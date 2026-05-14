search
Joi, 14 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Criză politică în Letonia: premierul își anunță demisia după ieșirea progresiștilor din coaliție și scandalul dronelor ucrainene

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Guvernul de coaliție din Letonia a căzut, iar premierul Evika Silina și-a anunțat demisia, într-un context tensionat, marcat de demiterea ministrului Apărării după prăbușirea a două drone ucrainene pe teritoriul țării şi de retragerea sprijinului politic pentru premier.

Evika Silina a demisionat, după căderea guvernului leton. FOTO: Facebook/Evika Silina
Evika Silina a demisionat, după căderea guvernului leton. FOTO: Facebook/Evika Silina

Premierul de centru-dreapta al Letoniei, Evika Siliņa, și-a anunțat joi, 14 mai, demisia, provocând căderea guvernului de coaliție aflat la putere din 2023 și deschizând o nouă perioadă de incertitudine politică într-un moment sensibil pentru statul baltic.

Decizia vine cu doar câteva luni înaintea alegerilor legislative din octombrie și pe fondul unui scandal politic legat de căderea unor drone ucrainene pe teritoriul Letoniei.

Anunțul a fost făcut chiar de Evika Siliņa, într-o conferință de presă susținută la Riga, potrivit Nexta.

„Îmi anunț demisia din postul de premier. Nu este o decizie ușoară, dar este una corectă”, a declarat Evika Siliņa.

 „Cel mai important pentru mine este bunăstrarea letonilor şi securitatea ţării noastre (...). Suntem deplin conștienți de epoca în care trăim cu toți. Războiul brutal purtat de Rusia în Ucraina a modificat situaţia securității în întreaga Europă”, a adăugat ea.

Progresiștii s-au retras din coaliția de guvernare

Poziția Evikăi Siliņa devenise tot mai fragilă în ultimele zile, iar situația politică s-a deteriorat rapid după ce unul dintre partenerii de coaliție și-a retras sprijinul parlamentar.

Miercuri, partidul de stânga Progresiștii (Progresīvie), formațiune social-democrată și proeuropeană, a anunțat că părăsește coaliția guvernamentală, lăsând executivul fără majoritate în Saeima, parlamentul unicameral al Letoniei.

Formațiunea și-a justificat decizia prin conflictul deschis cu premierul în jurul demiterii ministrului Apărării, Andris Spruds, membru al partidului, după ce  Evika Silina a cerut înlăturarea acestuia din cauza unei serii de incidente provocate de drone ucrainene care au pătruns pe teritoriul leton.

În lipsa celor nouă parlamentari ai Progresiștilor, guvernul condus de Noua Unitate, partidul de centru-dreapta al premierului, a rămas cu doar 41 din cele 100 de mandate parlamentare, în timp ce opoziția controlează 47 de locuri.

Incident în Marea Baltică: un cablu submarin a fost avariat între Lituania și Letonia

În acest context, poziția premierului a devenit practic imposibil de susținut politic.

Președintele Letoniei începe consultările pentru formarea unui nou guvern

În paralel, președintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs, care are atribuția constituțională de a desemna un nou șef al guvernului, a anunțat că va începe vineri, 15 mai, consultări cu toate partidele reprezentate în parlament. Șeful statului a transmis încă de miercuri că a luat act de situația politică și va încerca să identifice o formulă capabilă să asigure stabilitatea executivă înaintea scrutinului parlamentar din toamnă.

Dronele ucrainene, „detonatorul” crizei politice

Criza politică a fost alimentată de o serie de incidente de securitate care au scos la iveală vulnerabilități ale sistemului de apărare aeriană al Letoniei.

La 7 mai, două drone ucrainene au traversat frontiera rusă și au ajuns pe teritoriul leton, cel mai probabil după ce sistemele lor de navigație au fost perturbate de apărarea antiaeriană rusă. Una dintre drone a lovit o instalație de depozitare petrolieră din regiunea Rezekne, în estul țării, provocând un incendiu care a fost stins rapid de pompieri.

Un incident similar a avut loc și pe 25 martie, când o altă dronă ucraineană s-a prăbușit pe teritoriul Letoniei.

Deși aceste evenimente nu s-au soldat cu victime și nici cu pagube materiale importante, ele au ridicat semne de întrebare serioase privind capacitatea autorităților letone de a detecta și neutraliza aparatele de zbor înainte ca acestea să ajungă pe teritoriul țării.

În urma scandalului, premierul Evika Siliņa a cerut demisia ministrului Apărării, Andris Spruds, considerând că modul în care au fost gestionate incidentele a afectat încrederea publică în sistemul de securitate.

Ministrul a rezistat inițial presiunilor, susținut de propriul partid, care a acuzat-o pe șefa guvernului că încearcă să-l transforme într-un „țap ispășitor”, însă, în cele din urmă, el și-a prezentat demisia luni.

