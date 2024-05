De ce trimișii lui Putin în Republica Moldova au fost ignorați la parada rusă de la Moscova ANALIZĂ

Participarea lui Ilan Șor, Evghenia Guțul și a Marinei Tauber la parada de 9 mai de la Moscova arată că blocul Victorie este acum principala forță politică pe care mizează Kremlinul pentru destabilizarea Chișinăului, dar și că cei trei sunt percepuți drept instrumente, afirmă analiștii consultați de Adevărul.

Oligarhul fugar Ilan Șor, deputata Marina Tauber și bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, au participat la parada tradiționala de Ziua Victoriei de la Moscova, unde au fost marcați 79 de ani de la victoria Uniunii Sovietice asupra Germaniei naziste în cel de-al Doilea Război Mondial. Cei trei, cu mari probleme penale, nu au fost văzuți în apropiere de liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, sau alți oficiali importanți din Rusia.

„Este o mare onoare să reprezint Găgăuzia şi toată Moldova la acest eveniment. Mulţumesc preşedintelui Rusiei, Vladimir Vladimirovici Putin, pentru invitaţia de a participa la evenimentele festive. Este un semn major de prietenie şi încredere între popoarele noastre”, spunea înainte de eveniment bașcana Evghenia Guțul.

Iar oligarhul fugar Ilan Şor a adăugat că „o parte din focul veşnic” de la Moscova urmează să ajungă la Chișinău, fiind „repartizat tuturor responsabililor care desfăşoară marşul Victoriei”.

Câteva ore mai târziu, Guvernul moldovean, prin intermediul consilierului pe comunicare Daniel Vodă, a declarat că cei trei ,,au preferat să fie alături de Kremlin, elogiind războiul decât alături de moldoveni celebrând pacea. În timp ce aici, în capitala Republicii Moldova, pe emblematica Piață a Marii Adunări Naționale, mii de oameni celebrează pacea, libertatea și Europa, vedem că trei persoane au stat la Kremlin, în țara care a readus războiul pe continentul european și se prefac că reprezintă Republica Moldova”.

Blocul Victorie folosit „pentru lucrurile mai murdare”

Unii analiști consultați de Adevărul consideră că prezența celor trei la parada rusă arată că blocul Victorie al oligarhului fugar Ilan Șor este în prezent principala forță politică pe care mizează Kremlinul pentru destabilizarea Chișinăului.

,,Kremlinul, de fapt, putem să zicem că și-a împărțit ouăle în trei coșuri. Este vorba de Șor, care este cea mai radicală grupare și care promovează interesele KremlinuluI, care susține politică externă a acestuia, războiul, și este anume pentru acel electorat din Republica Moldova care este ferm pentru Federația Rusă. Mai sunt și ceilalți politicieni, de genul lui Igor Dodon, care sunt și cu Estul, și cu Vestul și care și-au făcut discursul mai puțin radical și deja zic că ei chiar nu au nimic împotriva UE. Și, desigur, avem ceilalți politicieni afiliați Kremlinului care sunt pretinși europeni”, a declarat Rodica Pîrgari, expertă în monitorizarea mass-media a comunității WatchDog.md.

Analistul Vadim Pistrinciuc consideră că utilitatea blocului Victorie pentru Kremlin se va vedea la alegeri.

,,Probabil, ei nu sunt unicii agenți ai Moscovei, știm și noi la Chișinău. Acest partid sau conglomerat de partide pe care îl au ei (n.r.-Ilan Șor, Marina Tauber, Evghenia Guțul), probabil, va fi folosit mai mult pentru lucrurile mai negre, mai murdare, adică provocări, niște proteste plătite sau ceva de genul acesta, dar în realitate miza se va pune pe alți actori politici. Și noi, în curând, vom vedea cine sunt ei. Se vor developa în curând, vorbind de alegeri. Ei sunt cunoscuți, dar vom vedea care sunt candidații lor, că nu va fi un singur candidat, vor fi mai mulți: unii să rupă, unii să facă gălăgie, alții să protesteze și cineva poate o miză mai principală. Kremlinul vrea să compromită sistemul electoral din Republica Moldova în primul rând, și-n al doilea rând să compromită politicienii care stau solid pe orientarea pro-europeană a Republicii Moldova, care garantează într-un fel această orientare”, a afirmat Vadim Pistrinciuc, directorul executiv al Institutului pentru Inițiative Strategice (IPIS).

