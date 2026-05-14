search
Joi, 14 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare. Diferența care desparte PSD de PNL

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Peste 30% din români spun că au multă sau foarte multă încredere în Călin Georgescu, iar 32% spun că ar vota cu AUR la alegerile parlamentare, arată un sondaj publicat de CURS joi, 14 mai.

FOTO: Inquam photos/Octav Ganea
FOTO: Inquam photos/Octav Ganea

Întrebați cu cine ar vota duminica viitoare dacă ar avea loc alegeri parlamentare, 32% au declarat că ar vota cu AUR, 24% cu PSD, 20% cu PNL și 10% cu USR.

De asemenea, 5% au declarat că ar vota cu UDMR, 4% cu PNRR-Piedone, 3% cu SOS România și 2% cu alt partid.

Întrebați câtă încredere au în mai multe personalități politice, cei mai mulți respondenți au spus că au multă sau foarte multă încredere în fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu (32%), urmat de președintele Nicușor Dan (31%) și premierul Ilie Bolojan (25%).

Liderul AUR George Simion are un nivel de încredere de 23%, iar fostul președinte Traian Băsescu, Cristian Popescu Piedone, fostul primar al Sectorului 5, și Sorin Grindeanu, președintele PSD, au câte 21%.

La coada clasamentului se află președintele USR, Dominic Fritz, (9%), lidera SOS, Diana Șoșoacă, (10%) și liderul UDMR, Kelemen Hunor (12%).

FOTO: CURS
Imaginea 1/2: FOTO: CURS
FOTO: CURS
FOTO: CURS

Sondajul a fost realizat pe un eșantion probabilist, multistadial și stratificat, format din 1.664 de respondenți cu vârsta de 18 ani și peste, reprezentativi pentru populația adultă rezidentă din România. Datele au fost colectate prin interviuri față în față, la domiciliul respondenților, în perioada 1–14 mai 2026.

Marja maximă de eroare este de ±2,4%, la un nivel de încredere de 95%. Eșantionul a fost validat pe baza celor mai recente date INS, iar rezultatele au fost ponderate în funcție de vârsta electoratului.

