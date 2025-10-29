Operațiune de amploare în Republica Moldova: este vizată o rețea de mercenari

Structurile judiciare din Republica Moldova efectuează percheziții pe întreg teritoriul țării, descinderile având loc într-un dosar penal inițiat pentru „activitatea mercenarilor”.

Perchezițiile sunt desfășurate de angajații Inspectoratului Național de Investigații împreună cu procurorii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale și polițiștii “Fulger”, acestea având loc pe întreg teritoriul țării vecine într-o ,,cauză penală pornită în baza semnelor compenenței de infracțiune,,Activitatea mercenarilor”.

Structurile judiciare au subliniat că vor oferit alte ,,detalii imediat după finalizarea acțiunilor procesuale”.

Știre în curs de actualizare