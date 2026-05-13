Miercuri, 13 Mai 2026
Bucureștiul devine miercuri capitala securității globale: România găzduieşte pentru a patra oară Summitul B9

România este miercuri, 13 mai, punctul central al dialogului de securitate regională. Preşedintele Nicuşor Dan găzduiește la Palatul Cotroceni cea de‑a 11‑a ediție a Summitului Formatului București 9. Evenimentul are loc în prezența reprezentanților statelor membre B9, țărilor nordice, SUA și Ucrainei.

Nicusor Dan și Mark Rutte FOTO Inquam Photo/Octav Ganea
Reuniunea este dedicată consolidării contribuției aliaților de pe Flancul Estic și din zona nordică la securitatea transatlantică, într‑un context geopolitic marcat de tensiuni și provocări persistente.

România găzduiește Summitul B9 pentru a patra oară – după ediția inaugurală din 2015, cea în format hibrid din 2021 și cea din 2022 – consolidându-și astfel statutul de actor central în arhitectura de securitate a Flancului Estic. Președintele Nicușor Dan va co-prezida lucrările alături de Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, în calitate de stat co-fondator al formatului„, a transmis marți, 12 mai, Administrația Prezidențială

La București sunt prezente delegații din 16 țări, la nivel de șefi de stat, premieri sau reprezentanți guvernamentali. Participă statele membre ale Formatului B9 - Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia și Ungaria - alături de Danemarca, Finlanda, Islanda, Norvegia și Suedia.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, se află de asemenea la summit, iar invitații speciali sunt președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și Thomas DiNanno, subsecretar de stat al SUA pentru controlul armamentelor.

Programul Summitului B9 include o sesiune plenară și un dejun de lucru, iar la final va fi adoptată o declarație comună.

România și Polonia, împreună cu secretarul general al NATO, vor susține o conferință de presă.

Formatul București 9 a fost creat în 2015, ca reacție la anexarea Crimeei de către Rusia, și s‑a impus treptat ca platformă de coordonare a pozițiilor statelor de pe Flancul Estic în cadrul NATO. Reuniunea din acest an are loc cu mai puțin de două luni înaintea Summitului NATO de la Ankara, într‑un moment în care securitatea europeană se confruntă cu presiuni crescute. În comunicatul oficial se precizează că Rusia continuă să reprezinte principala amenințare la adresa Alianței, iar statele de pe Flancul Estic rămân expuse la provocări precum încălcări ale spațiului aerian, acțiuni de sabotaj și atacuri hibride.

Discuțiile de la București vizează pregătirea pozițiilor comune pentru summitul NATO programat în luna iulie și includ teme precum majorarea bugetelor de apărare, aplicarea angajamentului de alocare a 5% din PIB pentru acest domeniu, întărirea industriei de apărare transatlantice, coordonarea strategică pe întreg Flancul Estic și sprijinul acordat Ucrainei.

Președintele României va insista asupra necesității unei abordări unitare de la Marea Baltică la Marea Neagră și va reafirma sprijinul ferm pentru Ucraina, considerat esențial pentru stabilitatea europeană. De asemenea, va sublinia importanța creșterii contribuțiilor europene în cadrul NATO, inclusiv prin investiții sporite în cercetare și inovare militară.

Summitul oferă României ocazia de a menține atenția asupra evoluțiilor de securitate din regiune, inclusiv asupra situației din Republica Moldova, stat vulnerabil în fața presiunilor ruse.