Un sondaj INSCOP publicat luna trecută arăta că George Simion se află pe primul loc în clasamentul încrederii românilor, cu 34,3%, urmat de Nicușor Dan, cu 27,6%, și Ilie Bolojan, cu 25,1%, în timp ce Sorin Grindeanu se situează la 12%.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Iranul ne ține arma la tâmplă”, avertizează un fost șef al CIA. Ce spune Leon Panetta despre opțiunile lui Trump de a încheia războiul
digi24.ro
image
DIICOT a destructurat o grupare care vindea false „suplimente-minune”. Prejudiciu de milioane de euro. FOTO&VIDEO
stirileprotv.ro
image
Fostul șef ADR, cel căruia vicepremierul Oana Gheorghiu îi trimitea “mailuri exploratorii” pentru contracte cu Schwarz, rupe tăcerea. Anunță că ia în calcul să sesizeze DNA și denunță pentru Gândul presiunile la care a fost supus de vicepremier și subordonați
gandul.ro
image
PRIMELE IMAGINI cu noul SUV DACIA! Striker a fost fotografiat în România
mediafax.ro
image
Dronele ucrainene au declanșat o criză politică majoră într-o țară din UE. Premierul a anunțat demisia guvernului
fanatik.ro
image
Dumitru Prunariu, interviu integral la 55 de întrebări – powered by Libertatea: „Era Ceaușescu pe prima jumătate de pagină din Scânteia și eu undeva mai jos, mic”
libertatea.ro
image
„Părea doar un virus obișnuit”. Medicul testat pozitiv după focarul de hantavirus de pe vasul de croazieră vorbește din carantină
digi24.ro
image
„Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00 mă suna și îmi spunea: „Tete, urcă în avion, că...
gsp.ro
image
ADIO, după 13 ani și doi copii! A confirmat zvonurile: ”Nu a fost o hotărâre luată în grabă”
digisport.ro
image
Cum se pregătesc șnițelele de țelină. Sunt fragede în interior și crocante la exterior
click.ro
image
Emmanuel Macron îi dădea mesaje unei cunoscute actrițe, iar Brigitte l-a prins: Atunci l-a plesnit în avion, dezvăluie o carte nouă
antena3.ro
image
Apartamentele se scumpesc chiar şi când tranzacţiile se prăbuşesc
zf.ro
image
A vrut să își salveze prietena și acum se luptă pentru propria sa viață. Filmul tragediei din Chitila
observatornews.ro
image
BREAKING | Plutonierul major în rezervă Rădoiu Ovidiu-Nicolae a murit la doar 37 de ani
cancan.ro
image
1.150.000 pensionari cer banii pierduți după anularea indexării pensiilor. Ce șanse au să câștige în instanță?
newsweek.ro
image
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
prosport.ro
image
Orașul din România considerat strategic pentru apărare. E mic, mulți nici nu știu să îl arate pe hartă
playtech.ro
image
Încă un club de tradiţie din SuperLiga, aproape de intrarea în insolvenţă! Planul de redresare, respins în instanţă. Exclusiv
fanatik.ro
image
Modificări importante pentru permisele auto din categoria B, în Uniunea Europeană. Care este condiția obligatorie prinsă în noua legislație
ziare.com
image
Cu câți bani a rămas Sorana Cîrstea, după ce a fost învinsă de Coco Gauff în semifinale la Roma
digisport.ro
image
NIBIRU, destinația unde fashionul și entertainmentul se întâlnesc
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Cabral și a Andreei Ibacka. Vila e cu etaj, iar la subsol are zonă de relaxare și cameră de gaming. Cea mai frumoasă cameră e a copiilor / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Salarii mai mari sau concedieri. Date de ultimă oră despre Legea Salarizării pentru bugetari
mediaflux.ro
image
Ce e „scenariul 1918” prin care Garry Kasparov vrea să se termine războiul Rusia - Ucraina
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Drama unei antreprenoare din Vama Veche care anunță închiderea afacerii după 7 ani de luptă și o investiție de 400.000 de euro
actualitate.net
image
Rețeta grecească de gogoși care a cucerit internetul. Cum faci acest desert pufos și delicios în doar 20 de minute
click.ro
image
Cum a consolat-o Alin Oprea pe Medana la moartea bunului ei prieten, Ioan Isaiu? Ce mesaj emoționant i-a dat: „O să am grijă de fetița mea până la capăt!”
click.ro
image
„Metoda camerei romane”, tehnica folosită de Cicero pentru a-și exersa memoria. „Este șocant cât de puțin este studiată”
click.ro
Pam Grier, Profimedia (2) jpg
”Orgasmele intense mă țin și 3 zile, datorită lor arăt așa tânără!” Confesiunile fără perdea ale unei celebre actrițe
okmagazine.ro
Tort de banane Sursa foto shutterstock 1899682282 jpg
Tortul cu banane, răsfățul perfect pentru seri liniștite
clickpentrufemei.ro
Sute de situri funerare în incinte, descoperite în estul Sudanului (© Google Earth, hartă compilată în QGIS)
Sute de gropi comune antice ascunse în deșertul Sahara, descoperite de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Iulia Vântur, apariție spectaculoasă pe covorul roșu la Cannes. Mesajul transmis după eveniment
image
Rețeta grecească de gogoși care a cucerit internetul. Cum faci acest desert pufos și delicios în doar 20 de minute

OK! Magazine

image
Lux rafinat, de prințesă distinsă. Kate Middleton impresionează din nou, în cea de-a doua zi în Italia

Click! Pentru femei

image
Întrebarea înjositoare pe care a primit-o Brooke Shields la 15 ani, într-un interviu TV

Click! Sănătate

image
De ce obişnuiesc femeile să stea picior peste picior?