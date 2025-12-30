Elon Musk avertizează asupra creșterii rapide a prețului argintului, pe fondul restricțiilor de export impuse de China

Prețurile argintului au atins niveluri record în 2025, pe măsură ce metalul se confruntă cu lipsuri de aprovizionare și cerere industrială în creștere.

CEO-ul Tesla, Elon Musk, atrage atenția asupra prețurilor în creștere ale argintului, în contextul în care China se pregătește să impună noi restricții la exportul acestui metal prețios.

Musk a răspuns la o postare pe platforma sa de socializare X, care nota că, începând cu 1 ianuarie, China va solicita companiilor să obțină licențe guvernamentale pentru a exporta argint, relatează Fox Business.

„Aceasta nu este o veste bună. Argintul este necesar în multe procese industriale”, a declarat CEO-ul Tesla.

Prețurile argintului au crescut la niveluri record în acest an, după ce a fost desemnat de guvernul SUA drept mineral critic, în contextul penuriei de aprovizionare și al cererii în creștere din partea utilizatorilor industriali și a investitorilor. Metalul este folosit într-o varietate de industrii, inclusiv în electronică, medicină și energie regenerabilă.

David Meger, director de tranzacționare a metalelor la High Ridge Futures, a menționat că retragerea de profituri explică scăderea temporară a prețului de la „niveluri spectaculoase” și a adăugat că „fundamentele de bază privind restricțiile de aprovizionare cu argint rămân factori importanți pe piață și avem perspective pozitive pentru 2026”.

Prețurile argintului au crescut cu peste 142% în 2025. Cotațiile spot ale argintului au atins pentru scurt timp un maxim istoric de 83,62 dolari pe uncie în sesiunea de luni, înainte de a scădea la 75,32 dolari.

Metalele prețioase, precum argintul și aurul, contribuie și ele la avansul indicelui S&P 500 către noi maxime, pe măsură ce anul se apropie de final.

„Dacă acțiunile vor încheia încă un an cu câștiguri de două cifre, probabil că ele vor face cea mai mare parte a efortului”, a declarat Chris Larkin, director general pentru tranzacționare și investiții la E*Trade, divizie a Morgan Stanley.