Negocieri tensionate dintre Chișinău și Tiraspol: Nu poate exista niciun fel de activitate diplomatică între noi

Discuții aprinse au avut loc între vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, și așa-zisul ministru al afacerilor externe de la Tiraspol, Vitalii Ignatiev. Acestea au avut loc după ce Chișinăul a solicitat semnarea unei declarații prin care Tiraspolul să recunoască faptul că negocierile vizează soluționarea conflictului în baza respectării suveranității și integrității teritoriale.

„– Nu poate exista niciun fel de activitate diplomatică între noi, deoarece diplomația presupune interacțiunea dintre două state. La noi este un alt tip de relație.

– Ce relație avem noi?

– De lucru.

– Noi nu purtăm o discuție?

– Purtăm, dar nu este o activitate diplomatică.

– De care?

– De lucru.

– Noi avem o discuție de lucru?

– Da”, au replicat cei doi.

Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a solicitat semnare unei declarații prin care să fie recunoscută reluarea negocierilor privind reinegrarea Republicii Moldova.

„Semnarea acestui document ar simplifica mai multe chestiuni în dialogul nostru. Ar demonstra atitudinea voastră reală față de negocieri”, a adăugat Valeriu Chiveri.

Așa-zisul ministru al afacerilor externe de la Tiraspol, Vitalii Ignatiev, a respins solicitarea Chișinăului, invocând formatul de negocieri 5+2, unul considerat nefuncțional de Republica Moldova după începutul războiului Moscovei contra Kievului. Mai mult, Ignatiev a menționat că autoritățile moldovene, prin politicile sale, îndepărtează soluționarea conflictului transnistrean.

– Eu propun să rectificăm propunerea dumneavoastră, deoarece, în procesul de negociere, nu există pentru toți participanții acel scop care s-ar numi integritatea teritorială a Moldovei.

– Așa deci?

– Da, acesta nu există. Dumneavoastră trebuie să știți asta. Trebuie să citiți actele privind procesul de reglementare.

– Spuneți denumirea actului.

– Principiile procedurii de negociere privind regiunea transnistreană, în cadrul formatului reglementat.

– Foarte bine. În parametrii întâlnirilor permanente este vorba de formatul 5+2.

– Este un format inexistent.

– De ce? Dumneavoastră ați ieșit deja din formatul 5+2?

– Acest format nu există.

– Republica Moldova a ieșit oficial din acest format?

– În acest format nu se lucrează.

– Stați o clipă, nu ați anunțat pe nimeni. Asta este foarte interesant. Ați ieșit din acest format de negocieri?

– Acest format nu mai funcționează de mulți ani. Dacă poziția dumneavoastră este aceasta, haideți să ne întoarcem la formatul inițial 1+1”, au conchis Chiveri și Ignatiev.

Aceasta a fost a două reuniune din acest an dintre reprezentanții politici în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană din partea Chișinăului şi Tiraspolului, Valeriu Chiveri şi Vitalii Ignatiev. Aceasta a avut loc la sediul Misiunii OSCE din orașul Tiraspol, iar în cadrul ei, oficialii moldoveni au reiterat propunerea ca în toate școlile moldovenești din regiunea separatistă transnistreană să fie învățată limba română.

,,La fel, pe componenta educațională s-a insistat pe necesitatea dotării cu sedii proprii a școlilor cu predare în limba română din regiune (prioritar a liceelor teoretice ,,Evrika” în or. Râbnița și ,,Ștefan cel Mare și Sfânt” în or. Grigoriopol), de a fi încetată practica de constrângere a elevilor de a se pune la pretinsa evidență militară locală, dar și de a fi evitată propaganda nocivă din partea Tiraspolului pe marginea evenimentelor reflectate în manualele de istorie.Chișinăul a readus în discuții cele mai stringente probleme din sfera ocrotirii mediului înconjurător ce necesită implicare proactivă din partea ambelor maluri: gestionarea operativă a crizelor ecologice pe Nistru, eliminarea surselor de poluare a aerului, schimburi informaționale privind popularea cu pește a bazinelor acvatice și referitor la perioadele de prohibiție a pescuitului, măsuri de combatere a braconajului, inventarierea resurselor forestiere și planificarea măsurilor necesare de împădurire și de restabilire a ecosistemelor”, conform responsabililor Biroului politici de reintegrare, structură din cadrul Guvernului moldovean.

De asemenea, Chișinăul a adus în discuție crearea unui fond de convergență, acesta fiind format, inclusiv din plăți acumulate de la agenții economici din raioanele de est ale țării vecine, iar prin intermediul acestuia vor fi finanțate proiecte sociale și de infrastructură în stânga Nistrului.