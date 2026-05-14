Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare. Diferența care desparte PSD de PNL

Peste 30% din români spun că au multă sau foarte multă încredere în Călin Georgescu, iar 32% spun că ar vota cu AUR la alegerile parlamentare, arată un sondaj publicat de CURS joi, 14 mai.

Întrebați cu cine ar vota duminica viitoare dacă ar avea loc alegeri parlamentare, 32% au declarat că ar vota cu AUR, 24% cu PSD, 20% cu PNL și 10% cu USR.

De asemenea, 5% au declarat că ar vota cu UDMR, 4% cu PNRR-Piedone, 3% cu SOS România și 2% cu alt partid.

Întrebați câtă încredere au în mai multe personalități politice, cei mai mulți respondenți au spus că au multă sau foarte multă încredere în fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu (32%), urmat de președintele Nicușor Dan (31%) și premierul Ilie Bolojan (25%).

Liderul AUR George Simion are un nivel de încredere de 23%, iar fostul președinte Traian Băsescu, Cristian Popescu Piedone, fostul primar al Sectorului 5, și Sorin Grindeanu, președintele PSD, au câte 21%.

La coada clasamentului se află președintele USR, Dominic Fritz, (9%), lidera SOS, Diana Șoșoacă, (10%) și liderul UDMR, Kelemen Hunor (12%).

Sondajul a fost realizat pe un eșantion probabilist, multistadial și stratificat, format din 1.664 de respondenți cu vârsta de 18 ani și peste, reprezentativi pentru populația adultă rezidentă din România. Datele au fost colectate prin interviuri față în față, la domiciliul respondenților, în perioada 1–14 mai 2026.

Marja maximă de eroare este de ±2,4%, la un nivel de încredere de 95%. Eșantionul a fost validat pe baza celor mai recente date INS, iar rezultatele au fost ponderate în funcție de vârsta electoratului.

Un sondaj INSCOP publicat luna trecută arăta că George Simion se află pe primul loc în clasamentul încrederii românilor, cu 34,3%, urmat de Nicușor Dan, cu 27,6%, și Ilie Bolojan, cu 25,1%, în timp ce Sorin Grindeanu se situează la 12%.