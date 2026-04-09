Moment de reculegere în Parlamentul de la Chișinău în memoria antrenorului Mircea Lucescu: ,,Este o legendă”

Aleșii de la Chișinău au păstrat un minut de reculegere în memoria antrenorului Mircea Lucescu în cadrul ședinței Parlamentului din 9 aprilie, unii dintre ei subliniind că acesta este o legendă a fotbalului mondial.

„Este, evident, o tragedie pentru întreg sportul mondial. Am pierdut un antrenor de mare valoare. În Parlament voi lua cuvântul și voi face o declarație, în speranța că îi vom putea onora memoria și tot ceea ce a realizat de-a lungul carierei sale”, a afirmat alesul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Maxim Potârniche.

Iar Igor Grosu, liderul PAS, precum și președintele Parlamentului de la Chișinău, a povestit că l-a cunoscut pe marele antrenor Mircea Lucescu în timpul unui eveniment organizat de o vinărie din țara sa.

„Au fost plantați niște butași mai deosebiți. L-am întâlnit acolo și am avut o discuție caldă, foarte plăcută”, a adăugat Igor Grosu.

Liderul puterii din Republica Moldova a mai afirmat că Mircea Lucescu a fost nu doar un om excepțional, ci și un antrenor legendar.

,,Este o legendă, o personalitate care a investit nu doar în pregătirea fizică și tactică a jucătorilor, ci a insistat și asupra educației lor”, a conchis președintele Parlamentului moldovean.

Mircea Lucescu, unul dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului românesc și european, va fi condus în data de 10 aprilie pe ultimul drum, urmând să-și doarmă somnul de veci la Cimitirul Bellu din Capitala României.

Deces din cauza problemelor cardiace

Mircea Lucescu a decedat în data de 7 aprilie la vârsta de 80 de ani, decesul survenind la Spitalul Universitar de Urgență din București în urma unor grave probleme cardiace.

Născut în data de 29 iulie 1945, la București, Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai importanți antrenori și foști jucători din istoria fotbalului românesc.

O carieră impresionantă

Ca fotbalist, a evoluat pe postul de extremă, fiind asociat în special cu Dinamo București, formație pentru care a jucat între 1964 și 1977. A mai evoluat la Corvinul Hunedoara și Sportul Studențesc, iar la nivel internațional a adunat 65 de selecții pentru naționala României.

Considerat unul dintre cei mai titrați antrenori români, el a avut o carieră impresionantă pe banca tehnică. A pregătit de-a lungul timpului numeroase echipe, printre care Corvinul Hunedoara, Dinamo București, Rapid București, Brescia, Reggiana, Internazionale Milano, Galatasaray, Beşiktaş, Șahtior Donețk sau Zenit Sankt Petersburg. Totodată, a fost selecționerul României, precum și al Turciei.

Un moment marcant în cariera sa a fost atins în 2015, an în care a devenit al cincilea antrenor din istorie, ajungând la 100 de meciuri în Liga Campionilor UEFA și alăturându-se unor nume precum Alex Ferguson, Carlo Ancelotti sau José Mourinho.