search
Marți, 10 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Maia Sandu, vizită la Vilnius. Lituania sprijinsă dezvoltarea capacităților militare a R. Moldova. Câți bani oferă

0
0
Publicat:

Liderul de la Vilnius afirmă că sprijinul militar pentru Chișinău în perioada 2026–2028 va fi de șase milioane de euro și îndeamnă țara să-și consolideze capacitățile militare, în timpul conferinței de presă susținute alături de omologul său moldovean, aflat în vizită în Lituania.

Maia Sandu a avut o întrevedere cu omologul său lituanian la Vilnius. FOTO: Presedinte.md
Maia Sandu a avut o întrevedere cu omologul său lituanian la Vilnius. FOTO: Presedinte.md

„Statele noastre se confruntă cu riscuri de securitate generate de Rusia, inclusiv încălcări ale securității frontierelor și ale spațiului aerian, interferențe în alegeri și în alte procese democratice, șantaj energetic și, mai presus de toate, războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei”, a subliniat președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda. 

Gitanas Nausėda a reiterat că Lituania susține scopurile Chișinăului și ale Kievului privind aderarea la Uniunea Europeană până în anul 2030.

„Salutăm progresele realizate de Moldova în implementarea reformelor, în pofida circumstanțelor dificile. Încurajăm Moldova să continue și să accelereze reformele necesare pentru integrarea în Uniunea Europeană, să le facă ireversibile, iar beneficiile acestora să fie resimțite și înțelese de societate”, a subliniat liderul de la Vilnius.

Cei doi lideri au vorbit în timpul întrevederii despre relațiile bilaterale, procesul de integrare europeană al Republicii Moldova, sprijinul pentru Ucraina, precum și despre subiecte legate de apărare și securitate. Iar președintele lituanian a menționat că țara sa este pregătită să împărtășească Chișinăul experiența sa în sectorul tehnologiilor informației și comunicațiilor, în special în domeniul guvernării electronice și al securității cibernetice, subliniind că ,,Lituania este recunoscută pe plan internațional pentru competențele sale în domeniul securității cibernetice, al afacerilor electronice și al soluțiilor de e-guvernare, iar companiile lituaniene pot oferi soluții avansate pentru registrele de stat, vamă, administrarea fiscală, sectorul bancar și alte domenii”. 

Distincție de la Maia Sandu

Tot marți, președintele Lituaniei a primit din partea președintei Republicii Moldova „Ordinul Republicii”, cea mai înaltă distincție a țării vecine. 

,,Un gest prin care recunoaștem, dragă Gitanas, dedicarea dvs. personală pentru prietenia noastră și tot ceea ce a făcut Lituania, sub conducerea dvs., pentru a fi alături de noi. Vă suntem recunoscători. Moldova urmează pașii Lituaniei spre Uniunea Europeană. Ați ales libertatea în 1990 și ați aderat la UE în 2004, după ani de muncă grea și cu sprijinul constant al prietenilor. Noi suntem pe același drum, dar lumea din jurul nostru s-a schimbat. Lituania și-a parcurs drumul pe timp de pace, într-o perioadă în care mulți credeau că democrația a triumfat definitiv în Europa. Noi îl parcurgem în umbra războiului, în vremuri mai periculoase și mai urgente. Cetățenii noștri știu acest lucru și ne cer să ne mișcăm repede.

De aceea, în trei ani am eliminat dependența noastră de gazul rusesc, lucru pe care guvernele anterioare nu au îndrăznit să-l facă timp de trei decenii. Reformăm justiția, combatem corupția, ne aliniem la standardele UE în toate domeniile vieții publice.Și contribuim la securitatea europeană, desfășurând pacificatori și pompieri alături de partenerii noștri și securizând peste 1.200 de kilometri de frontieră cu Ucraina. O Moldovă ancorată în Uniunea Europeană nu înseamnă doar o Moldovă mai sigură. Înseamnă și un flanc estic mai puternic pentru Europa, iar o Europă mai puternică este cea mai bună garanție pentru viitorul Ucrainei. Cele două merg mână în mână”, a adăugat Maia Sandu. 

Sprijin litunian

De asemenea, lidera de la Chișinău a menționat că Republica Moldova și Lituania au un ,,parteneriat cuprinzător: diplomatic, economic, de securitate și apărare”.

,,În primul rând, Lituania este un susținător puternic al democrației noastre, pentru care Moldova reprezintă o prioritate în acordarea asistenței pentru dezvoltare, precum și o forță în sprijinul viitorului nostru european. La Bruxelles, în cadrul Consiliului European și în fiecare sală în care este discutată aderarea noastră, Lituania este un prieten de nădejde și pentru aceasta suntem recunoscători. În sfera securității și apărării, Lituania a ajutat Moldova să își dezvolte forțele armate, să își consolideze securitatea cibernetică și să combată manipularea informațională. Într-o vecinătate atât de tensionată ca a noastră, acest tip de parteneriat este esențial. În plan economic, investitorii lituanieni au fost printre primii care au recunoscut potențialul Moldovei. Legăturile dintre noi se dezvoltă și în alte moduri, începând din luna mai, Chișinău și Vilnius vor fi conectate printr-o rută aeriană directă”, a detaliat Maia Sandu.

La Vilnius, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a mai avut întrevederi cu președintele Parlamentului, Juozas Olekas, și cu prim-ministra Inga Ruginienė.

