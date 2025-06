Nicușor Dan, întrevedere cu președintele Parlamentului și premierul Republicii Moldova. Ce au discutat oficialii

Președintele României, Nicușor Dan, a avut o întrevedere la Chișinău cu președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, și cu premierul Dorin Recean, discuțiile vizând extinderea proiectelor bilaterale.

,,Președintele României, Nicușor Dan, a ales să vină la Chișinău în prima sa vizită oficială pentru a reconfirma legătura strânsă și sprijinul reciproc dintre Chișinău și București.Acționăm ca parteneri, ca prieteni, pentru un angajament comun: să creștem numărul proiectelor bilaterale care aduc beneficii concrete cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului – de la infrastructura rutieră la conectivitate energetică și dezvoltarea economică. Lucrăm împreună la modernizarea punctelor de trecere a frontierei, colaborăm în domeniile educației și cercetării, combatem dezinformarea și apărăm pacea și democrația în regiune. România ne ajută cu experiență și sprijin concret, dar mai ales cu o voce fermă la Bruxelles pentru viitorul Moldovei în familia europeană”, a notat pe internet șeful Cabinetului de miniștri de la Chișinău, Dorin Recean.

Dorin Recean a ținut să mulțumească Bucureștiului pentru sprijinul acordat Chișinăului.

,,Îi mulțumesc României și lui Nicușor Dan pentru prietenia noastră sinceră. Uniunea Europeană va fi mai puternică cu o Moldovă liberă, care poate contribui la pacea pe continent și la unitatea europeană”, a conchis prim-ministrul moldovean.

,,Moldova și România merg împreună”

Iar președintele Parlamentului, Igor Grosu, a reamintit numărul record de basarabeni cu cetățenie română care au participat la alegerile prezidențiale din România.

,,La bine și la greu, Moldova și România merg împreună, cu încredere, pe drumul european! Am demonstrat unitate, patriotism și o profundă dorință de a fi parte a marii familii europene atunci când, la alegerile prezidențiale din ambele țări, am votat pentru președinți cu viziuni europene și angajament democratic. Este o victorie a cetățenilor noștri, care au ales libertatea – pentru că știm ce înseamnă să o pierzi.Prin cei peste 180.000 de moldoveni cu cetățenie română care au votat la aceste alegeri, am demonstrat că iubim România și că o dorim în continuare puternică, unită și liberă – un frate mai mare al Moldovei pe drumul nostru european”, a adăugat oficialul de la Chișinău.

La final, Igor Grosu i-a adresat mulțumiri liderului de la Cotroceni pentru vizita efectuată la Chișinău și pentru discuțiile purtate.

,,Mulțumesc, domnule președinte al României, Nicușor Dan, pentru această vizită și pentru discuțiile valoroase de astăzi. Împreună vom continua să avem grijă de oamenii de pe ambele maluri ale Prutului și vom construi poduri, drumuri, școli moderne, universități conectate, linii electrice și rețele de gaz sigure, afaceri de succes, locuri de muncă și instituții puternice. Viitorul european depinde de noi toți – de unitate și de munca noastră.Să continuăm să credem în Moldova și în România!”, a mai menționat președintele Legislativului.

Întrevedere cu lidera de la Chișinău

Mai devreme, liderul de la Cotroceni s-a întâlnit cu omologul său moldovean, Maia Sandu.

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a avertizat că ,,dacă Moldova ar cădea pe mâna Rusiei, nu doar Chișinăul ar fi amenințat. Ci și Bucureștiul”, avertismentul fiind făcut în timpul conferinței de presă susținută alături de omologul său român, Nicușor Dan, aflat în prima vizită la Chișinău.

Președintele României, Nicușor Dan, a evidențiat că ,,este o mare bucurie să fiu azi la Chișinău. Este prima mea vizită oficială bilaterală ca președinte al României și am ținut ca ea să fie aici. Evident că avem o relație specială, de suflet, prezența mea aici este o garanție a continuării sprijinului pe care România îl acordă Republicii Moldova. Este un moment important pe care Republica Moldova îl trăiește. Începutul procesului de aderare la Uniunea Europeană. Evident, împărtășim același set de valori și împreună avem aceleași aspirații”.

În același timp, președintele Nicușor Dan a spus că ,,este nevoie să consolidăm relația bilaterală în toate domeniile în care ea a început. Vorbim, cum ați spus, de domeniul energetic, proiectele de interconectare, de infrastructură pentru ca Republica Moldova să fie mai aproape de piața europeană, cea mai importantă. Am vorbit de vamă, bineînțeles. Am vorbit de necesitatea ca companiile românești să investească mai mult în Republica Moldova și de acel fond de garantare pe care România îl promite mediului privat. De proiecte comune de educație care să continue”.

De asemenea, Nicușor Dan a subliniat că ,,cea mai mare amenințare a momentului” este Federația Rusă. ,,Dincolo de războiul din Ucraina, care generează insecuritate în toată zona, trebuie să fim foarte atenți și să avem mijloace comune de răspuns la războiul hibrid și am vorbit azi de colaborarea în această direcție”, a menționat președintele Nicușor Dan.

Președintele României, Nicușor Dan, se află marți, 10 iunie 2025, într-o vizită oficială în Republica Moldova, aceasta fiind prima de la preluarea mandatului de șef de stat.