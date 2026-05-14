Sesizarea depusă de Avocatul Poporului la Curtea Constituțională împotriva Ordonanței de urgență 38 privind industria de apărare este nulă, susține fostul judecător Cristi Danileț, care atrage atenția că mandatul Renatei Weber a expirat deja. În completare, fostul președinte al CCR, Augustin Zegrean, avertizează că demersul este oricum lipsit de finalitate practică, subliniind că o decizie a Curții ar veni mult prea târziu față de rapiditatea cu care Parlamentul ar putea corecta legea.

Amintim că Ordonanța vizată are ca scop adaptarea cadrului legal pentru investițiile din industria de apărare și valorificarea oportunităților create de programul SAFE și a fost adoptată luni, 4 mai, cu o zi înainte de votul moțiunii de cenzură.

Avizul negativ al Consiliului Legislativ, condus de Florin Iordache, a ajuns la Guvern pe 5 mai, cu câteva minute înainte ca hotărârea Parlamentului, cu rezultatul votului la moțiune, să fie publicată în Monitorul Oficial.

Acest element a fost ulterior folosit pentru a argumenta că guvernul a adoptat în termen legal ordonanța, înainte să fie demis. Astfel, pe 8 mai, Cabinetul Bolojan, având statut interimar, a repus OUG pe ordinea de zi, susținând că nu readoptă actul, ci doar „ia act" de avizul negativ al Consiliului Legislativ.

„Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 38 / 2026, pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 39 din data de 8 mai 2026, contravin prevederilor constituționale ale art. 1alin. (3) privind statul de drept, art. 1 alin. (5) privitor la principiul securității juridice și al previzibilității normei, art. 44 privind dreptul de proprietate privată, art. 79 privind Consiliul Legislativ, art. 110 alin. (4) referitor la încetarea mandatului Guvernului (și) art. 115 alin. (6) privind interdicția adoptării ordonanțelor de urgență ce afectează drepturi și libertăți fundamentale", arată Avocatul Poporului.

Cristi Danileț: Sesizarea nu este valabilă

Renate Weber continuă să ocupe funcția de Avocat al Poporului, deși mandatul său a expirat la 3 iulie 2024, după ce PSD a respins propunerea formulată de USR pentru desemnarea unui succesor, contrar prevederilor din protocolul inițial al coaliției de guvernare. În acest context, fostul judecător Cristi Danileț susține că sesizarea depusă recent de Renate Weber nu ar fi valabilă, argumentând că Legea Fundamentală stabilește în mod explicit un mandat de 5 ani pentru funcția de Avocat al Poporului.

„Sesizarea CCR semnată de Avocatul Poporului cu privire la OUG 38/2026 nu este valabilă. Pentru că a semnat-o o persoană care nu mai este Avocatul Poporului, depășind durata maximă a mandatului prevăzută în legea fundamentală. Constituția spune clar: mandatul durează 5 ani și poate fi reînnoit o singură dată. Actualul Avocat al Poporului a avut deja două mandate complete. Totuși, continuă să rămână în funcție pentru că Parlamentul nu a numit încă un succesor. Această posibilitate e prevăzută in Constituție doar pentru Președintele statului (art. 83 alin 2) și membrii Guvernului (art. 110 alin. 4). E adevărat, Legea 35/1997 spune că mandatul continuă până când noul Avocat al Poporului depune jurământul. Dar Constituția e deasupra legii. Or, Constituția limitează mandatul tocmai pentru ca nicio funcție importantă din stat să nu devină permanentă prin pasivitatea politicienilor. Altfel, orice majoritate parlamentară ar putea ocoli Constituția foarte simplu: nu mai numește succesorul și lasă aceeași persoană în funcție la nesfârșit”, a explicat Cristi Danileț.

Augustin Zegrean: „Există posibilitatea ca un grup parlamentar să sesizeze Curtea Constituțională”

Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, pune sub semnul întrebării eficiența demersului Avocatului Poporului, arătând că există riscul ca sesizarea să nu fie soluționată în timp util, dat fiind volumul mare de cauze aflate deja pe rolul Curții.

