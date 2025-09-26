search
Vineri, 26 Septembrie 2025
Doi organizatori ai instruirii moldovenilor și românilor pentru destabilizări, reținuți în Serbia

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Autoritățile din Serbia anunță că au încătușat doi indivizi de 37 și, respectiv, 37 de ani, care au organizat instruirea mai multor persoane pentru destabilizarea Republicii Moldova. Reținerea vine după ce Chișinăul a încătușat zeci de moldoveni care au participat la instruiri.

Autoritățile din Serbia au reținut doi indivizi care au organizat instruiri. FOTO: Arhivă
Autoritățile din Serbia au reținut doi indivizi care au organizat instruiri. FOTO: Arhivă

Autoritățile din Serbia au reținut cele două persoane, acestea fiind acuzate ,,că au organizat antrenamente tactico-militare pentru cetățeni ai Moldovei și României, având scop pregătirea acestora pentru a opune rezistență fizică față de poliția din Moldova în cazul destabilizărilor în ziua alegerilor programate pentru 28 septembrie”.

În timp ce un individ este acuzat că ,,a organizat și finanțat antrenamentul desfășurat într-un local din apropierea orașului Loznica”, celălalt ,,este acuzat că l-a ajutat în acest demers”.

Instruirile s-au desfășurat în perioada 16 iulie -12 septembrie, având loc cu participarea a până la 170 de cetățeni moldoveni și români.

Pe lângă rețineri au avut loc percheziții, iar în urma descinderilor au fost ridicate ,,laptopuri, telefoane mobile și un dispozitiv pentru detectarea și monitorizarea semnalelor radio-frecvență”. De asemenea a fost depistat un pistol.

În urma declanșării anchetei în acest caz, Ministerul Justiției al Republicii Serbia va solicita Republicii Moldova, prin intermediul asistenței juridice internaționale, informații și probe necesare continuării investigațiilor. 

Suspecții au fost reținuți pentru 48 de ore după care ar putea fi emis un mandat de arestare pe numele acestora.

Rețineri în Republica Moldova 

La data de 22 septembrie, autoritățile judiciare din Republica Moldova au anunțat că au identificat peste 100 de persoane instruite în Serbia în vederea destabilizării situației din țară, în contextul alegerilor parlamentare. Instruirile ar fi fost organizate de Kremlin, prin intermediul oligarhului fugar Ilan Șor. 74 dintre aceste persoane au fost reținute în urma a 250 de percheziții desfășurate, inclusiv în mai multe penitenciare.

Indivizii instruiți pentru destabilizări erau coordonați de reprezentanți ai serviciilor speciale ruse, care i-au selectat prin intermediul grupării conduse de oligarhul fugar Ilan Șor, a afirmat șeful Serviciului de Informații și Securitate (SIS) de la Chișinău, Alexandru Musteața.

Două zile mai târziu, 11 învinuiți au fost arestați la solicitarea procurorilor pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Șase au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, iar ceilalți cinci- pentru 20 de zile.

,,În ceea ce le privește pe celelalte persoane investigate, acestora de asemenea le-a fost formulată învinuirea pentru pregătirea acțiunilor de destabilizare în contextul alegerilor din Moldova, fiind cercetate în libertate, aşa cum coopereazǎ cu ancheta”, au subliniat responsabilii PCCOCS. 

Avertismentul liderei de la Chișinău

Anterior, președintele Maia Sandu a avertizat că Federația Rusă vrea să controleze din toamnă Republica Moldova și pregătește o imixtiune fără precedent în alegerile din septembrie, avertismentul fiind făcut după ședința Consiliului Suprem de Securitate (CSS). 

Conform liderei de la Chișinău, este planificată ,,implicarea crimei organizate în acțiuni de destabilizare. Avem informații că aceste acțiuni sunt coordonate de unii lideri ai grupărilor criminale organizate precum Caramalac și Pruteanu”. 

Moscova a negat acuzațiile Chișinăului. 

Republica Moldova

