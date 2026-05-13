search
Miercuri, 13 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Un nou jucător pe piața rachetelor de croazieră din Europa: Rheinmetall Destinus Strike Systems

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Gigantul german Rheinmetall și compania Destinus au anunțat crearea unei entități comune pentru producția de rachete de croazieră și artilerie balistică. Decizia vine în contextul în care capitalele europene caută soluții urgente pentru a-și consolida capacitățile de apărare, în urma unei schimbări majore de politică la Washington.

Compania germană Rheinmetall se își extinde portofoliul/FOTO:Profimedia
Compania germană Rheinmetall se își extinde portofoliul/FOTO:Profimedia

Compania germană Rheinmetall, cunoscută tradițional pentru producția de tancuri și muniție, își extinde portofoliul prin parteneriatul cu firma aerospațială Destinus. Noua entitate, denumită Rheinmetall Destinus Strike Systems, urmează să înceapă producția de serie la sfârșitul anului 2026 sau începutul anului 2027.

Miza acestei colaborări este acoperirea unui vid de securitate apărut recent în Europa. Potrivit Financial Times, proiectul a fost accelerat imediat după ce președintele american Donald Trump a revocat decizia administrației Biden de a desfășura rachete americane Tomahawk în Germania. Acea desfășurare fusese concepută pentru a oferi Europei capacitatea de a lovi ținte aflate la mare adâncime pe teritoriul Rusiei.

Cursa pentru autonomie militară

Schimbarea de optică de la Casa Albă a forțat Berlinul să prioritizeze dezvoltarea unor sisteme de atac de precizie independente de tehnologia americană.

Deși sistemul Ruta Block 2 dezvoltat de Destinus are o rază de acțiune de aproximativ 700 de kilometri — semnificativ mai mică decât cea a rachetelor Tomahawk — acesta reprezintă un pas crucial pentru autonomia strategică a continentului. Destinus furnizează deja rachete de croazieră Ucrainei, motiv pentru care a fost inclusă recent de Moscova pe lista țintelor potențiale.

Datele financiare ale Rheinmetall:

Comenzi record: Portofoliul de comenzi a atins 73 de miliarde de euro, față de 56 de miliarde în anul precedent.

Cifra de afaceri: Se estimează o creștere de 40-45% în 2026, cu vânzări ce ar putea depăși 14 miliarde de euro.

Poziția pe piață: Intrarea în producția de rachete pune Rheinmetall în competiție directă cu MBDA, liderul european actual al acestui sector.

Parteneriat strategic germano-ucrainean în domeniul dronelor

În paralel cu proiectul rachetelor, Germania și Ucraina își aprofundează cooperarea militară. Aflat într-o vizită oficială la Kiev pe 11 mai, ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a anunțat planuri pentru dezvoltarea comună a dronelor de ultimă generație.

„Berlinul intenționează să extindă sprijinul pentru industria de apărare a Ucrainei”, a declarat Pistorius. Proiectele vizează o gamă largă de tehnologii fără pilot, de la drone tactice cu rază scurtă (sub 100 km) până la platforme capabile să atingă ținte la o distanță de 1.500 de kilometri.

Această inițiativă subliniază efortul comun al ambelor națiuni de a inova în domeniul militar, pe fondul invaziei continue a Rusiei și a incertitudinilor privind viitorul angajament al Statelor Unite în securitatea europeană.

Extinderea producției de armament ucrainean cu sprijin NATO

Ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sybiha, a avut luni o întrevedere la Bruxelles cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, discuțiile vizând situația de pe front, eforturile diplomatice pentru pace și consolidarea industriei de apărare a Ucrainei.

Potrivit lui Sybiha, una dintre principalele teme a fost creșterea capacității de producție de armament ucrainean, cu sprijinul infrastructurii industriale a NATO, într-un demers descris ca fiind în interes reciproc pentru Ucraina și Alianță.

„Am discutat modalități de a extinde producția de armament ucrainean cu sprijinul bazei industriale a NATO, în beneficiul comun al Ucrainei și al Alianței”, a scris ministrul ucrainean pe platforma X.

Oficialul de la Kiev a subliniat, de asemenea, importanța inițiativei NATO cunoscute sub numele de Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), precum și necesitatea unor contribuții suplimentare din partea statelor membre.

Acest mecanism este conceput pentru a coordona livrările prioritare de echipamente militare către Ucraina, inclusiv sisteme de apărare aeriană și alte tipuri de armament considerate esențiale pe câmpul de luptă.

Discuțiile au inclus și pregătirile pentru viitorul summit NATO din Turcia, a precizat Sybiha.

