Opt foști diplomați americani avertizează: O victorie pro-rusă la Chișinău ar întări Kremlinul pentru agresiune contra României

Opt foști diplomați americani sprijină Chișinăul înainte de parlamentare, subliniind că aceste alegeri vor decide viitorul țării, iar o victorie a forțelor pro-ruse ar oferi Kremlinului un nou punct de sprijin pentru o eventuală agresiune împotriva României și Ucrainei.

Opt ex-diplomați ai SUA în Republica Moldova, România și OSCE și-au exprimat solidaritatea cu Republica Moldova, semnând un apel comun și avertizând asupra pericolelor pe care le-ar aduce o guvernare pro-rusă la Chișinău.

,,Republica Moldova se află pe prima linie a unei înfruntări istorice: apărarea democrației în fața războiului hibrid purtat de regimul lui Putin-propagandă, corupție, intimidare și destabilizare. Stăm alături de Președinta Maia Sandu, de Guvern, de Parlament și de fiecare cetățean care alege democrația, dreptatea, integrarea europeană și suveranitatea reală. Nu există cale de mijloc între libertate și tiranie- alegerea Moldovei este alegerea lumii libere: libertatea. Alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 vor decide viitorul țării. O victorie a forțelor pro-ruse ar zdruncina securitatea regională, ar amenința flancul estic al NATO și ar oferi Kremlinului un nou punct de sprijin pentru agresiune împotriva României și Ucrainei”, se arată în declarația comună a foștilor diplomați.

Aceștia au mai subliniat că, acum, este ,,momentul să respingem dezinformarea rusă, să apărăm adevărul, libertatea și democrația și să asigurăm parcursul european al Moldovei. Libertatea Moldovei este libertatea noastră. În fața minciunii, alegem Adevărul. În fața tiraniei, alegem Libertatea. În fața fricii, alegem Democrația. Suntem alături de Republica Moldova- alăturați-vă nouă!”.

Semnatarii declarației

Actul a fost semnat de următoarele persoane:

Adrian Zuckerman, ambasador în România (2019–2021)

Mark Gitenstein, ambasador în România (2009–2012)

Kathleen Kavalec, ambasador în România (2023–2025)

Jim Rosapepe, ambasador în România (1998–2001)

James D. Pettit, ambasador în Republica Moldova (2015–2018)

James S. Gilmore III, ambasador la OSCE (2019–2021)

Michael R. Carpenter, ambasador la OSCE (2021–2024)

Kent D. Logsdon, ambasador în Republica Moldova (2022–2024).

Anterior, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a subliniat că acest scrutin pune în joc soarta țării.

Pusă în joc soarta țării vecine

,,Pe 28 septembrie, Moldova își va alege Parlamentul pentru următorii patru ani – instituția în care se va decide direcția țării noastre de acum încolo. Este pusă în joc însăși soarta Moldovei și, împreună, avem datoria să ne protejăm pacea și șansa unui viitor mai bun. Am încredere în moldoveni și în înțelepciunea noastră de a ne apăra libertatea și viitorul”, a menționat lidera de la Chișinău într-un mesaj video făcut public pe internet.

Totodată, lidera de la Chișinău a avertizat că Rusia vrea să controleze din toamnă Republica Moldova și pregătește o imixtiune fără precedent în alegerile din septembrie, avertismentul fiind făcut după ședința Consiliului Suprem de Securitate (CSS). Moscova a negat acuzațiile.