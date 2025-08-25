Chișinăul și statele BENELUX discută despre alegeri parlamentare și amenințări hibride

Șeful diplomației moldovene, Mihai Popșoi, și miniștrii de Externe ai Luxemburgului, Belgiei și Regatului Țărilor de Jos, state membre ale uniunii economice BENELUX, au avut o întrevedere luni, la Chișinău. Discuțiile au vizat combaterea amenințărilor hibride, precum și organizarea parlamentarelor.

„Este o onoare să găzduim astăzi la Chișinău vizita miniștrilor de externe din statele BENELUX. Această prezență comună este o dovadă clară de solidaritate și sprijin pentru parcursul nostru european. Republica Moldova parcurge o etapă decisivă pentru viitorul său, iar susținerea Luxemburgului, Belgiei și Țărilor de Jos ne încurajează să continuăm reformele și să construim o societate democratică și prosperă”, a afirmat ministrul moldovean al Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, de la Chișinău.

,,Republica Moldova nu este singură”

De cealaltă parte, șefii diplomațiilor celor trei state membre ale uniunii economice BENELUX au reiterat sprijinul oferit parcursului european al Republicii Moldova.

,,Luxemburgul va continua să fie un susținător ferm al Republicii Moldova, atât pe calea integrării europene, cât și în consolidarea securității și a democrației. Moldova a făcut progrese remarcabile și poate conta pe prietenia și solidaritatea Luxemburgului în acest parcurs istoric”, a adăugat Xavier Bettel, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe și comerțului exterior al Marelui Ducat de Luxemburg:

„Belgia sprijină ferm eforturile Republicii Moldova de a organiza alegeri libere și corecte și de a combate orice ingerințe externe care ar putea afecta stabilitatea democratică. Vom continua să fim alături de cetățenii moldoveni în dorința lor de a construi un viitor european sigur, prosper și democratic”, a spus Maxime Prévot, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Regatului Belgiei.

„Astăzi dorim să transmitem un mesaj clar și unit: Republica Moldova nu este singură. Țările Benelux sprijină cu fermitate suveranitatea Republicii Moldova, reziliența sa în fața amenințărilor, precum și progresele obținute în domenii esențiale - de la reforma justiției până la diversificarea energetică”, a conchis Heleen Bakker, director general pentru cooperare europeană al Regatului Țărilor de Jos.

Conform reprezentanților Ministerului Afacerilor Externe (MAE) al Republicii Moldova, discuțiilor dintre oficiali au fost axate ,,pe integrarea europeană a Republicii Moldova, combaterea amenințărilor hibride, organizarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, consolidarea rezilienței instituționale, precum și pe impactul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei asupra securității regionale. Totodată, a fost abordată cooperarea economică și interesul investitorilor din statele BENELUX pentru piața moldovenească”.

Alte întrevederi

Tot la Chișinău, reprezentanții statelor BENELUX au în agendă întrevederi cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și președintele Parlamentului, Igor Grosu.