Întâlnirea de la sediul Alianței Nord-Atlantice a avut loc în contextul vizitei ministrului ucrainean la Bruxelles, unde participă la consultări cu oficiali europeni și NATO, dar și la o reuniune la nivel înalt a Coaliției Internaționale pentru Returnarea Copiilor Ucraineni.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV Schimbarea la față a lui Vladimir Putin prin ochii primului premier al liderului rus: „Nu a vrut să renunțe”
digi24.ro
image
Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Criminalul Gheorghe Dincă, în război total cu conducerea închisorii de maximă siguranță. Ce pretenții a ridicat Monstrul de la Caracal
gandul.ro
image
Metoda „piatra gri” sau cum să faci față persoanelor cu tulburarea de personalitate narcisistă
mediafax.ro
image
Cine este românca ce i-a picat cu tronc lui Jose Mourinho la București! Ioan Becali, dezvăluiri senzaționale despre cum l-a cunoscut pe antrenorul portughez 
fanatik.ro
image
Învățătorul Petruț Rizea, după un AVC suferit din cauza epuizării la școală: „Pur și simplu am căzut din picioare”. Mesajul pe care-l transmite celor din minister
libertatea.ro
image
Ce nume de tehnocrați ia în calcul Nicușor Dan pentru funcția de premier (surse)
digi24.ro
image
Modelul Dacia va fi exclus din Programul Rabla 2026 » Ce alte modele nu vor mai fi disponibile
gsp.ro
image
Scandal de proporții! S-a filmat înconjurat de escorte, în timp ce se droghează: "Adio, Cupa Mondială"
digisport.ro
image
Stevie Wonder, deținătorul a 22 de premii Grammy, împlinește 66 de ani. Povestea fabuloasă a artistului care a orbit la scurt timp după naștere
click.ro
image
O mireasă a fost omorâtă chiar de către soțul ei, în timpul nunții. S-au luat la ceartă, iar el a scos pistolul
antena3.ro
image
Apartamentele se scumpesc chiar şi când tranzacţiile se prăbuşesc
zf.ro
image
Au renunţat să îşi ia casă după ce cursul EURO a explodat. Unii au de plătit zeci de mii de lei în plus
observatornews.ro
image
Cine este femeia pe care se bazează Cabral după ce a ajuns aproape de faliment
cancan.ro
image
Care pensionari primesc între 480 și 630 lei în plus la pensie? În ce județe se dau mai mulți bani?
newsweek.ro
image
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
prosport.ro
image
Destinația de vacanță iubită de români a rămas fără turiști. Hotelurile și plajele sunt aproape pustii, operatorii din turism vorbesc despre pierderi uriașe
playtech.ro
image
“Chivu si Mutu s-au dus la gagicăreală înaintea meciului decisiv de calificare la EURO!” Dezvăluire bombă despre românul campion cu Inter Milano!
fanatik.ro
image
Riscul ca Nicușor Dan să se izoleze de liderii europeni. Analist politic: ”Nu pare capabil să construiască relații”
ziare.com
image
A venit "nota de plată": 0-3 la masa verde și cea mai mare amendă din istorie!
digisport.ro
image
Zodii care vor renaște începând cu luna iunie. Le așteaptă o perioadă de vis, au parte de belșug și primesc o sumă considerabilă de bani
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini SPECTACULOASE cu vila de lux în care locuiesc Andreea Bălan și Victor Cornea. Aici a locuit și cu George Burcea / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Horoscop 13 mai. Începe un nou capitol important pentru nativi. Zodiile care azi vor avea de câștigat
mediaflux.ro
image
„Regele” escortelor! » Fosta vedetă organiza petrecerile anchetate de procurori
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Strategia „faptului împlinit” a lui George Copos. Cum încearcă milionarul să schimbe regulile de „dragul” turismului pe Tâmpa și Panoramic
actualitate.net
image
Cum obții un orez perfect și aromat: „Un sfat excelent”. Trebuie adăugat un ingredient simplu în tigaie
click.ro
image
Horoscop 13 mai. Perioadă grea pentru Fecioare, schimbări neașteptate pentru Săgetători
click.ro
image
Pensionarii care ar putea recupera banii opriți pentru CASS. Ce trebuie să facă pentru a nu pierde sumele reținute
click.ro
Greta Garbo (2) jpg
Regina pofticioasă, cu o libertate erotică fascinantă. Își alegea amanții cei mai tineri, dar și femei fără prejudecăți, ca să se reîncarce cu energie
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
O matriță veche de 3.500 de ani, folosită pentru realizarea topoarelor de bronz, descoperită în Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)
O matriță veche de 3.500 de ani, folosită pentru realizarea topoarelor de bronz, descoperită în Neamț
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Legumele congelate se gătesc direct sau trebuie dezghețate? Ce recomandă bucătarii
image
Cum obții un orez perfect și aromat: „Un sfat excelent”. Trebuie adăugat un ingredient simplu în tigaie

OK! Magazine

image
„Nu era nimic sexy la orgiile noastre!” Mărturii cutremurătoare din infernul în care au trăit cele mai frumoase femei

Click! Pentru femei

image
Blestemul care o bântuie pe Kylie Jenner. De teamă, i-a făcut asta iubitului ei

Click! Sănătate

image
Creierul persoanelor cu această grupă de sânge ar îmbătrâni mai repede decât restul