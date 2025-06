Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a avertizat că ,,dacă Moldova ar cădea pe mâna Rusiei, nu doar Chișinăul ar fi amenințat. Ci și Bucureștiul”, avertismentul fiind făcut în timpul conferinței de presă susținută alături de omologul său român, Nicușor Dan, aflat în prima vizită la Chișinău.

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, subliniază că România este condusă de un ,,partener ferm, un om care respectă Republica Moldova” și care este ,,prietenul” țării sale.

,,Azi suntem aici pentru că cetățenii noștrii și-au adunat vot cu vot, matematic, puterea și au învins în fața unui pericol imens. Avem de mers împreună pe un drum greu. Război în vecinătatea noastră, incertitudine. Trei ani de atacuri cu rachete și agresiune cu tancuri împotriva Ucrainei. Rusia a ales războiul și crima împotriva unei națiuni – o tragedie care ne amintește că pacea îți poate fi, pur și simplu, furată într-o noapte, că nu este un dat și că trebuie apărată zi de zi. Acest război nu e doar cu arme. E și un război care ne intoxică mințile și sufletele – un război al manipulării, al dezinformării, al fricii și dezbinării. E un atac sistematic asupra democrațiilor, asupra țărilor, ca ale noastre, care aleg calea libertății. Un atac care exploatează și abuzează chiar principiile democratice, pentru a submina democrația și unitatea din interior. Este și o ofensivă împotriva celor care susțin Ucraina, menită să slăbească acest sprijin și, în final, să contribuie la slăbirea Uniunii Europene ca proiect de pace și prosperitate”, a afirmat Maia Sandu.

Lidera de la Chișinău a mai spus că ,,atât Republica Moldova, cât și România știu ce înseamnă această amenințare”, iar pericolul nu a dispărut.

,,Am fost ținta unor atacuri grave, menite să ne slăbească și să ne dezbine – să ne rupă în tabere opuse, între adevăr și minciună, să ne erodeze încrederea unii în alții și să ne împiedice să construim, împreună, un viitor pașnic. Dar noi rezistăm. Aici, în Republica Moldova, am câștigat alegerile prezidențiale, am câștigat referendumul, am fost alături de România în lupta sa. Am demonstrat că știm să ne unim în momente de cumpănă. Știm să ne protejăm pacea și democrația. Știm să ne apărăm votul. Pericolul nu a dispărut. Dimpotrivă – se transformă, se adaptează și continuă să pândească, așteptând momentul potrivit să lovească din nou. De aceea, trebuie să rămânem vigilenți. Să învățăm unii de la alții. Să investim în educație. Să fim uniți, să ne apărăm reciproc. Ca parteneri. Ca prieteni. Ca frați și surori. Istoria ne-a arătat, cu o durere greu de pus în cuvinte, ce se poate întâmpla atunci când nu reușim să ne apărăm de rău. Am fost despărțiți cu sârmă ghimpată, ni s-a interzis limba, părinții și bunicii noștri au fost deportați, familiile – destrămate, iar cultura și tradițiile – subminate. Au fost vremuri în care oamenilor li se lua dreptul de a simți, de a vorbi, de a spera. Astăzi, metodele Kremlinului sunt altele, dar scopul rămâne același – să nu avem încredere unii în alții, să ne urâm între noi. Adică să ne distrugem, pentru că ura și neîncrederea nu au adus niciodată dezvoltare”, a adăugat președintele țării vecine.

Avertismentul președintelui Maiei Sandu

Lidera de la Chișinău, Maia Sandu, a avertizat că dacă Chișinăul cade pe mâna Moscovei, atunci vor fi riscuri pentru București și întreaga Europă.

