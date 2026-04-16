Omul lui Putin la Chișinău cere întrevedere cu bașcana Găgăuziei în pușcărie. Cum au răspuns autoritățile moldovene

Oleg Ozerov, ambasadorul desemnat al Rusiei în Republica Moldova, a cerut o întrevedere cu bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, care își ispășește pedeapsa în penitenciar, însă reprezentanții Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) au respins cererea.

Bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, a fost condamnată în august anul trecut la șapte ani de închisoare, fiind încătușată în sala de judecată imediat după pronunțarea sentinței. Totodată, i-au fost confiscate aproape 41 de milioane de lei moldovenești. Alături de ea a fost condamnată și secretara fostei formațiuni Șor, Svetlana Popan, care a primit o pedeapsă de șase ani de închisoare, fiind dispusă și confiscarea a aproximativ 10 milioane de lei moldovenești.

Sentințele au fost dictate pentru ,,acceptarea cu bună știință a finanțării concurentului electoral și a partidului politic din partea unui grup criminal organizat”, iar conform probelor acuzării ,,Evghenia Guțul, în perioada 2019–2022, activând în calitate de secretară în cadrul Departamentului de Monitorizare, Planificare și Control al fostului Partid Politic „Șor” (declarat neconstituțional prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 10 din 19.06.2023 și radiat din Registrul de stat al persoanelor juridice la data de 23.01.2024), ar fi fost activ implicată în activitatea de introducere sistematică a mijloacelor financiare necontabilizate în Republica Moldova, provenite din partea unui grup criminal organizat, preponderent din Federația Rusă, prin efectuarea curselor aeriene și terestre (tur-retur în 24 de ore), pe care ulterior le-ar fi integrat în activitatea partidului, în scopul susținerii activității acestuia pe arena politică din Republica Moldova. Pe un alt capăt de acuzare, Evghenia Guțul, în calitate de complice, în perioada septembrie 2022 – noiembrie 2022, ar fi coordonat activitatea unor oficii teritoriale ale fostului Partid Politic „Șor” din raioanele Republicii Moldova, fiind responsabilă de verificarea, confirmarea listelor și remunerarea participanților la protestele organizate de Partidul Politic „Șor” în fața instituțiilor publice din mun. Chișinău (Parlament, Guvern, Președinție, Procuratura Generală etc.), acceptând astfel, cu bună știință, finanțarea partidului politic din partea unui grup criminal organizat, în sumă totală de 40 905 637 de lei”.

În cazul Svetlanei Popan, acuzarea a subliniat că ,,a fost responsabilă de Oficiul Teritorial din mun. Chișinău în perioada septembrie 2022 – noiembrie 2022. Aceasta ar fi acceptat, cu bună știință, finanțarea partidului politic din partea grupului criminal organizat, în sumă totală de 9 748 425 de lei, mijloace financiare destinate pentru achitarea protestelor organizate de partidul politic, achitarea salariilor necontabilizate (în plicuri) membrilor oficiilor teritoriale etc”.

Aceasta a fost încătușată în luna martie a anului trecut pe Aeroportul Internațional Chișinău, în timp ce ar fi încercat să părăsească țara.

Evghenia Guțul mai figurează într-un dosar penal inițiat pentru încălcări legate de campania electorală pentru alegerea sa în funcția de bașcană a Găgăuziei din 2023. Ea neagă acuzațiile.

Omul pro-rusului Ilan Șor

Evghenia Guțul a devenit cunoscută după ce, în mai 2023, a câștigat scrutinul din Găgăuzia, candidând la funcția de bașcană din partea formațiunii Șor, partidul oligarhului fugar Ilan Șor, declarat în afara legii în același an. Până atunci, nu a fost prezentă nici în viața politică a regiunii pro-ruse, nici în activitatea publică a partidului.

Între timp, aceasta a întreprins mai multe vizite în Rusia. A avut o întrevedere și cu Vladimir Putin, susținând că l-a informat pe liderul de la Kremlin despre presupusele presiuni ale Chișinăului asupra Comratului.