Maia Sandu, vizită la Vilnius. Lituania sprijinsă dezvoltarea capacităților militare a R. Moldova. Câți bani oferă

Liderul de la Vilnius afirmă că sprijinul militar pentru Chișinău în perioada 2026–2028 va fi de șase milioane de euro și îndeamnă țara să-și consolideze capacitățile militare, în timpul conferinței de presă susținute alături de omologul său moldovean, aflat în vizită în Lituania.

„Statele noastre se confruntă cu riscuri de securitate generate de Rusia, inclusiv încălcări ale securității frontierelor și ale spațiului aerian, interferențe în alegeri și în alte procese democratice, șantaj energetic și, mai presus de toate, războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei”, a subliniat președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda.

Gitanas Nausėda a reiterat că Lituania susține scopurile Chișinăului și ale Kievului privind aderarea la Uniunea Europeană până în anul 2030.

„Salutăm progresele realizate de Moldova în implementarea reformelor, în pofida circumstanțelor dificile. Încurajăm Moldova să continue și să accelereze reformele necesare pentru integrarea în Uniunea Europeană, să le facă ireversibile, iar beneficiile acestora să fie resimțite și înțelese de societate”, a subliniat liderul de la Vilnius.

Cei doi lideri au vorbit în timpul întrevederii despre relațiile bilaterale, procesul de integrare europeană al Republicii Moldova, sprijinul pentru Ucraina, precum și despre subiecte legate de apărare și securitate. Iar președintele lituanian a menționat că țara sa este pregătită să împărtășească Chișinăul experiența sa în sectorul tehnologiilor informației și comunicațiilor, în special în domeniul guvernării electronice și al securității cibernetice, subliniind că ,,Lituania este recunoscută pe plan internațional pentru competențele sale în domeniul securității cibernetice, al afacerilor electronice și al soluțiilor de e-guvernare, iar companiile lituaniene pot oferi soluții avansate pentru registrele de stat, vamă, administrarea fiscală, sectorul bancar și alte domenii”.

Distincție de la Maia Sandu

Tot marți, președintele Lituaniei a primit din partea președintei Republicii Moldova „Ordinul Republicii”, cea mai înaltă distincție a țării vecine.

,,Un gest prin care recunoaștem, dragă Gitanas, dedicarea dvs. personală pentru prietenia noastră și tot ceea ce a făcut Lituania, sub conducerea dvs., pentru a fi alături de noi. Vă suntem recunoscători. Moldova urmează pașii Lituaniei spre Uniunea Europeană. Ați ales libertatea în 1990 și ați aderat la UE în 2004, după ani de muncă grea și cu sprijinul constant al prietenilor. Noi suntem pe același drum, dar lumea din jurul nostru s-a schimbat. Lituania și-a parcurs drumul pe timp de pace, într-o perioadă în care mulți credeau că democrația a triumfat definitiv în Europa. Noi îl parcurgem în umbra războiului, în vremuri mai periculoase și mai urgente. Cetățenii noștri știu acest lucru și ne cer să ne mișcăm repede.

De aceea, în trei ani am eliminat dependența noastră de gazul rusesc, lucru pe care guvernele anterioare nu au îndrăznit să-l facă timp de trei decenii. Reformăm justiția, combatem corupția, ne aliniem la standardele UE în toate domeniile vieții publice.Și contribuim la securitatea europeană, desfășurând pacificatori și pompieri alături de partenerii noștri și securizând peste 1.200 de kilometri de frontieră cu Ucraina. O Moldovă ancorată în Uniunea Europeană nu înseamnă doar o Moldovă mai sigură. Înseamnă și un flanc estic mai puternic pentru Europa, iar o Europă mai puternică este cea mai bună garanție pentru viitorul Ucrainei. Cele două merg mână în mână”, a adăugat Maia Sandu.

Sprijin litunian

De asemenea, lidera de la Chișinău a menționat că Republica Moldova și Lituania au un ,,parteneriat cuprinzător: diplomatic, economic, de securitate și apărare”.

,,În primul rând, Lituania este un susținător puternic al democrației noastre, pentru care Moldova reprezintă o prioritate în acordarea asistenței pentru dezvoltare, precum și o forță în sprijinul viitorului nostru european. La Bruxelles, în cadrul Consiliului European și în fiecare sală în care este discutată aderarea noastră, Lituania este un prieten de nădejde și pentru aceasta suntem recunoscători. În sfera securității și apărării, Lituania a ajutat Moldova să își dezvolte forțele armate, să își consolideze securitatea cibernetică și să combată manipularea informațională. Într-o vecinătate atât de tensionată ca a noastră, acest tip de parteneriat este esențial. În plan economic, investitorii lituanieni au fost printre primii care au recunoscut potențialul Moldovei. Legăturile dintre noi se dezvoltă și în alte moduri, începând din luna mai, Chișinău și Vilnius vor fi conectate printr-o rută aeriană directă”, a detaliat Maia Sandu.

La Vilnius, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a mai avut întrevederi cu președintele Parlamentului, Juozas Olekas, și cu prim-ministra Inga Ruginienė.