,,Dacă Moldova ar cădea pe mâna Rusiei, nu doar Chișinăul ar fi amenințat. Ci și Bucureștiul. Și Odesa. Și Europa. Mai multe trupe rusești la Nistru. Risc de destabilizare. Insecuritate. O Moldova care rezistă înseamnă siguranța familiilor noastre, înseamnă liniștea celor 1200 de km de graniță cu Ucraina, dar și a celor 684 de km de hotar cu România. Adevărul e că nu am putea rezista singuri. Ucraina este scutul nostru. Și al vostru. Cât Ucraina luptă pentru libertatea sa, noi putem trăi în libertatea noastră. De aceea, fiecare ajutor oferit Ucrainei este și un ajutor pentru Moldova. Pentru că fiecare zi în care Ucraina rezistă e o zi în care Moldova rămâne liberă. Mulțumim României pentru sprijinul oferit Ucrainei. Este un sprijin care apără nu doar Ucraina, ci și Moldova, și România. Dacă Rusia ar învinge în Ucraina, nu s-ar opri acolo”, a mai spus președintele Maia Sandu.

Prima vizită oficială

La rândul său, președintele României, Nicușor Dan, a evidențiat că ,,este o mare bucurie să fiu azi la Chișinău. Este prima mea vizită oficială bilaterală ca președinte al României și am ținut ca ea să fie aici. Evident că avem o relație specială, de suflet, prezența mea aici este o garanție a continuării sprijinului pe care România îl acordă Republicii Moldova. Este un moment important pe care Republica Moldova îl trăiește. Începutul procesului de aderare la Uniunea Europeană. Evident, împărtășim același set de valori și împreună avem aceleași aspirații”.

Consolidarea relației bilaterale

În același timp, președintele Nicușor Dan a spus că ,,este nevoie să consolidăm relația bilaterală în toate domeniile în care ea a început. Vorbim, cum ați spus, de domeniul energetic, proiectele de interconectare, de infrastructură pentru ca Republica Moldova să fie mai aproape de piața europeană, cea mai importantă. Am vorbit de vamă, bineînțeles. Am vorbit de necesitatea ca companiile românești să investească mai mult în Republica Moldova și de acel fond de garantare pe care România îl promite mediului privat. De proiecte comune de educație care să continue”.

De asemenea, Nicușor Dan a subliniat că ,,cea mai mare amenințare a momentului” este Federația Rusă.

,,Dincolo de războiul din Ucraina, care generează insecuritate în toată zona, trebuie să fim foarte atenți și să avem mijloace comune de răspuns la războiul hibrid și am vorbit azi de colaborarea în această direcție”, a menționat președintele Nicușor Dan.

Liderul de la Cotroceni a reiterat că Bucureștiul rămâne susținătorul Chișinăului în parcursul său european.

,,Așa cum am spus, România susține eforturile dumneavoastă atât în mod diplomatic, în raport cu partenerii noștri, cât și concret, în măsura în care, pe anumite domenii, este nevoie de expertiza noastră, însemnând că și toate greșelile pe care le-am făcut de-a lungul timpului, sunt incluse în expertiză”, a conchis președintele român.

Maia Sandu, invitată în România

La final, liderul de la Cotroceni a invitat-o pe Maia Sandu la București.

Ulterior, a depus împreună cu lidera de la Chișinău flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt din inima capitalei țării vecine, unde a fost așteptat de mai mulți basarabeni.

Președintele României, Nicușor Dan, se află marți, 10 iunie 2025, într-o vizită oficială în Republica Moldova, aceasta fiind prima de la preluarea mandatului de șef de stat.

Nicușor Dan este însoțit de mai mulți oficiali, printre care europarlamentarul Siegfried Mureșan care a subliniat că această vizită transmite un mesaj clar.

,,România va continua să fie principalul susținător al oamenilor și autorităților din Republica Moldova în parcursul lor european și în fața tuturor provocărilor cu care se confruntă. Republica Moldova este importantă pentru România, așa cum și România este importantă pentru Republica Moldova”, a notat Siegfried Mureșan pe pagina sa de Facebook.

În Republica Moldova, președintele României mai are programate întrevederi cu prim-ministrul Dorin Recean și președintele Parlamentului Igor Grosu.

Spre seară, Nicușor Dan va participa la un dineu oficial oferit de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu.

Șeful statului se va întâlni și cu elevii olimpici din Republica Moldova și va participa la evenimentul „Viitorul european comun al României și Republicii Moldova”.