmis un mesaj de mobilizare către alegători, încurajând participarea la vot și exprimându-și speranța pentru o guvernare „proromânească și proeuropeană”. Totodată, acesta le-a urat succes competitorilor rămași în cursă, din partidul Democrația Acasă.

La rândul său, prim-vicepreședintele AUR, Valeriu Munteanu, a cerut un vot „responsabil pentru direcția vestică a statului”, subliniind necesitatea ca Republica Moldova să adere la NATO. „Federația Rusă nu crede în lacrimi și încearcă să deturneze acest drum, dar trebuie să fim vigilenți și să dăm un vot asumat. Nu există niciun stat fost membru al blocului comunist sau al Uniunii Sovietice care să fi intrat în Uniunea Europeană fără a-și asigura securitatea în NATO”, a spus acesta.

Unionismul, concentrat în jurul Democrația Acasă

Surse citate de Adevărul arată că mai multe formațiuni și personalități unioniste urmează să facă apel la vot în favoarea Democrația Acasă, partid condus de Vasile Costiuc. Potrivit ultimelor sondaje, formațiunea este singura cu orientare pro-occidentală care ar mai avea șanse să intre în Parlament, în afara Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS).