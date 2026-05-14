Joi, 14 Mai 2026
LIVE TEXT Sorana Cîrstea - Coco Gauff, semifinala de la Roma. Sportiva noastră este la o victorie de accesul în Top 20

Sorana Cîrstea (36 de ani, 27 WTA) caută azi prima victorie contra americancei Coco Gauff (22 de ani, 4 WTA), în semifinalele turneului de tenis de categoria Masters de la Roma. Partida începe de la ora 16:00 (Digi Sport). Tot azi, în cealaltă semifinală se vor duela, de la ora 21:30, poloneza Iga Swiatek (24 de ani, 3 WTA) și ucraineanca Elina Svitolina (31 de ani, 10 WTA).

Sorana Cîrstea este încrezătoare în forțele sale FOTO EPA

Gauff are presiunea faptului că nu a câștigat niciun titlu în acest sezon. În 2025, ea nu doar că a fost finalista turneelor de la Madrid și de la Roma, dar a câștigat și al doilea său titlu de Grand Slam al carierei la Roland Garros.

Performanțe mari pe zgură

Sorana Cîrstea continuă să câștige meciuri pe bandă rulantă în sezonul său de retragere și a învins-o în „sferturi” pe letona Jelena Ostapenko. Merge în penultimul act al unei competiții în care nu trecuse niciodată de runda a patra.

Cîrstea, care încheiase patru din precedentele șapte apariții pe tabloul principal de la Roma cu înfrângeri în primul tur, a pierdut un singur set în cele patru meciuri jucate pe parcursul acestor două săptămâni. Și a învins-o, surprinzător, pe numărul 1 mondial, bielorusa Aryna Sabalenka.

Jucătoarea română și-a dublat numărul de titluri WTA, de la două la patru, din august 2025 (după victoriile de la Cleveland și Cluj) și a ajuns în numeroase alte „sferturi” și semifinale. La 36 de ani, ea este acum la o singură victorie distanță de accesul în Top 20. Ca să fie odihnită la ora jocului cu Gauff, s-a retras din proba de dublu, unde făcea pereche cu Jaqueline Cristian.

Coco Gauff conduce cu 3-0 la general în fața româncei. Cu toate acestea, merită menționat faptul că americanca a avut nevoie de set decisiv în fiecare dintre cele trei meciuri directe, inclusiv la turneele WTA 1000 de la Miami și Madrid, la începutul acestui sezon.

Gauff a pierdut doar trei din cele 20 de confruntări cu jucătoare din afara Top 20 în acest sezon. În schimb, Sorana Cîrstea a fost în opt finale WTA în cariera sa, dar o singură dată peste nivelul WTA 250 (Toronto 2013). În ultimii 14 ani, Cîrstea a obținut doar două victorii în fața unor jucătoare de Top 10 pe zgură, ambele reușite la Roma.

Eroul lui Alex. Mărturia lui Mihail Soare, salvatorul care l-a zărit pe copil cu coada ochiului, din elicopter: Nici nu putea să plângă