Republica Moldova

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Donald Trump a pus ochii pe o nouă țară. Cum ar putea organiza „o preluare prietenoasă” a unui stat insular
digi24.ro
image
Surse: SUA cer României permisiunea să folosească baza Kogălniceanu pentru eventuale intervenții în Orientul Mijlociu
stirileprotv.ro
image
Adrian Năstase, mega-dezvăluire la Gândul: „Când eram în guvern, am găsit un microfon în biroul unui ministru / Am chemat SRI / L-am luat acasă, îl am și acum
gandul.ro
image
Dacă izbucnește al Treilea Război Mondial, acestea sunt cele mai sigure 3 țări din lume în care să te poți refugia
mediafax.ro
image
Cu ce mașină a apărut Mirel Rădoi acasă la Gigi Becali. Are 600 de cai putere și ajunge la 100 km/h în 4.5 secunde. Puțini români își permit s-o cumpere
fanatik.ro
image
Ce ar implica, pentru România, inițiativa franceză privind extinderea umbrelei sale nucleare pentru Europa. Liviu Horovitz, expert: „Sunt măsuri politice”
libertatea.ro
image
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată
digi24.ro
image
Victor Pițurcă numește adevăratul motiv al venirii lui Mirel Rădoi la FCSB: „Dacă m-ați întrebat, o să vă spun!”
gsp.ro
image
De nicăieri! Coreea de Nord a luat pe neașteptate o decizie care afectează oameni din toată lumea
digisport.ro
image
Încep luptele interne din Iran: Primul lider suprem se opunea categoric alegerilor pe cale ereditară
stiripesurse.ro
image
Un bărbat din SUA urmează să fie executat deși nu a ucis niciodată pe nimeni
antena3.ro
image
Vremea de mâine 11 martie. Temperaturile urcă până la 19 grade, dar diminețile rămân răcoroase
observatornews.ro
image
Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au aflat sexul bebelușului: 'Ne-am gândit și la nume'
cancan.ro
image
900.000 pensionari rămân fără 600 lei la pensie. Alți 1.350.000 pensionari pierd 200 lei. Cum s-a luat decizia
newsweek.ro
image
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
prosport.ro
image
Ce faci în București în weekendul 13-15 martie 2026. Concerte, festival, expoziții și idei pentru trei zile pline în oraș
playtech.ro
image
Ziua Ungariei schimbă programul din Superliga! Haos total cu privire la prima etapă din play-off și play-out. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"Nu știam cât e de scurtă sau de transparentă!" Eugenie Bouchard a apărut la un eveniment cu o rochie pe care nu o probase
digisport.ro
image
Cristela Georgescu, acuzații despre amenzile uriașe primite și presiunile asupra familiei sale: "Există două amenzi foarte mari / Am fost sancționați pe baza unei aparențe"
stiripesurse.ro
image
S-a stins din viață Gabriela Ciobanu, purtătoarea de cuvânt a IPJ Bacău
kanald.ro
image
Ea este mama ucisă de propriul fiu chiar de 8 Martie. Povestea femeii care a încercat să-și salveze copilul, dar a sfârșit într-o tragedie cumplită
wowbiz.ro
image
Daciana Sârbu rupe tăcerea despre relația cu Alex, care e mai mic cu 21 de ani decât ea. Spune că e fericită și nu-i pasă de gura lumii: Toată viața am fost judecată și bârfită
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Doamna Oțil face orice pentru sănătatea familiei. Gabriela Prisăcariu a blocat o stație de autobuz și o bandă de circulație pentru o vizită la farmacie FOTO
mediaflux.ro
image
Victor Pițurcă numește adevăratul motiv al venirii lui Mirel Rădoi la FCSB: „Dacă m-ați întrebat, o să vă spun!”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu vorbește deschis despre relația cu Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr: „Mi-am asumat mereu că voi fi judecată” VIDEO
actualitate.net
image
Ce s-a întâmplat cu fiica prezentatoarei Teo Trandafir. Maia împlinește 22 de ani și apare extrem de rar în public FOTO
actualitate.net
image
Destinații subestimate din Europa și mai puțin aglomerate. O americancă spune că s-ar întoarce oricând: „Am fost imediat fermecată”
click.ro
image
Prin ce a trecut o româncă care s-a întors din Dubai la Iași: „Ne-au ieșit plămânii din noi”
click.ro
image
Ce floare ar trebui să pui pe terasă pentru a te putea bucura de un miros frumos toată vara
click.ro
Printesa Beatrice, Printesa Eugenie si Printul Andrew in 2019, la nunta lui Harry cu Meghan. FOTO Getty Images 960049188 jpg
Bani murdari pentru fetele lui tata! S-a aflat de unde aveau Prințesele Beatrice și Eugenie bani pentru stilul lor de viață luxos
okmagazine.ro
solar system planet collage (1) jpg
Pe cine favorizează Jupiter după 10 martie? Cele 4 zodii cărora li se deschid multe uși
clickpentrufemei.ro
„Bivolițe la Pantelimon trecând apa”, pictură de Jean Neylies (© iMAGO Romaniae)
Aventurile neobișnuite ale unei bivolițe cu o stea în frunte, după cedarea Cadrilaterului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Marina Almășan, la Judecătorie de mână cu noul iubit, Sorin Mărcuș: „A vrut s-o susțină în caz că venea Georgică Cornu” De ce a lipsit omul de afaceri timișorean de la ultima înfățișare
image
Destinații subestimate din Europa și mai puțin aglomerate. O americancă spune că s-ar întoarce oricând: „Am fost imediat fermecată”

OK! Magazine

image
Atitudinea de neînțeles a Prințesei Anne vizavi de Prințesa Kate. De ce a ignorat-o sora Regelui

Click! Pentru femei

image
Pe cine favorizează Jupiter după 10 martie? Cele 4 zodii cărora li se deschid multe uși

Click! Sănătate

image
Aceasta este culoarea preferată a psihopaţilor!