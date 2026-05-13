Un nou jucător pe piața rachetelor de croazieră din Europa: Rheinmetall Destinus Strike Systems

Gigantul german Rheinmetall și compania Destinus au anunțat crearea unei entități comune pentru producția de rachete de croazieră și artilerie balistică. Decizia vine în contextul în care capitalele europene caută soluții urgente pentru a-și consolida capacitățile de apărare, în urma unei schimbări majore de politică la Washington.

Compania germană Rheinmetall, cunoscută tradițional pentru producția de tancuri și muniție, își extinde portofoliul prin parteneriatul cu firma aerospațială Destinus. Noua entitate, denumită Rheinmetall Destinus Strike Systems, urmează să înceapă producția de serie la sfârșitul anului 2026 sau începutul anului 2027.

Miza acestei colaborări este acoperirea unui vid de securitate apărut recent în Europa. Potrivit Financial Times, proiectul a fost accelerat imediat după ce președintele american Donald Trump a revocat decizia administrației Biden de a desfășura rachete americane Tomahawk în Germania. Acea desfășurare fusese concepută pentru a oferi Europei capacitatea de a lovi ținte aflate la mare adâncime pe teritoriul Rusiei.

Cursa pentru autonomie militară

Schimbarea de optică de la Casa Albă a forțat Berlinul să prioritizeze dezvoltarea unor sisteme de atac de precizie independente de tehnologia americană.

Deși sistemul Ruta Block 2 dezvoltat de Destinus are o rază de acțiune de aproximativ 700 de kilometri — semnificativ mai mică decât cea a rachetelor Tomahawk — acesta reprezintă un pas crucial pentru autonomia strategică a continentului. Destinus furnizează deja rachete de croazieră Ucrainei, motiv pentru care a fost inclusă recent de Moscova pe lista țintelor potențiale.

Datele financiare ale Rheinmetall:

Comenzi record: Portofoliul de comenzi a atins 73 de miliarde de euro, față de 56 de miliarde în anul precedent.

Cifra de afaceri: Se estimează o creștere de 40-45% în 2026, cu vânzări ce ar putea depăși 14 miliarde de euro.

Poziția pe piață: Intrarea în producția de rachete pune Rheinmetall în competiție directă cu MBDA, liderul european actual al acestui sector.

Parteneriat strategic germano-ucrainean în domeniul dronelor

În paralel cu proiectul rachetelor, Germania și Ucraina își aprofundează cooperarea militară. Aflat într-o vizită oficială la Kiev pe 11 mai, ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a anunțat planuri pentru dezvoltarea comună a dronelor de ultimă generație.

„Berlinul intenționează să extindă sprijinul pentru industria de apărare a Ucrainei”, a declarat Pistorius. Proiectele vizează o gamă largă de tehnologii fără pilot, de la drone tactice cu rază scurtă (sub 100 km) până la platforme capabile să atingă ținte la o distanță de 1.500 de kilometri.

Această inițiativă subliniază efortul comun al ambelor națiuni de a inova în domeniul militar, pe fondul invaziei continue a Rusiei și a incertitudinilor privind viitorul angajament al Statelor Unite în securitatea europeană.

Extinderea producției de armament ucrainean cu sprijin NATO

Ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sybiha, a avut luni o întrevedere la Bruxelles cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, discuțiile vizând situația de pe front, eforturile diplomatice pentru pace și consolidarea industriei de apărare a Ucrainei.

Potrivit lui Sybiha, una dintre principalele teme a fost creșterea capacității de producție de armament ucrainean, cu sprijinul infrastructurii industriale a NATO, într-un demers descris ca fiind în interes reciproc pentru Ucraina și Alianță.

„Am discutat modalități de a extinde producția de armament ucrainean cu sprijinul bazei industriale a NATO, în beneficiul comun al Ucrainei și al Alianței”, a scris ministrul ucrainean pe platforma X.

Oficialul de la Kiev a subliniat, de asemenea, importanța inițiativei NATO cunoscute sub numele de Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), precum și necesitatea unor contribuții suplimentare din partea statelor membre.

Acest mecanism este conceput pentru a coordona livrările prioritare de echipamente militare către Ucraina, inclusiv sisteme de apărare aeriană și alte tipuri de armament considerate esențiale pe câmpul de luptă.

Discuțiile au inclus și pregătirile pentru viitorul summit NATO din Turcia, a precizat Sybiha.

Întâlnirea de la sediul Alianței Nord-Atlantice a avut loc în contextul vizitei ministrului ucrainean la Bruxelles, unde participă la consultări cu oficiali europeni și NATO, dar și la o reuniune la nivel înalt a Coaliției Internaționale pentru Returnarea Copiilor Ucraineni.