Noi rețineri în dosarul instruirii moldovenilor în Serbia pentru destabilizări. Printre ei, un socialist cu funcție importantă

Structurile judiciare din Republica Moldova fac percheziții în nordul țării, într-o cauză penală privind pregătirea destabilizărilor în contextul alegerilor parlamentare și organizarea unor instruiri în acest scop pentru mai mulți moldoveni în Serbia. Printre cei reținuți se numără președintele raionului Râșcani pe listele PSRM, Vladimir Mîzdrenco.

Perchezițiile sunt desfășurate de angajații Inspectoratului Național de Investigații împreună cu procurorii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCOCCS) și polițiștii de la ,,Fulger”, acestea având loc ,,într-o cauzǎ penală pornită pentru pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masǎ pe teritoriul Republicii Moldova (deplasările și instruirile din Serbia). Cu detalii vom reveni”, au precizat structurile judiciare moldovene.

Conform surselor ,,Adevărul”, printre cei vizați se numără președintele raionului Râșcani pe listele PSRM, Vladimir Mîzdrenco, precum și consilierul municipal din municipiul Bălți, Maxim Moroșanu. În timp ce Mîzdrenco a fost încătușat, Moroșanu a reușit să fugă anterior.

Responsabilii Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) au reacționat în cazul descinderilor, calificându-le drept ,,val de represiune politică îndreptată” împotriva reprezentanților săi.

,,Aceasta este o încercare de a instaura o dictatură a unui singur partid și de a suprima orice disidență. PSRM nu are nicio legătură cu nicio activitate ilegală. Toate acuzațiile sunt fabricate și fac parte dintr-o conspirație politică. Cerem încetarea persecuției opoziției și revenirea la statul de drept în țară”, se arată într-un comunicat de presă emis de PSRM.

Alte rețineri

La data de 22 septembrie, autoritățile judiciare din Republica Moldova au anunțat că au identificat peste 100 de persoane instruite în Serbia în vederea destabilizării situației din țară, în contextul alegerilor parlamentare. Instruirile ar fi fost organizate de Kremlin, prin intermediul oligarhului fugar Ilan Șor. 74 dintre aceste persoane au fost reținute în urma a 250 de percheziții desfășurate, inclusiv în mai multe penitenciare.

Indivizii instruiți pentru destabilizări erau coordonați de reprezentanți ai serviciilor speciale ruse, care i-au selectat prin intermediul grupării conduse de oligarhul fugar Ilan Șor, a afirmat șeful Serviciului de Informații și Securitate (SIS) de la Chișinău, Alexandru Musteața.

Două zile mai târziu, 11 învinuiți au fost arestați la solicitarea procurorilor pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Șase au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, iar ceilalți cinci- pentru 20 de zile.

,,În ceea ce le privește pe celelalte persoane investigate, acestora de asemenea le-a fost formulată învinuirea pentru pregătirea acțiunilor de destabilizare în contextul alegerilor din Moldova, fiind cercetate în libertate, aşa cum coopereazǎ cu ancheta”, au subliniat responsabilii PCCOCS.

Anterior, președintele Maia Sandu a avertizat că Federația Rusă vrea să controleze din toamnă Republica Moldova și pregătește o imixtiune fără precedent în alegerile din septembrie, avertismentul fiind făcut după ședința Consiliului Suprem de Securitate (CSS).

Conform liderei de la Chișinău, este planificată ,,implicarea crimei organizate în acțiuni de destabilizare. Avem informații că aceste acțiuni sunt coordonate de unii lideri ai grupărilor criminale organizate precum Caramalac și Pruteanu”.

Moscova a negat acuzațiile Chișinăului.