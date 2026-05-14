Administrator de hotel, cercetat după plăți frauduloase de 80.000 de lei cu date de pe carduri străine

Administratorul unui hotel din Mehedinți este cercetat de polițiștii din Dolj după ce ar fi utilizat datele de pe carduri emise de bănci din mai multe țări, printre care SUA, Argentina, Germania, şi a încercat să facă mai multe plăți frauduloase.

Reprezentanții IPJ Dolj au anunțat joi, 14 mai, că polițiștii şi procurorii DIICOT cercetează un bărbat de 41 de ani, pentru acces ilegal la un sistem informatic, în formă continuată, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată, deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori şi operațiuni ilegale cu dispozitive informatice, scrie News.ro.

Potrivit autorităților, în decembrie 2025, administratorul hotelului din Dubova, Mehedinți, ar fi folosit datele unor carduri bancare emise în mai multe țări, printre care SUA, Argentina și Germania, pentru a face plăți frauduloase fără acordul titularilor.

Acesta ar fi reușit patru tranzacții în valoare totală de 80.000 de lei și ar fi încercat alte 26 de plăți, de aproximativ 770.000 de lei, care au fost respinse.

Polițiștii au făcut patru percheziţii la locuinţele bărbatului şi au descoperit şi ridicat instrumente necesare inscripţionării cardurilor cu bandă magnetică, carduri cu bandă magnetică nescrise, precum şi alte probe.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore şi va fi prezentat Tribunalului Dolj cu propunere de arestare preventivă, pentru 30 de zile.