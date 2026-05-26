Donald Trump prezintă trei variante pentru eliminarea uraniului îmbogățit al Iranului: „Fără praf, fără dolari”

Președintele Donald Trump a anunțat că uraniul îmbogățit al Iranului va fi distrus fie în Statele Unite, fie direct pe teritoriul iranian, fie într-o „altă locație acceptabilă”, în cadrul unui proces supravegheat internațional.

Declarația a fost făcută luni pe platforma Truth Social și confirmată ulterior de oficiali americani, potrivit News.ro.

Trump a precizat că Washingtonul nu va permite Teheranului să păstreze stocul de aproape 454 kg de uraniu puternic îmbogățit, considerat un punct critic în negocierile pentru încetarea războiului.

„Probabil îl vom distruge după ce îl vom obține, dar nu le vom permite să îl păstreze”, a spus președintele săptămâna trecută în Biroul Oval.

Potrivit CNN, administrația americană folosește în aceste zile formula „Fără praf, fără dolari”, subliniind că eliminarea materialului nuclear este o condiție esențială pentru ca Iranul să beneficieze financiar de acordul de pace aflat în discuție.

Negocieri în Qatar, pe fondul escaladării din Liban

O delegație iraniană a sosit luni dimineață în Qatar pentru a lua parte la noi runde de discuții diplomatice. Surse citate de CNN afirmă că negocierile sunt „intense” și continuă pe tot parcursul zilei.

În paralel, Israelul se pregătește să își extindă operațiunile militare în Liban, potrivit unei surse israeliene. Forțele de Apărare ale Israelului au anunțat că au lovit peste 70 de obiective Hezbollah în ultimele 24 de ore, în timp ce gruparea susținută de Iran a continuat atacurile cu drone și rachete.

Un oficial american a declarat pentru CNN că SUA sprijină continuarea operațiunilor israeliene, afirmând că „nu este de așteptat ca Israelul să accepte pasiv atacurile asupra forțelor sale și a civililor”.

Iranul: „Suntem mai puternici decât în prima zi a războiului”

De la Teheran, comandantul Gărzilor Revoluției Islamice a transmis că Iranul este „mai puternic ca niciodată”, potrivit agenției Fars.

Noul șef al Consiliului Suprem de Securitate Națională, Mohammad Bagher Zolghadr, a adoptat un ton dur în primul său mesaj public, promițând că „nu va exista nicio retragere” în confruntarea cu SUA și Israel.

Zolghadr, fost comandant adjunct al IRGC, a fost numit în funcție după uciderea lui Ali Larijani într-un atac israelian, o schimbare care indică influența tot mai mare a Gărzilor Revoluției în structurile de putere iraniene.

Într-o altă decizie importantă, președintele Masoud Pezeshkian a ordonat restabilirea accesului la internet după luni de restricții, potrivit agenției Fars.