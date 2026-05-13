Miercuri, 13 Mai 2026
Adevărul
Analiză Ultimatumul de la Cotroceni forțează mâna partidelor: scenariul unui „nou Guvern Cioloș” prinde contur în jurul PSD și UDMR

0
Analize Adevărul
0
Negocierile pentru viitorul guvern intră în linie dreaptă sub spectrul ultimatumului prezidențial: este obligatorie existența unei majorități în Parlament. Această condiție a polarizat scena politică, împărțind forțele parlamentare în două tabere rigide — PSD-UDMR și PNL-USR — între care se va tranșa stabilitatea României în perioada următoare.

Guvernul României Foto: gov.ro
Analistul politic Radu Delicote este de părere că, în contextul actual, cea mai probabilă formulă de guvernare pare să fie una în jurul PSD. PSD ar avea șanse mai mari decât o alianța PNL-USR.

„Cel mai probabil în perioada următoare o să vedem deja un guvern care începe să se contureze, mai ales că și președintele a menționat că nu vrea să numească un premier, decât dacă are majoritate. Dar atenție, premierul, dacă are majoritate, nu trebuie neapărat să fie un premier politic. Ce vreau să spun este că PSD și UDMR, dacă reușesc să strângă voturile cu celelalte partide să poată să-și pună premierul propriu. 

În contextul actual, această variantă ar avea mai multe șanse matematice decât formula PNL-USR. De ce spun asta? Pentru că PSD-ul, cel puțin la prima vedere, ar vota în bloc pentru un nou guvern cu PSD la putere. În schimb, în PNL există în continuare multe disparități. O parte din PNL ar merge și ar intra din nou la guvernare, în timp ce o altă parte ar rămâne în opoziție.

„Sunt șanse mari să avem premier tehnocrat”

Deocamdată singura decizie luată de PNL a fost cea din Biroul Național, în care, atât liderii de la centru, cât și cei din teritoriu, și-au asumat intrarea în opoziție. De altfel și Ilie Bolojan și Dominic Fritz, liderul USR, refuză anumite scenarii de guvernare.

„Bazându-mă pe declarația lui Ilie Bolojan și având, evident, în vedere aripa susținătorilor săi, cred că în momentul de față vedem o polarizare pe trei direcții:

  1. Un guvern PSD-UDMR, cu sprijinul eventual al minorităților naționale și al altor deputați și senatori care să voteze în favoarea sa; cu un premier mai mult sau mai puțin tehnocrat; sunt șanse mari să avem premier tehnocrat
  2. O forță de opoziție PNL-USR, care va încerca să se coalizeze în jurul unei idei politice centrale;
  3. O altă forță de opoziție, respectiv AUR, care va funcționa ca până acum."

AUR este exclus din consultările politice dar nici nu ar vrea la putere. Scenariul pentru aceștia este cel al anticipatelor sau al unui premier care să conducă guvernul, potrivit declarațiilor liderilor AUR. 

AUR nu cred că își dorește să ajungă la putere în momentul de față. Scenariul alegerilor anticipate este foarte îndepărtat. Nu din perspectiva imposibilității sale, pentru că foarte mulți analiști au susținut ideea că este greu să organizezi alegeri anticipate. Nu organizarea propriu-zisă mi se pare atât de complicată, cât mai degrabă obținerea unui consens politic, dacă pot să-i spun așa, că fiecare partid ar trebui să intre din nou în campanie și există șanse reale ca, în afară de AUR cel puțin, mulți deputați și senatori să își piardă efectiv fotoliile, adică să nu mai obțină suficiente voturi pentru a-și păstra mandatele. Acest efect s-ar putea vedea inclusiv la nivel local.

Prin urmare, nu există un consens politic majoritar pentru organizarea de alegeri anticipate. Evident, AUR, aflat în opoziție, comunică în această direcție.”, spune Radu Delicote. 

Kelemen Hunor, Sorin Grindeanu Foto: Octa Ganea/Inquam Photos
„Sunt convins că UDMR a negociat deja”

Pericolul declanșării anticipatelor ar putea forța chiar un partid ca PSD să accepte varianta de compromis al unui premier tehnocrat. Pentru UDMR acest scenariu reprezintă și păstrarea portofoliilor de până acum. Potrivit surselor „Adevărul", măsurile luate de guvernul Bolojan nu au fost întotdeauna populare printre membrii cabinetului din UDMR, mai ales în privința tăierilor.

„Cred că da, se va încerca varianta unui premier tehnocrat pentru a avea cea mai bună bază de plecare în negocierile politice. UDMR oricum își dorește să rămână la guvernare și își păstrează pragmatismul guvernamental. Sunt convins că UDMR a negociat deja. Nu știu dacă în sensul unor portofolii, dar cred că a negociat în sensul rămânerii la guvernare sau al formării unei echipe guvernamentale pe baza unor obiective clare, unor „masterplanuri”., spune Radu Delicote.

Da, cel mai probabil, un premier tehnocrat ar putea impune un set de reforme și măsuri bazate pe un consens politic mai larg. Dacă ne uităm la calendarul electoral, aceasta ar putea fi soluția cea mai convenabilă pentru partide.

Cine ar putea fi următorul premier tehnocrat?

Influența numelor propuse pentru varianta de premier tehnocrat sunt Radu Burnete și Șerban Matei. 

 „Un Guvern cu premier tehnocrat este un scenariu care are șanse”, a declarat Nicușor Dan, miercuri.

Radu Delicote spune că un astfel de premier, venit din afara sferei politice ar putea să aibă un cuvânt greu de spus în privința membrilor noului Guvern.

„Din punctul meu de vedere, un premier tehnocrat, dacă își negociază inclusiv anumite portofolii care să îl sprijine, astfel încât să aibă o serie de miniștri apropiați, aliați sau chiar alți miniștri tehnocrați, ar putea reproduce într-o anumită măsură scenariul guvernului Cioloș, însă într-un context diferit față de cel de atunci.

În momentul de față, această variantă poate funcționa. Dar, atenție, este nevoie de consens politic în Parlament. Fără acest consens, discuția rămâne pur teoretică.” 

Acesta exclude posibilitatea ca cineva care în momentul de față nu ocupă o funcție importantă în România să ocupe această funcție.

Premierul trebuie să fie girat de o instituție, de un actor instituțional sau de opinia publică, pentru a beneficia de un ascendent moral. El trebuie să fie susținut de o instituție în care oamenii au încredere și să pornească cu acest așa-zis ascendent moral. Nu cred că va fi Anca Dragu, nu cred că vrea, din simplu motiv profesional. Vom avea un premier care va fi girat de o instituție în care putem avea încredere. 

În caz contrar, dacă este vorba doar despre un premier tehnocrat ales dintr-o listă de nume, acest lucru nu va schimba cu nimic situația politică actuală.”, a concluzionat analistul. 

