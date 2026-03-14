Directorul ROMARM acuză că industria de apărare nu a fost consultată pentru programul SAFE: „Nu avem nicio informație că s-ar face producție internă”

Directorul general ROMARM, Răzvan Pîrcălăbescu, a declarat vineri, 13 martie, că niciuna dintre companiile membre ale Organizației Patronale din Industria de Apărare (OPIA) nu a fost consultată pentru programul SAFE.

„Din păcate, niciuna dintre companiile membre ale Organizației Patronale din Industria de Apărare nu a fost consultată pentru programul SAFE. Noi îl considerăm un program foarte bun, dar dacă nu se consultă cu noi, cu mediul de afaceri autohton, cred că nu va ajunge la rezultatul scontat.

Din păcate, noi nu avem nicio informație că s-ar face producție internă în cadrul vreuneia dintre companiile din OPIA. Așa că răspunsul este nu”, a spus el la Antena 3 CNN

Directorul ROMARM a declarat că România are capacitatea de a produce intern aproape toate echipamentele necesare armatei, de la muniție de diferite calibre până la drone, tancuri, mașini de luptă și obuziere.

El a adăugat că mai multe companii din industria auto s-au arătat interesate să își convertească activitatea către producția de echipamente militare, însă există limitări care împiedică realizarea tuturor acestor produse în prezent.

Potrivit OUG nr. 62/2025, finanțările accesate prin SAFE sunt destinate exclusiv achiziției de produse din domeniul apărării, în scopul consolidării capacităților de apărare. Obiectul finanțării îl reprezintă capabilitățile și echipamentele militare, nu mentenanța acestora.

Contractele pentru noile capabilități militare pot include un pachet inițial de suport logistic integrat, cu piese de schimb, echipamente de testare și documentație tehnică necesare operării după livrare.

Acestea vor implica semnificativ industria națională de apărare, procentul de producție locală urmând să fie stabilit de Ministerul Economiei, iar acordurile vor fi negociate cu operatori din industria de apărare națională și europeană.

Companiile selectate vor fi anunțate după aprobarea finanțării și finalizarea procedurilor, inclusiv aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

În ianuarie, Comisia Europeană a aprobat aplicația României pentru finanțare prin instrumentul SAFE, ceea ce permite țării să acceseze 16,68 miliarde de euro, a doua cea mai mare sumă alocată în cadrul programului.

Instrumentul a fost instituit după ce Consiliul Uniunii Europene a adoptat, pe 27 mai 2025, regulamentul privind Acțiunea pentru Securitatea Europei, menit să sprijine statele membre care investesc în producția industrială de apărare prin achiziții comune.