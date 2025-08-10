Protest la pușcăria în care este încarcerată bașcana Găgăuziei. Poliția susține că manifestanții au fost plătiți

Zeci de persoane au protestat împotriva încarcerării bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, manifestația având loc pe 10 august lângă Penitenciarul nr. 13, cu participarea unor manifestanți care, potrivit poliției, ar fi fost plătiți cu până la 1500 de lei moldovenești.

Zeci de oameni s-au adunat în prima parte a zilei de duminică lângă Penitenciarul nr. 13 din Chișinău pentru a cere eliberarea bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, și a secretarei fostei formațiuni Șor, Svetlana Popan, ambele condamnate la închisoare în dosarul finanțării ilegale a partidului.

Mulți dintre participanți au fost plătiți cu până la 400 de lei moldovenești, adică aproximativ 104 lei românești. Cei care le-au adus cu mașina personală au primit până la 1500 de lei moldovenești, echivalentul a aproape 388 de lei românești, afirmă reprezentanții Inspectoratului General al Poliției (IGP) din Republica Moldova.

,,Zeci de persoane s-au ales cu procese verbale pentru primirea și oferirea de bani în schimbul participării la proteste. Mai mult, oamenii legii au depistat mașini încărcate cu materiale sub formǎ de pliante, pancarte şi articole vestimentare, pentru care nu dețin acte corespunzătoare de proveniență, tipărire și facturare. Polițiștii au depistat și o unitate de transport cu numere temporare din Autonomia gǎgǎuzǎ, în care se aflau corturi şI saltele, pe care persoanele, tot contra cost, intenționau să le amplaseze în adiacentul Penitenciarului, similar acțiunilor din 2022-2023, fără a ține cont de normele de securitate specifice instituției date”, au precizat angajații IGP.

Nu este prima manifestație de acest fel organizată de membrii Blocului Victorie, condus de oligarhul fugar Ilan Șor. Oamenii legii afirmă că locuitorii din zonă se plâng că nu mai au liniște de când aceste manifestații au început să fie desfășurate.

,,Precizăm cǎ în ultimele zile, la serviciul de urgență 112 au parvenit mai multe apeluri din partea cetățenilor care locuiesc pe străzile adiacente Penitenciarului 13, care se plâng de perturbarea liniștii şi imposibilitatea de a se odihni la domiciliu. Amintim repetat cetățenilor cǎ participarea contra cost la proteste- contravine legii și se pedepsește. Poliția admite dreptul la libera exprimare, dar nu face abstracție de la legea care stipulează clar cǎ persoanele achitate pentru a face acest lucru nu-și exprimă propria opinie, dar cea invocată de organizația criminalǎ”, au subliniat polițiștii moldoveni.

Blocul pro-rusului a reacționat

Între timp, reprezentanții Blocului Victorie neagă că protestul are loc cu participanți plătiți.

,,Mesajele poliției despre așa-zisele „proteste plătite” la Penitenciarul nr. 13 sunt o minciună murdară și o provocare primitivă. Cerem eliberarea deținuților politici și restabilirea dreptății în țară. Iar toți cei care astăzi răspândesc falsuri și șantajează locuitorii vor răspunde în fața legii”, au notat aceștia pe Facebook.

În data de 5 august, bașcana Găgăziei, Evghenia Guțul, a fost condamnată la șapte ani de pușcărie, precum și a fost confiscarea sumei de aproape 41. 000.000 de lei moldovenești. Alături de ea a fost condamnată și secretară fostei formațiuni Șor, Svetlana Popan, ea fiind privată de libertate pe un termen de șase ani și fiindu-i confiscată suma de circa 10.000.000 de lei moldovenești.

Amenințarea Kremlinului

Condamnarea la închisoare a bașcanei Găgăuziei reprezintă un act de represiune. Situația poate fi schimbată, potrivit deputatului Dumei de Stat din Rusia, Konstantin Zatulin, prin înaintarea armatei ruse spre granița Ucrainei cu Republica Moldova.