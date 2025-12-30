Fermierii români pot accesa peste 151 de milioane de euro. Când începe depunerea proiectelor

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, lansează sesiunea de depunere a proiectelor pentru intervenția DR-16 – Investiții în sectorul legume și/sau cartofi, finanțată din Planul Strategic PAC 2023–2027.

Programul este destinat agricultorilor care vor să investească în modernizarea fermelor și să își crească producția de legume și cartofi cu ajutorul fondurilor europene.

Sprijinul este acordat prin intervenția DR-16 - Investiții în sectorul legume și/sau cartofi, finanțată din Planul Strategic PAC 2023-2027, și are ca obiectiv modernizarea fermelor și creșterea competitivității producției agricole.

Perioada de depunere a cererilor de finanțare este 19 ianuarie 2026, ora 9:00 – 20 martie 2026, ora 16:00.

Bugetul total alocat este de 151.383.529 euro, distribuit astfel:

* 70.383.529 euro pentru sectorul legume (ferme individuale)

* 51.000.000 euro pentru cultura cartofului

* 30.000.000 euro pentru forme asociative – sectorul legume

Valoarea maximă a sprijinului nerambursabil este:

* până la 2.000.000 euro/proiect

* până la 300.000 euro/proiect pentru utilaje destinate altor culturi decât cartoful

* până la 700.000 euro/proiect pentru utilaje destinate culturii cartofului

* până la 700.000 euro/proiect pentru achiziția de utilaje agricole destinate formelor asociative

Intensitatea finanțării nerambursabile este de până la 65% din valoarea eligibilă a proiectului.

Prin intervenția DR-16 pot fi finanțate:

* înființarea și dezvoltarea exploatațiilor de legume și cartofi

* investiții în spații protejate (sere, solarii)

* achiziția de utilaje și echipamente agricole

* unități de condiționare și depozitare

* sisteme de irigații la nivel de fermă și facilități de stocare a apei (componente secundare)

* echipamente de avertizare și diminuare a efectelor fenomenelor meteorologice

* procesare la nivelul fermei (componentă secundară)

Praguri de calitate pentru selecția proiectelor:

etapa 19.01 – 18.02.2026:

* 68 puncte pentru ferme individuale și forme asociative

* 50 puncte pentru componenta „cartof”

etapa 19.02 – 20.03.2026:

* pragurile scad până la 40 puncte pentru fermele individuale și formele asociative

* respectiv 30 puncte pentru componenta „cartof”

Fermierii pot depune cereri de finanțare exclusiv online pe site-ul AFIR, unde sunt disponibile Ghidul solicitantului și anexele necesare.