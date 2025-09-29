search
Luni, 29 Septembrie 2025
Adevărul
CTP, ironii la adresa lui Dodon: cum au răspuns moldovenii la apelul făcut de „țucălarul lui Putin”

Alegeri Moldova 2025
Publicat:

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a reacționat după înfrângerea suferită de Igor Dodon în alegerile parlamentare din Republica Moldova, ironizând apelul fostului președinte la proteste, pe care-l numeşte „țucălarul lui Putin”.

Cristian Tudor Popescu comentează înfrângerea lui Igor Dodon. FOTO: Facebook
Cristian Tudor Popescu comentează înfrângerea lui Igor Dodon. FOTO: Facebook

Alegerile parlamentare din Republica Moldova, desfășurate pe 28 septembrie, s-au încheiat cu o victorie clară pentru Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), condus de Maia Sandu, care a obținut 50,16% din voturi, după numărarea a 90,91% din buletine, în timp ce partidele pro-ruse au înregistrat scoruri slabe.

Înfrângerea a fost resimțită puternic de Igor Dodon, liderul Blocului Patriotic (24,19% din voturi) și fost președinte al Republicii Moldova, care a anunțat imediat organizarea unui protest „pașnic” în fața Parlamentului, acuzând nereguli în procesul electoral și „implicarea Occidentului” în campanie, prin ONG-uri sprijinite de Fundația Soros sau de Comisia Europeană.

Comentând situația, gazetarul Cristian Tudor Popescu a scris pe Facebook luni, 29 septembrie, un mesaj ironic la adresa lui Igor Dodon și a apelului acestuia la manifestații.

„Cum se aude rușinea la Chișinău

„Sub stema cu steaua roșie, secera și ciocanul, țucălarul lui Putin, Dodon, a ieșit azi-noapte să chirăie împreună cu câțiva tovarăși: «Rușii-ne! Rușii-ne!». Și moldovenii i-au răspuns: «Rușii nu ne! Rușii nu ne!»”, notează gazetarul luni, 29 septembrie, pe Facebook, apelând la un joc de cuvinte.

Vă reamintim că fostul preşedinte Igor Dodon, lider al Blocului Patriotic, a reclamat mai multe nereguli în țară și în diaspora, cerând organelor de drept să verifice procesul electoral şi a invitat grupările politice și societatea civilă să participe la protestul de luni, 29 septembrie, „pentru „apărarea democrației”.

În ceea ce priveşte protestul de la Chişinău, poliţia din Republica Moldova a emis deja un comunicat prin care informează că oamenilor li s-au promis bani pentru a participa la manifestaţii, ceea ce reprezintă o încălcare gravă a legislaţiei.

Presa din Moldova vorbeşte de 150 de euro de participant, plus „un bonus” de încă 50 de euro pentru cei care aduc şi alte persoane.