Avocatul Poporului contestă la CCR ordonanța de urgență adoptată după moțiune și acuză Guvernul de sfidare a Parlamentului

„Solicitarea făcută, din câte înțeleg, de opoziție către Avocatul Poporului pentru sesizarea Curții Constituționale este o soluție legală și poate fi luată în considerare. Am auzit-o personal pe doamna avocat al poporului spunând la televizor că are cereri depuse din 2021, în calitate de Avocat al Poporului, care încă nu au fost soluționate la Curtea Constituțională. În situația aceasta, nu cred că ceea ce propune dumneaei este o soluție eficientă. Dacă și această cerere va avea aceeași soartă, atunci este practic inutilă, pentru că între timp ordonanța își va produce efectele și nu se mai poate întâmpla nimic", a explicat Augustin Zegrean pentru Adevărul

Zegrean explică și mecanismul intern al Curții, subliniind că, deși există dispoziții privind prioritatea sesizărilor Avocatului Poporului, aplicarea lor rămâne la latitudinea judecătorilor.

„La Curte există regula că nu se iau cauze peste rând, adică o cauză nouă se judecă după ce sunt soluționate cele aflate deja pe rol. Există și o dispoziție potrivit căreia sesizările Avocatului Poporului se iau cu prioritate, dar acest lucru depinde de situație", spune Zegrean.

În opinia fostului președinte CCR, soluția cea mai rapidă și mai eficientă nu se află la Curtea Constituțională, ci chiar în Parlament. Zegrean argumentează că forul legislativ are atât instrumentele, cât și obligația de a interveni de urgență pentru a clarifica situația juridică a ordonanței.

„Soluția corectă ar fi ca Parlamentul să o dezbată de urgență și, dacă o consideră neconstituțională sau contrară legii, să o respingă. Practic, problema s-ar putea rezolva foarte rapid, în câteva zile. Camera Deputaților, ca primă Cameră sesizată, ar putea decide într-un termen scurt, iar apoi Senatul ar finaliza procedura. Dacă legea de aprobare sau de respingere a ordonanței este adoptată, Parlamentul este obligat să stabilească și ce se întâmplă cu efectele deja produse. Aceasta este o soluție practică și mult mai rapidă decât sesizarea Curții Constituționale", subliniază fostul președinte al Curții.

Instabilitatea politică poate costa scump România. Cristian Diaconescu: „Nu este vorba doar despre bani, mă refer la capacitatea de a te apăra”

Zegrean semnalează totodată că, în varianta în care Parlamentul aprobă ordonanța, există o cale suplimentară de control constituțional, sesizarea Curții înainte de promulgare.

„Dacă Parlamentul aprobă ordonanța, chiar eventual modificată, există posibilitatea ca un grup parlamentar să sesizeze Curtea Constituțională pentru control a priori, adică înainte de promulgare. În acest caz, Curtea ar putea soluționa rapid sesizarea. Legea nu se trimite la promulgare decât după expirarea termenului de sesizare a Curții, care în procedură de urgență este de două zile. În astfel de situații, Curtea a procedat întotdeauna cu celeritate", a arătat fostul judecător CCR.

În ceea ce privește situația juridică a mandatului Renatei Weber, Zegrean se arată prudent, recunoscând că problema este deschisă și delicată din punct de vedere constituțional. Fostul șef al CCR subliniază că Constituția nu prevede explicit posibilitatea prelungirii unui mandat pe termen determinat până la numirea unui succesor și că această lacună ridică serioase semne de întrebare.

„Mandatul Avocatului Poporului este de 5 ani și se calculează de la data depunerii jurământului în fața Parlamentului. După expirarea celor cinci ani, mandatul încetează. Totuși, pentru că nu a fost numit un nou Avocat al Poporului, actualul titular pare să fi rămas în funcție. Nu știu exact care este soluția juridică în acest moment, dar este o problemă deschisă dacă acest lucru este constituțional sau nu. Constituția nu prevede expres posibilitatea prelungirii mandatului până la numirea unui succesor. Nu cred că este normal ca un mandat pe termen determinat să fie prelungit automat până la o numire ulterioară", a explicat Augustin Zegrean.