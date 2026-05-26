Benjamin Netanyahu anunță că Israelul intensifică atacurile împotriva Hezbollah: „O lovitură zdrobitoare”

Benjamin Netanyahu anunță intensificarea operațiunilor militare împotriva Hezbollah, în timp ce armata israeliană confirmă o nouă serie de atacuri pe teritoriul Libanului, inclusiv în estul țării, în Valea Bekaa.

Forțele de Apărare ale Israelului au transmis că au lovit ținte Hezbollah în mai multe regiuni ale Libanului, după ce premierul Benjamin Netanyahu a declarat că Israelul se află „în război cu Hezbollah” și că armata trebuie să dea grupării „o lovitură zdrobitoare”, potrivit BBC

Hezbollah a răspuns cu 22 de atacuri cu drone și rachete, vizând soldați israelieni, tancuri, cazărmi și alte clădiri militare.

Gruparea susține că acționează ca reacție la ceea ce numește „încălcarea armistițiului” de către Israel.

Netanyahu: „Trebuie să intensificăm atacurile”

Într-un mesaj video difuzat luni seara, Netanyahu a afirmat că ofensiva israeliană a eliminat „peste 600 de teroriști Hezbollah”, dar că situația cere „creșterea intensității operațiunilor”.

Doi miniștri israelieni de extremă dreapta, Bezalel Smotrich și Itamar Ben Gvir, au cerut chiar extinderea campaniei până la Beirut.

Armistițiu fragil, negocieri în pregătire

Deși Libanul și Israelul au prelungit recent un armistițiu de 45 de zile, confruntările nu s-au oprit total. Atacurile israeliene s-au concentrat în ultimele săptămâni în sudul Libanului, de unde, potrivit Israelului, au fost lansate drone și rachete.

Loviturile de luni au vizat însă Valea Bekaa, o zonă strategică din estul Libanului, situată în aproapierea graniței cu Siria.

Reprezentanți ai celor două țări - care nu au relații diplomatice - urmează să participe săptămâna viitoare la negocieri la Washington. Președintele libanez Joseph Aoun cere retragerea completă a Israelului din sudul Libanului.