Instrumente cu o slabă pregătire intelectuală

Experta Rodica Pîrgari consideră că celor trei reprezentanți ai blocului nou-creat nu li s-a dat mare importanță în timpul paradei ruse pentru că ei sunt percepuți drept ,instrumente”, dar Kremlinul i-a invitat ,,ca să arate că este în continuare cu ochii pe Republica Moldova și, într-o eventuală escaladare a unui conflict, să-i poate folosi pe Guțul, Șor, Tauber în Republica Moldova sau a destabilizării situații în timpul protestelor care ar putea începe în Găgăuzia în preajma sau după referendumul pe tema aderării UE.

De fapt, m-am uitat la imaginile de la parada: Șor nu a stat lângă Putin, măcar nu a mers să depună flori în același alai. Adică, da, au fost invitați, dar au stat într-o parte, nu este ca și cum au stat la umărul lui Putin. Șor nu are nicio funcție în Republica Moldova și, evident, ca să fie cumva mai importanți, ei ar trebui să dețină o funcție și de aici, și vine Guțul ca o bijuterie a lui Șor care deține o funcție în Republica Moldova, adică este bașcanul regiunii găgăuze și cumva are statut oficial. Totuși, un bașcan este prea puțin ca să fie aproape de Putin și de aceea vedem această distanțare. Ei sunt niște instrumente care au fost folosiți și în continuare vor fi folosiți, adică se păstrează această imagine: crearea artificială a susținerii populare pentru Evghenia Guțul, chiar și din Federația Rusă. Putem să spunem că tot ce face Șor, el o face pe cont propriu, cu câțiva deputați ruși, adică nu am văzut întâlniri directe, care sunt practic imposibile între Șor și Putin”.

Iar Vadim Pistrinciuc susține că aceștia au fost ținuți în umbră și din cauza aptitudinilor intelectuale și a prestației lor.

,,În primul rând, nu cunoaștem dacă au fost chemați sau au venit singuri, dar evident că Moscova încearcă să joace cu aceste personaje, în special, au văzut tentativele lor de a perturba situația în sudul țării, în UTA Găgăuzia. Din păcate, reușesc să manipuleze în continuare cu interesele Republicii Moldova, dar de ce nu i-au pus în seamă este greu să explicăm. Dacă ne uităm la alte vizite a doamnei Guțul în Rusia: a reușit și o poză cu Putin, după care a fost la niște emisiuni ale greilor propagande ruse, iar dacă analizăm atent cum s-a prezentat acolo: este destul de slab, foarte slab, chiar din punct de vedere intelectual și cred că chestia asta se simte și acolo la Moscova. Chiar dacă ei vor fi folosiți în calitate de agent de destabilizare, totuși calitățile intelectuale ale lor, dacă putem spune politice ale lor, îi fac pe mulți să se distanțeze de aceste personaje. Și pe de o parte, sigur, lucrează cu dânșii, sunt folosiți pentru a promova dezmăț, conflict, tensiune, dar din alt punct de vedere imaginea și prestația lor sunt destul de slabe, chiar și pentru standardele de acolo”, a mai adăugat șeful executiv al IPIS.

Nu reprezintă Chișinăul

În ceea ce privește faptul că bașcana Evghenia Guțul susține că a reprezentat Republica Moldova la parada rusă , Rodica Pîrgari subliniază că ea ,,reprezintă doar o parte dintre cetățenii din Găgăuzia care au votat-o și doar o parte, pentru că nu este ca și cum Guțul a câștigat alegerile cu 90 sau 100 %.

"Chiar și în Găgăuzia nu toți o susțin pe Guțul și asta s-a văzut chiar, și atunci când ea trebuia să fie confirmată în funcție, adică pentru susținere, chiar și a politicienilor, a liderilor locali din Găgăuzia s-au dus negocieri destul de puternice, mai exact nu a existat această susținere apriori și ea nu poate să reprezinte Republica Moldova în totalitate, adică vorbim de peste 70 % din populație care nu susțin ceea ce promovează Ilan Șor sau nu susțin nici măcar faptul cum asta el promovează, mai exact instrumentele pe care le folosește”, susține experta.