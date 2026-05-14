Video „Rușine, Metallica, mergeți la pensie!” Robert Turcescu a stârnit un val de reacții online după criticile dure la adresa trupei

Concertul susținut de Metallica la București a stârnit un val de reacții în mediul online, după ce Robert Turcescu a publicat un mesaj extrem de critic la adresa prestației trupei. Comentariile sale au fost urmate de sute de reacții, cele mai multe în apărarea formației americane.

Robert Turcescu: „Am plecat la jumate’. Mi-era și milă, dar mai ales silă”

Într-o postare publicată pe Facebook după concert, Robert Turcescu a afirmat că a părăsit evenimentul înainte de final, susținând că prestația trupei a fost sub așteptări.

„Rușine, Metallica, mergeți la pensie! Am plecat la jumate’. Mi-era și milă, dar mai ales silă”, a scris Turcescu.

Acesta a criticat atât calitatea sunetului, cât și prestația instrumentală a membrilor trupei.

„În afară de scenografie, totul a fost un dezastru. Sunet prost și muzicieni care nu mai pot ține ritmul cum trebuie…”, a mai spus Turcescu.

Singurul membru al trupei apreciat de jurnalist a fost solistul James Hetfield. „Paradoxal, Hetfield părea singurul care mai era în formă pe scenă”, a comentat acesta.

Turcescu a precizat că a participat la concert pe bază de invitație și a susținut că, dacă ar fi cumpărat bilete, ar fi depus reclamație pentru calitatea spectacolului.

„Ca să fie clar: am ascultat Metallica, am crescut cu Metallica, am cântat piese Metallica. Dar în concerte ăștia sunt niște boccii ordinari, noroc cu studiourile și cu marketingul. Rușine, bă, mergeți la pensie”, a mai afirmat jurnalistul.

Jurnalistul Liviu Popescu a sărit în apărarea trupei

Mesajul lui Turcescu a provocat reacții puternice în online, iar printre cei care au răspuns s-a numărat și jurnalistul Liviu Popescu. „Am citit postarea mizerabilă a lui Turcescu. Despre concertul Metallica. Omul devenise brusc un critic muzical”, a scris Popescu.

Acesta a susținut că publicul nu merge la concertele Metallica pentru perfecțiune tehnică, ci pentru încărcătura emoțională pe care muzica trupei o are pentru generații întregi de fani.

Membrii trupei Metallica au vizitat Centrul Vechi înainte de concert. Ce au mâncat legendarii artiști

„Știm că Hetfield și băieții sunt la 60+ și la vârsta asta nu cânți blues sau soul, ci thrash metal. Da, nu mai ai vocea de la 25 de ani și nici degetele de atunci. Dar la concertele Metallica vii pentru altceva. Ceva ce niciodată sclavetele lui Georgescu nu va înțelege”, a continuat jurnalistul.

În mesajul său, Liviu Popescu a vorbit despre legătura sentimentală pe care mulți fani o au cu muzica formației. „Vii pentru că Metallica înseamnă firul vieții tale, înseamnă prima melodie a adolescentei, prima iubita, prima bere, prima mahmureala, prima emoție. Înseamnă o matrice în care am crescut noi generația asta mișto, nu aia georgista. Altfel ieșeam Tămâie ca Turcescu”, a scris acesta.

„Metallica este o viață de om”

Liviu Popescu a continuat cu o postare încărcată de nostalgie, evocând amintiri personale legate de muzica formației.

„În 1991 când ascultam la un radiocasetofon turcesc, într-un balcon dosit la liceu «Nothing Else Matters» și mi-am sărutat iubita de atunci, nu aș fi crezut vreodată că o să-i filmez la un concert în România”, a povestit acesta.

Jurnalistul a mai afirmat că imaginea trupei depășește ideea unei simple prestații live.

„Metallica este o viață de om și un cumul de generații. Este eternă, cântă de 45 de ani, va mai cânta zece ani minim și va mai domina lumea încă 100 de ani după”, a scris Popescu.

Ironii în mediul online

Subiectul a generat numeroase comentarii pe rețelele sociale. Unii internauți au fost de acord cu observațiile privind sunetul și dificultatea de a susține un concert metal la aceeași intensitate după zeci de ani de carieră.

Surpriza serii la concertul Metallica: piesa interpretată în română pe Arena Națională. Mesajul transmis de legendara trupă

Alții au ironizat poziția lui Turcescu. „Dacă bine-mi aduc aminte, tot Turcescu critica și concertul de Anul Nou de la Viena, mai bine zis dirijorul. Ce să-i faci, omul ăsta se pricepe la toate”, a scris un utilizator.

Un alt comentariu a făcut referire la implicarea trupei în proiecte caritabile din România.

„Turceștii sunt ofticați că Metallica a donat pentru spitalul Oanei Gheorghiu”, a comentat un alt internaut.

Concertul trupei Metallica de pe Arena Națională a marcat a cincea revenire a formației în România și a reconfirmat interesul uriaș al publicului pentru evenimentele de acest tip.

Potrivit organizatorilor, biletele s-au epuizat în timp record încă de anul trecut, semn că cererea a depășit cu mult capacitatea disponibilă. Zecile de mii de spectatori prezenți pe stadion au transformat seara într-unul dintre cele mai mari evenimente muzicale găzduite vreodată în țară.