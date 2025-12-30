Rusia amenință că va discuta doar cu SUA și își va înăspri poziția în negocierile de pace

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Rusia nu se va retrage din procesul de negocieri privind încheierea războiului din Ucraina, însă va purta discuții în principal cu americanii și a amenințat că va „înăspri” „poziția de negociere” a Rusiei, a relatat agenția de presă Interfax.

„Rusia nu iese din procesul de negociere. Rusia va continua procesul de negocieri și dialogul în principal cu americanii”, a declarat Peskov.

În același timp, el a amenințat că „consecințele diplomatice” ale presupusului atac ucrainean asupra unei reședințe a lui Putin vor „consta în înăsprirea poziției de negociere a Federației Ruse”.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a mai spus că Rusia nu va explica public ce va presupune revizuirea poziției de negociere a Moscovei privind încheierea războiului.

„Firește, la fel ca în cazul poziției de negociere de dinainte, nu vom face acest lucru public”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

De asemenea, el a etichetat drept „nebunești” declarațiile prin care Kievul neagă un atac asupra reședinței lui Putin.

„Și știu că, firește, vedem că însuși (Volodimir) Zelenski încearcă să nege și că multe instituții media occidentale, care se alătură regimului de la Kiev, încep să promoveze ideea că, se presupune, acest lucru nu s-a întâmplat. Dar aceasta este o afirmație absolut nebunească”, a spus Peskov.

În plus, acesta a transmis că „în circumstanțele actuale” nu poate dezvălui unde se află Putin. „În ceea ce privește locul unde se află președintele, în circumstanțele actuale acest subiect nu face obiectul niciunei discuții publice”, a subliniat reprezentantul Kremlinului.

Anterior, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a afirmat că Ucraina a atacat reședința liderului rus Vladimir Putin în noaptea de 28 spre 29 decembrie, el avertizând totodată că „poziția de negociere” a Rusiei va fi revizuită în consecință.

Lavrov a susținut că Ucraina a atacat reședința lui Putin din regiunea Novgorod (probabil Valdai) din Rusia, folosind 91 de drone. El a susținut că sistemele rusești de apărare aeriană le-au distrus pe toate.

Ucraina a negat oficial aceste afirmații .

„O nouă minciună din partea Rusiei. Evident, ieri am avut întâlnirea cu Trump și, evident, pentru ruși, dacă nu există nicio tensiune între noi și America și înregistrăm în schimb progrese, atunci situația este un eșec pentru ei. Nu vor să pună capăt acestui război. Pot să-l încheie doar sub presiune. Și astfel, sunt convins, căutau pretexte... și merg înainte”, a comentat președintele Volodimir Zelenski.