Serbia recunoaște că agenți ruși au condus o tabără paramilitară pentru a perturba alegerile din Moldova

Într-un moment de presiune diplomatică crescândă din partea Bruxelles-ului, preşedintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a admis oficial pentru prima dată că trei cetăţeni ruşi au fost implicaţi în operarea unei tabere paramilitare în vestul Serbiei, unde zeci de cetăţeni moldoveni ar fi fost instruiţi pentru a submina alegerile parlamentare din Republica Moldova, desfăşurate pe 28 septembrie.

Declaraţia – făcută în cadrul unei conferinţe de presă comune cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Belgrad – confirmă indirect implicarea Kremlinului într-un plan de destabilizare a unui stat aflat în plin parcurs european.

„Nu pot afirma cu certitudine că a fost implicat un serviciu de informaţii rusesc, dar am stabilit prezenţa a trei cetăţeni ruşi în tabăra de la Sunčana Reka, lângă Loznica”, a declarat Vučić, citat de Radio Free Europe.

O tabără de „antrenament turistic” pe malul Drinei

Potrivit autorităţilor de la Chişinău, tabăra din Serbia a fost parte a unui plan mai amplu, coordonat de serviciile secrete ruse, în care cetăţeni moldoveni au fost instruiţi luni de zile în tehnici de destabilizare, în eventualitatea în care partidele pro-ruse ar fi pierdut alegerile.

Cu doar şase zile înainte de scrutin, poliţia moldoveană a reţinut 74 de persoane suspectate că pregăteau revolte, în timp ce autorităţile sârbe au arestat doi cetăţeni sârbi implicaţi în organizarea logistică a operaţiunii.

Tabăra a funcţionat în complexul turistic Sunčana Reka, un teren de aproximativ opt hectare situat pe malul râului Drina, în apropiere de graniţa cu Bosnia. Investigaţii jurnalistice independente au semnalat prezenţa unor cetăţeni ruşi la faţa locului, ceea ce a forţat autorităţile de la Belgrad să reacţioneze.

Serbia – între Rusia şi Bruxelles

Deşi oficialii sârbi recunoscuseră anterior existenţa taberei, este pentru prima dată când implicarea directă a cetăţenilor ruşi este confirmată public.

Momentul este semnificativ: vine pe fondul unor presiuni în creştere din partea Uniunii Europene, care cere Belgradului să se alinieze politicii externe occidentale dacă îşi doreşte cu adevărat aderarea la blocul comunitar.

„Avem nevoie de o aliniere mai clară în politica externă, inclusiv în ceea ce priveşte sancţiunile împotriva Rusiei”, a punctat von der Leyen la conferinţa de presă comună.

Serbia rămâne printre puţinele state europene care nu au impus sancţiuni Rusiei după invadarea Ucrainei în 2022, menţinând în acelaşi timp regimul de călătorie fără viză pentru cetăţenii ruşi şi relaţii economice consistente cu Moscova.

Dezvăluirea existenţei acestei tabere amplifică temerile privind operaţiunile de influenţă ale Rusiei în Balcani, o regiune vulnerabilă istoric la jocuri geopolitice.

Loznica – oraşul unde a funcţionat tabăra – nu este ales întâmplător: autorităţile locale l-au declarat pe Vladimir Putin cetăţean de onoare în urmă cu 15 ani, un simbol clar al simpatiilor politice cultivate de-a lungul timpului.

Moldova – câmpul de bătălie dintre Est şi Vest

Republica Moldova, stat post-sovietic cu aproximativ 2,6 milioane de locuitori, rămâne una dintre cele mai fragile verigi în confruntarea geopolitică dintre Rusia şi Occident.

Pe măsură ce guvernul de la Chişinău face paşi concreţi spre aderarea la Uniunea Europeană, Kremlinul îşi intensifică tacticile de presiune – sprijinind formaţiuni pro-ruse, alimentând tensiuni sociale şi, potrivit mai multor anchete, finanţând operaţiuni menite să submineze încrederea publicului în instituţiile democratice.

Recunoaşterea implicării unor cetăţeni ruşi într-o tabără de antrenament paramilitar pe teritoriul unui stat european candidatul UE ridică întrebări incomode, atât despre rolul Serbiei ca partener de încredere al Europei, cât şi despre natura hibridă a războiului purtat de Moscova la periferia Uniunii.

În lipsa unei poziţionări ferme din partea Belgradului, ambiguitatea riscă să devină complicitate. Iar în acest joc geopolitic periculos, tăcerea poate fi la fel de riscantă ca acţiunea.