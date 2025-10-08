Justiția de la Chișinău respinge cererea Evgheniei Guțul. Bașcanul Găgăuziei rămâne în spatele gratiilor

Bașcanul Găgăuziei, Evghenia Guțul, condamnată la șapte ani de închisoare și încătușată în sala de judecată în luna august, rămâne în arest preventiv. Magistrații Curții de Apel Centru au respins apelul apărării, în cadrul primei ședințe privind contestarea sentinței pronunțate de instanța de fond.

Evghenia Guțul, precum și fosta secretară a fostului Partid Șor, Svetlana Popan, au fost prezente online la ședința de judecată, aceasta fiind prima lor apariție după condamnarea la închisoare.

Cele două acuzate pledează nevinovate.

Condamnate la pușcărie

În data de 5 august, bașcana Găgăziei, Evghenia Guțul, a fost condamnată la șapte ani de pușcărie, precum și a fost dispusă confiscarea sumei de aproape 41. 000.000 de lei moldovenești. Alături de ea a fost condamnată și secretară fostei formațiuni Șor, Svetlana Popan, ea fiind privată de libertate pe un termen de șase ani și fiindu-i confiscată suma de circa 10.000.000 de lei moldovenești.

,,Ambele inculpate au fost private de dreptul de a exercita activități legate de organizare contabilă și financiară în cadrul partidelor politice, precum și de dreptul de a fi membre ale partidelor politice, pe un termen de 5 ani. Sechestrul aplicat asupra bunurilor acestora a fost menținut. De asemenea, instanța a dispus confiscarea în folosul statului a corpurilor delicte ridicate în cadrul perchezițiilor: mijloace financiare în sumă de aproximativ 5,8 milioane de lei și 2 telefoane mobile”, se arată într-un comunicat al Procuraturii Anticorupție (PA) de la Chișinău.

Sentințele au fost dictate pentru ,,acceptarea cu bună știință a finanțării concurentului electoral și a partidului politic din partea unui grup criminal organizat”, iar conform probelor acuzării ,,Evghenia Guțul, în perioada 2019–2022, activând în calitate de secretară în cadrul Departamentului de Monitorizare, Planificare și Control al fostului Partid Politic „Șor” (declarat neconstituțional prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 10 din 19.06.2023 și radiat din Registrul de stat al persoanelor juridice la data de 23.01.2024), ar fi fost activ implicată în activitatea de introducere sistematică a mijloacelor financiare necontabilizate în Republica Moldova, provenite din partea unui grup criminal organizat, preponderent din Federația Rusă, prin efectuarea curselor aeriene și terestre (tur-retur în 24 de ore), pe care ulterior le-ar fi integrat în activitatea partidului, în scopul susținerii activității acestuia pe arena politică din Republica Moldova. Pe un alt capăt de acuzare, Evghenia Guțul, în calitate de complice, în perioada septembrie 2022 – noiembrie 2022, ar fi coordonat activitatea unor oficii teritoriale ale fostului Partid Politic „Șor” din raioanele Republicii Moldova, fiind responsabilă de verificarea, confirmarea listelor și remunerarea participanților la protestele organizate de Partidul Politic „Șor” în fața instituțiilor publice din mun. Chișinău (Parlament, Guvern, Președinție, Procuratura Generală etc.), acceptând astfel, cu bună știință, finanțarea partidului politic din partea unui grup criminal organizat, în sumă totală de 40 905 637 de lei”.

În cazul Svetlanei Popan, acuzarea subliniază că ,,a fost responsabilă de Oficiul Teritorial din mun. Chișinău în perioada septembrie 2022 – noiembrie 2022. Aceasta ar fi acceptat, cu bună știință, finanțarea partidului politic din partea grupului criminal organizat, în sumă totală de 9 748 425 de lei, mijloace financiare destinate pentru achitarea protestelor organizate de partidul politic, achitarea salariilor necontabilizate (în plicuri) membrilor oficiilor teritoriale etc”.

Evghenia Guțul mai figurează într-un dosar penal inițiat pentru încălcări legate de campania electorală pentru alegerea sa în funcția de bașcană a Găgăuziei din 2023. Aceasta a fost încătușată în luna martie a acestui an pe Aeroportul Internațional Chișinău, în timp ce ar fi încercat să fugă din țară. Ea neagă acuzațiile.

Omul lui Ilan Șor

Găgăuzia este condusă doar formal de bașcana Evghenia Guțul, deciziile fiind luate la Kremlin, prin intermediul oligarhului fugar Ilan Șor, principalul aliat în destabilizarea Chișinăului, au afirmat anterior unii experți consultați de „Adevărul”.

Evghenia Guțul a devenit cunoscută după ce, în luna mai 2023, a câștigat scrutinul din Găgăuzia, candidând la funcția de bașcană pe listele formațiunii Șor, partidul oligarhului fugar Ilan Șor, scos în afara legii în același an. Până atunci, ea nu a fost prezentă nici în viața politică a regiunii pro-ruse, nici în activitatea publică a partidului.

Între timp, aceasta a întreprins mai multe vizite în Rusia. În luna martie a anului trecut, a avut o întrevedere cu Vladimir Putin, susținând că l-a informat pe liderul de la Kremlin despre presupusele presiuni ale Chișinăului asupra Comratului.

La scurt timp, apropiata lui Ilan Șor s-a deplasat din nou la Moscova, amenințând Chișinăul cu independența Găgăuziei dacă Republica Moldova se va uni cu România.