Tensiunile s-au amplificat și după ce premierul a propus ca succesorul lui Spruds să fie un militar, idee respinsă de social-democrații din partidul Progresiștii, care între timp au anunţat că se retrag din coaliția de guvernare, ceea ce a dus, implicit, la căderea guvernului şi demisia premierului.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Iranul ne ține arma la tâmplă”, avertizează un fost șef al CIA. Ce spune Leon Panetta despre opțiunile lui Trump de a încheia războiul
digi24.ro
image
DIICOT a destructurat o grupare care vindea false „suplimente-minune”. Prejudiciu de milioane de euro. FOTO&VIDEO
stirileprotv.ro
image
Fostul șef ADR, cel căruia vicepremierul Oana Gheorghiu îi trimitea “mailuri exploratorii” pentru contracte cu Schwarz, rupe tăcerea. Anunță că ia în calcul să sesizeze DNA și denunță pentru Gândul presiunile la care a fost supus de vicepremier și subordonați
gandul.ro
image
PRIMELE IMAGINI cu noul SUV DACIA! Striker a fost fotografiat în România
mediafax.ro
image
Dronele ucrainene au declanșat o criză politică majoră într-o țară din UE. Premierul a anunțat demisia guvernului
fanatik.ro
image
Dumitru Prunariu, interviu integral la 55 de întrebări – powered by Libertatea: „Era Ceaușescu pe prima jumătate de pagină din Scânteia și eu undeva mai jos, mic”
libertatea.ro
image
„Părea doar un virus obișnuit”. Medicul testat pozitiv după focarul de hantavirus de pe vasul de croazieră vorbește din carantină
digi24.ro
image
„Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00 mă suna și îmi spunea: „Tete, urcă în avion, că...
gsp.ro
image
ADIO, după 13 ani și doi copii! A confirmat zvonurile: ”Nu a fost o hotărâre luată în grabă”
digisport.ro
image
Cum se pregătesc șnițelele de țelină. Sunt fragede în interior și crocante la exterior
click.ro
image
Emmanuel Macron îi dădea mesaje unei cunoscute actrițe, iar Brigitte l-a prins: Atunci l-a plesnit în avion, dezvăluie o carte nouă
antena3.ro
image
Apartamentele se scumpesc chiar şi când tranzacţiile se prăbuşesc
zf.ro
image
A vrut să își salveze prietena și acum se luptă pentru propria sa viață. Filmul tragediei din Chitila
observatornews.ro
image
BREAKING | Plutonierul major în rezervă Rădoiu Ovidiu-Nicolae a murit la doar 37 de ani
cancan.ro
image
1.150.000 pensionari cer banii pierduți după anularea indexării pensiilor. Ce șanse au să câștige în instanță?
newsweek.ro
image
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
prosport.ro
image
Orașul din România considerat strategic pentru apărare. E mic, mulți nici nu știu să îl arate pe hartă
playtech.ro
image
Încă un club de tradiţie din SuperLiga, aproape de intrarea în insolvenţă! Planul de redresare, respins în instanţă. Exclusiv
fanatik.ro
image
Modificări importante pentru permisele auto din categoria B, în Uniunea Europeană. Care este condiția obligatorie prinsă în noua legislație
ziare.com
image
Cu câți bani a rămas Sorana Cîrstea, după ce a fost învinsă de Coco Gauff în semifinale la Roma
digisport.ro
image
NIBIRU, destinația unde fashionul și entertainmentul se întâlnesc
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Cabral și a Andreei Ibacka. Vila e cu etaj, iar la subsol are zonă de relaxare și cameră de gaming. Cea mai frumoasă cameră e a copiilor / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Salarii mai mari sau concedieri. Date de ultimă oră despre Legea Salarizării pentru bugetari
mediaflux.ro
image
Ce e „scenariul 1918” prin care Garry Kasparov vrea să se termine războiul Rusia - Ucraina
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Drama unei antreprenoare din Vama Veche care anunță închiderea afacerii după 7 ani de luptă și o investiție de 400.000 de euro
actualitate.net
image
Rețeta grecească de gogoși care a cucerit internetul. Cum faci acest desert pufos și delicios în doar 20 de minute
click.ro
image
Cum a consolat-o Alin Oprea pe Medana la moartea bunului ei prieten, Ioan Isaiu? Ce mesaj emoționant i-a dat: „O să am grijă de fetița mea până la capăt!”
click.ro
image
„Metoda camerei romane”, tehnica folosită de Cicero pentru a-și exersa memoria. „Este șocant cât de puțin este studiată”
click.ro
Pam Grier, Profimedia (2) jpg
”Orgasmele intense mă țin și 3 zile, datorită lor arăt așa tânără!” Confesiunile fără perdea ale unei celebre actrițe
okmagazine.ro
Tort de banane Sursa foto shutterstock 1899682282 jpg
Tortul cu banane, răsfățul perfect pentru seri liniștite
clickpentrufemei.ro
Sute de situri funerare în incinte, descoperite în estul Sudanului (© Google Earth, hartă compilată în QGIS)
Sute de gropi comune antice ascunse în deșertul Sahara, descoperite de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Iulia Vântur, apariție spectaculoasă pe covorul roșu la Cannes. Mesajul transmis după eveniment
image
Rețeta grecească de gogoși care a cucerit internetul. Cum faci acest desert pufos și delicios în doar 20 de minute

OK! Magazine

image
Lux rafinat, de prințesă distinsă. Kate Middleton impresionează din nou, în cea de-a doua zi în Italia

Click! Pentru femei

image
Întrebarea înjositoare pe care a primit-o Brooke Shields la 15 ani, într-un interviu TV

Click! Sănătate

image
De ce obişnuiesc femeile să stea picior peste picior?