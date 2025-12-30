Un decret semnat de Putin prevede recrutarea în masă a rezerviștilor pentru protecția infrastructurii critice

Președintele rus, Vladimir Putin, a semnat marți, 30 decembrie, un decret care prevede recrutarea în masă a rezerviștilor pentru apărarea infrastructurii critice a țării.

Documentul, publicat pe portalul oficial de informații juridice al statului rus, precizează că măsura are ca scop „garantarea protecției infrastructurii critice și a altor facilități de servicii publice”, scrie EFE, citat de Agerpres.

În conformitate cu decretul, Guvernul Rusiei va întocmi o listă a facilităților critice, iar Ministerul Apărării va desemna unitățile militare responsabile de protecția acestora.

Decretul a intrat în vigoare imediat, la data publicării.

De la începutul războiului din Ucraina, în februarie 2022, autoritățile ruse au efectuat o singură mobilizare parțială, vizând aproximativ 300.000 de persoane aflate la vârsta recrutării, decizie care a determinat exilul a aproximativ un milion de ruși.

Măsura vine în contextul intensificării atacurilor cu drone ucrainene asupra instalațiilor energetice din Rusia, situație confirmată recent de fostul ministru al Apărării și secretar al Consiliului de Securitate al Rusiei, Serghei Șoigu.