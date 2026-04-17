,,Ne-am luat inima în dinți”. Chișinăul explică de ce conducerea armatei ruse de la Tiraspol a fost declarată indizerabilă

Chișinăul, prin vocea lui Igor Grosu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate și președinte al Parlamentului, a afirmat că conducerea armatei ruse din regiunea separatistă a fost declarată indezirabilă, întrucât se află ilegal pe teritoriul Republicii Moldova.

,,Aceste persoane sunt declarate indezirabile pe teritoriul Republicii Moldova, iar motivul este unul foarte simplu și concret: armata rusă se află ilegal pe teritoriul Republicii Moldova. Vorba ceea, ne-am luat inima în dinți și am luat această decizie, de a-i declara indezirabili”, a afirmat Igor Grosu în cadrul unei emisiuni difuzată de Jurnal TV.

Conform președintelui Parlamentului moldovean, aceștia se află în regiunea separatistă transnistreană, însă „din moment ce vor ajunge, într-o situație sau alta, pe malul drept, îi vom ruga frumos să meargă acasă”.

Igor Grosu a mai subliniat că, dacă persoanele vizate nu vor veni pe malul drept al Nistrului pentru a-și legaliza șederea și vor rămâne în regiunea separatistă transnistreană, nu vor putea circula în afara ei.

Conducerii Grupului Operativ al Trupelor Ruse (GOTR) din regiunea separatistă transnistreană, inclusiv comandantului GOTR, Dmitri Zelenkov, adjuncților săi, Dmitri Opalev, Serghei Mașenko și Serghei Șirșov, precum și șefului statului-major al GOTR, Marat Iarulin, și lui Aleksei Bogomolov, i-a fost interzis accesul pe teritoriul Republicii Moldova. Decizia a fost luată de Inspectoratul General pentru Migrație, structură din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI).

,,Menționăm că măsura a fost dispusă de către autoritatea competentă pentru străini la propunerea altor autorități cu atribuții în domeniul ordinii publice și securității naționale. Totodată, printre persoanele vizate se regăsesc inclusiv membri ai unor grupuri militare neconstituționale”, au adăugat responsabilii instituției moldovene.

Potrivit angajaților Inspectoratului General pentru Migrație, de la începutul anului 2026 și până în prezent, 76 de cetățeni străini au fost declarate persoane indezirabile pentru o perioadă ce variază de la 5 la 15 ani în Republica Moldova.

GOTR, format din componente ale fostei Armate a 14-a Uniunii Sovietice, staționează în regiunea transnistreană de la începutul anilor 1990, participând la război de partea separatiștilor. Efectivul aproximativ al contingentului este de circa 1.200 de militari.

Chișinăul a solicitat în repetate rânduri retragerea armatei ruse, subliniind că prezența acesteia pe teritoriul Republicii Moldova este ilegală. Dar Moscova nu a dat curs acestor solicitări.



