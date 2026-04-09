Joi, 9 Aprilie 2026
Adevărul
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
Restricții de trafic în București pentru funeraliile lui Mircea Lucescu. Care este traseul cortegiului

Brigada Rutieră a Poliției a transmis joi că, în data de 10 aprilie, vor fi instituite restricții de circulație în București, în contextul ceremoniei funerare a lui Mircea Lucescu, și le recomandă șoferilor să respecte indicațiile polițiștilor și rutele ocolitoare.

Mircea Lucescu/FOTO: EPA-EFE
În data de 10 aprilie a.c., va avea loc o ceremonie religioasă, desfășurată conform următorului program:

  • începând cu ora 09.00, deplasarea cortegiului funerar de la Arena Națională către Biserica Sfântul Elefterie, pe următorul traseu: Str. Maior Coravu – Șos. Mihai Bravu (cu întoarcere în zona Vatra Luminoasă) – Șos. Mihai Bravu – Piața Muncii – Bd. Decebal – Piața Alba Iulia – Bd. Unirii – Piața Unirii – Splaiul Independenței – Piața Operei – Biserica Sfântul Elefterie;
  • începând cu ora 10.00, se va desfășura slujba de înmormântare la Biserica Sfântul Elefterie;
  • începând cu ora 12.00, deplasarea cortegiului funerar de la Biserica Sfântul Elefterie către Cimitirul Bellu, pe următorul traseu: Piața Operei – Splaiul Independenței – Piața Unirii – Bd. Dimitrie Cantemir – Calea Șerban Vodă – Piața Eroii Revoluției – Cimitirul Bellu;
  • începând cu ora 12.45, ceremonia de înhumare va avea loc la Cimitirul Bellu.

Rute ocolitoare recomandate:

-Șoseaua Mihai Bravu – Șoseaua Ștefan cel Mare – Piața Victoriei;

-Șoseaua Mihai Bravu – Bd. Pache Protopopescu – Bd. Carol I – Piața Universității;

-Calea 13 Septembrie – Bd. Tudor Vladimirescu – Șoseaua Viilor.

Având în vedere posibilitatea participării unui număr ridicat de persoane, Brigada Rutieră va dispune măsuri de fluidizare a traficului și de prevenire a accidentelor și le solicită șoferilor să respecte indicațiile polițiștilor și să păstreze o distanță suficientă pentru a putea frâna în siguranță.

De asemenea, conducătorii auto sunt îndemnați să oprească doar în locurile special amenajate, să evite folosirea abuzivă a claxonului, să reducă viteza în zonele aglomerate și să adopte un comportament care să nu pună în pericol siguranța rutieră.

„Pietonilor le recomandăm să se deplaseze numai pe trotuare, să traverseze strada doar prin locurile special amenajate și la culoarea verde a semaforului electric, după ce s-au asigurat temeinic și s-au convins că intenția de a traversa le-a fost înțeleasă de către conducătorii de vehicule.”

FOTO: Paul Cirican
Sicriul cu trupul marelui antrenor se află la Arena Națională, unde a fost depus miercuri, iar fanii îi pot aduce un ultim omagiu până la ora 20:00.

În Hunedora, autoritățile vor decreta doliu local, la fel cum au făcut la dispariția fostului mare pugilist Mihai Leu. Se ia în calcul ca stadionul din localitate să-i poarte numele antrenorului Mircea Lucescu.

Federația Turcă de Fotbal a anunțat că toate meciurile din ligile profesioniste vor începe cu un moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu, în perioada 8–13 aprilie.

Mircea Lucescu a murit marți seara, la vârsta de 80 de ani, după ce fusese internat la Spitalul Universitar de Urgență București. Ceremoniile funerare includ un priveghi deschis publicului la Arena Națională, iar înmormântarea va avea loc la Cimitirul Bellu, cu onoruri militare.

